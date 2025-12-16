Lợn rừng lạc vào nhà thành 'cỗ máy kiếm tiền'

Nhưng liên tiếp ba ngày sau đó, chú lợn đều tìm đến cửa xin ăn.

"Một cư dân mạng bình luận may mắn nó gặp tôi, nếu là người khác có khi đã bị làm thịt. Vì câu nói đó tôi quyết định giữ lại chăm sóc qua mùa đông", anh Luo, 33 tuổi, ở Quảng Châu kể về ngày đầu tiên chú lợn rừng đến ở với mình, tháng 11/2024.

Càng nuôi lâu, tình cảm giữa người và vật càng gắn bó. Anh Luo nhận định con lợn quen được cho ăn, nếu thả về tự nhiên sẽ khó sống sót nên quyết định nuôi nó lâu dài, đặt tên là Mì Sợi. Từ 15 kg, sau một năm Mì Sợi đã nặng 75 kg.

Để thú cưng có không gian sống tốt hơn, anh Luo đã chuyển cả gia đình từ căn hộ cũ sang một ngôi nhà biệt lập có sân vườn rộng rãi.

Mì sợi được cho ăn những lần đầu tới nhà anh Lou, ở Quảng Châu. Ảnh: Jimu news

Mỗi ngày, Mì sợi tiêu thụ khoảng 2 kg hạt thức ăn, kèm rau và thịt. Chi phí ăn uống khoảng 500 tệ mỗi tháng. Chủ nhân cho biết chú lợn này khá kén ăn, thích đồ ngọt và thịt nhưng ghét táo. Nó biết đi vệ sinh đúng chỗ và đã được huấn luyện để đi dạo bằng dây như chó nhà.

Anh Luo từng lái xe đưa Mì Sợi đi du lịch Chiết Giang, thậm chí cho đi làm đẹp, nhuộm lông. Những video ghi lại cuộc sống thường ngày của Mì Sợi thu hút khoảng 200.000 người theo dõi trên mạng xã hội, mang lại cho anh Luo thu nhập khoảng 5.000 tệ (19 triệu đồng) mỗi tháng.

Ban đầu, vợ anh Luo phản đối việc nuôi lợn rừng trong nhà. Tuy nhiên, khi thấy thú cưng ngoan ngoãn và mang lại nguồn thu nhập ổn định, cô chấp nhận sự hiện diện của nó.

Anh Lou và chú lợn rừng ngày nay. Ảnh: Jimu news

Sự nổi tiếng của Mì Sợi khiến nhiều người chú ý. Từng có người ngỏ ý mua lại chú lợn với giá 50.000 tệ, nhưng anh Luo từ chối.

"Tôi chỉ muốn nó được sống khỏe mạnh và vui vẻ ở đây, không muốn nó bị khai thác quá mức", anh nói.Theo Luật sư Fu Jian, Công ty Luật Hà Nam Zejin, Luật Bảo vệ Động vật hoang dã Trung Quốc cho phép cá nhân nhận nuôi những loài không thuộc danh mục cấm đặc biệt, nhưng quy định việc nhân giống sinh sản cần phải có giấy phép.