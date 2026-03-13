Lương chồng 5 triệu, tôi có nên bỏ việc văn phòng để "đánh liều" bán hàng online?

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ bám trụ lại Hà Nội. Chồng tôi hiền lành, làm nhân viên hành chính tại một cơ quan nhà nước. Công việc của anh ổn định, nhưng đồng lương thì khiêm tốn vô cùng — vỏn vẹn 5 triệu đồng mỗi tháng. Mọi chi phí sinh hoạt từ tiền thuê căn chung cư mini ở Thanh Xuân, tiền bỉm sữa, học hành của con đến đối nội đối ngoại, tất thảy đều trông chờ vào đồng lương kế toán của tôi và chút tiền thưởng ít ỏi của anh.

Giữa đất Hà Nội đắt đỏ, có những tháng con ốm, tiền thuốc thang cộng với tiền thuê nhà đã ngốn sạch tháng lương, tôi phải bấm bụng vay mượn rồi tháng sau lại còng lưng trả nợ. Cái vòng quẩn quanh ấy khiến tôi kiệt sức.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Gần đây, tôi thấy mấy chị em cùng quê bắt đầu chuyển hướng sang livestream bán hàng online. Có người bán đặc sản, người bán quần áo trẻ em, thấy họ khoe thu nhập bằng cả năm tôi đi làm mà tôi không khỏi xao lòng. Tôi vốn có duyên ăn nói, lại tìm được nguồn hàng đồ gia dụng khá ổn. Ý nghĩ nghỉ việc văn phòng để tập trung kinh doanh toàn thời gian cứ lởn vởn trong đầu.

Nếu nghỉ việc, tôi sẽ có thời gian chăm con, chủ động đưa đón bé đi học mà không phải lo xin sếp về sớm. Tôi cũng có thể dồn toàn lực cho những đơn hàng, thay vì cứ thậm thụt đăng bài trong giờ làm việc như hiện tại. Nhưng, một nỗi sợ hãi khác lại bủa vây, nếu thất bại, gia đình tôi sẽ bấu víu vào đâu khi đồng lương của chồng chỉ vừa đủ trả tiền nhà?

Chồng tôi khi nghe vợ tâm sự thì chỉ im lặng rồi bảo: "Tùy em, anh chỉ sợ em vất vả". Câu nói ấy vừa là động lực, nhưng cũng là gánh nặng. Tôi biết anh cũng tự trọng và buồn lòng vì không thể là trụ cột kinh tế vững chắc.

Bước ra khỏi vùng an toàn để chọn một con đường bấp bênh hơn, liệu tôi có đang quá mạo hiểm khi phía sau là con nhỏ và một mái thuê chưa bao giờ thuộc về mình? Tôi có nên đánh cược sự ổn định lấy một cơ hội đổi đời, hay tiếp tục cam chịu cảnh "khéo co" trong sự thiếu thốn mệt mỏi này?