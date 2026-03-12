Nợ nần bủa vây, nhà đi thuê, tôi thắt lòng khi biết mình có bầu bé thứ 3

Cách đây một năm, gia đình tôi vẫn còn là niềm mơ ước của nhiều người: một ngôi nhà khang trang ở phố, công việc ổn định, đủ nếp đủ tẻ. Nhưng rồi chồng tôi làm ăn thua lỗ đã cuốn phăng tất cả. Chồng tôi vì muốn gỡ gạc đã quẫn trí tìm đến "tín dụng đen". Những khoản vay nóng với lãi suất tính theo ngày, từ vài trăm triệu đã vọt lên con số hàng tỷ đồng. Để bảo toàn mạng sống và sự bình yên cho các con, chúng tôi đành ngậm đùi bán đi tổ ấm duy nhất nơi chứa đựng bao kỷ niệm để trả nợ.

Giờ đây, cả gia đình bốn miệng ăn phải chen chúc trong căn nhà thuê chưa đầy 20 mét vuông. Tiền lương hàng tháng của tôi vừa nhận ra đã phải ưu tiên trả lãi, đóng tiền nhà, tiền học cho con, còn lại chỉ đủ rau cháo qua ngày. Cứ ngỡ đó đã là tận cùng của sự khổ cực, vậy mà ông trời lại thử thách chúng tôi thêm một lần nữa. Mới đây tôi biết mình có bầu bé thứ 3.

Tôi hoang mang khi biết mình có bầu con thứ 3 (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Cầm chiếc que thử hai vạch trên tay, tôi không thấy niềm hạnh phúc của người làm mẹ, mà chỉ thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. Vỡ kế hoạch vào đúng thời điểm này. Chồng tôi nghe tin, anh gục đầu xuống đôi bàn tay thô ráp, im lặng hồi lâu rồi khóc. Anh bảo mình khổ thế nào cũng chịu được, nhưng để con sinh ra trong cảnh nợ nần, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, anh đau lòng lắm.

Mấy ngày nay, trong đầu tôi luôn hiện lên hai luồng suy nghĩ giằng xé. Nếu giữ con lại, lấy gì để nuôi bé? Hai đứa lớn vốn đã chịu nhiều thiệt thòi từ khi gia đình sa cơ, giờ thêm một miệng ăn, thêm tiền bỉm sữa, thuốc thang, liệu chúng tôi có trụ vững? Nghĩ đến cảnh con sinh ra trong căn phòng trọ nóng bức, thiếu thốn đủ đường, tôi lại thấy mình thật ích kỷ và có lỗi với con.

Nhưng nếu từ bỏ... chỉ nghĩ đến thôi, tim tôi đã đau như cắt. Đó là máu mủ, là một sinh mệnh đang lớn dần từng ngày trong cơ thể tôi. Đứa trẻ này có tội tình gì đâu? Con tìm đến với chúng tôi là duyên nợ, là món quà hay là thử thách của số phận? Tôi sợ nếu mình nhẫn tâm bỏ con, cả đời này tôi sẽ sống trong sự dằn vặt, hối hận khôn nguôi.