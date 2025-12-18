Tấn công cá nhân nữ trọng tài Lào là kiểu cổ vũ xấu xí chỉ có ở 'sâu mạng'

Trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra tối 17/12 tại Chonburi (Thái Lan), phút 29, cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines. Trọng tài chính Rebecca Anne Durcau (Australia) có động tác công nhận bàn thắng, nhưng sau đó thay đổi quyết định khi nhận tín hiệu báo lỗi việt vị từ trọng tài biên Phutsavan Chanthavong (Lào).

Đoạn video quay chậm, phát lại tình huống cho thấy rõ ràng đây là quyết định sai của trọng tài. Thậm chí, Bích Thùy còn ở cách vị trí việt vị tới vài mét khi đồng đội chạm bóng. Kết quả, đội tuyển nữ Việt Nam mất oan bàn thắng, đồng thời mất chiếc huy chương vàng một cách cực kỳ đáng tiếc.

Ngay sau khi trọng tài đưa ra quyết định có phần bất lợi đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung, hàng nghìn tài khoản Facebook Việt Nam đã tìm ra và bắt đầu tấn công trang cá nhân của nữ trọng tài người Lào. Hàng loạt fanpage và tài khoản Facebook giả mạo cũng xuất hiện, đăng tải hình ảnh bà Chanthavong trong trận đấu hoặc chia sẻ các dòng trạng thái kích động.

Trọng tài Phutsavan Chanthavong mắc sai lầm trong trận chung kết bóng đá nữ Sea Games 33. (Ảnh: Bongdaplus)

Những hành động quá khích tấn công nữ trọng tài bị cộng đồng mạng phê phán, chỉ trích vì đi ngược tinh thần thể thao: "Trọng tài cũng là con người, có thể đưa ra quyết định đúng hoặc sai; đây là một phần của thể thao. Chúng ta cần thể hiện sự bất bình một cách văn minh. Hành vi lao vào vùi dập không thương tiếc một người phụ nữ rất phản cảm"; "Các cổ động viên chân chính không làm như vậy. Tấn công mạng một cá nhân là kiểu hành xử thiếu văn minh, có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của con người, bóng đá Việt Nam".

"Những người hành động xấu xí như vậy không đại diện cho cộng đồng yêu bóng đá Việt Nam mà chỉ là 'con sâu mạng'; tôi vô cùng tiếc và cả tức giận khi chúng ta vuột mất HCV một cách oan uổng, nhưng không bao giờ đồng tình với kiểu bạo lực mạng, vùi dập ai đó"; "Những người này đang quảng bá hình ảnh cổ động viên Việt Nam theo cách hết sức tệ hại";

"Các cổ động viên quá khích rủ nhau tấn công một phụ nữ và cho đó là tự hào? Thật mất mặt vô cùng, chính những người như vậy đang làm xấu đi hình ảnh của đất nước mình"; "Hành vi đi ngược lại văn minh, tinh thần đoàn kết, hảo hữu giữa các nước láng giềng với nhau"...

Thanh Hà bày tỏ quan điểm: "Trọng tài cũng như cầu thủ, trong những trận cầu lớn như vậy không thể nào luôn ra quyết định chuẩn xác 100%. Cái chúng ta cần là rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức trận đấu, chứ không phải phi vào lăng mạ, bắt nạt người ta".

Nhiều cổ động viên quá khích giả mạo tài khoản của nữ trọng tài để gây kích động.

Nhiều người lên án thói quen bạo lực mạng trọng tài của một bộ phận cổ động viên, trước đó từng có không ít trọng tài bị trút giận lên trang cá nhân theo kiểu xúc phạm, vùi dập như vậy. "Nhiều CĐV thậm chí còn trút giận nhầm lên Facebook giả mạo trọng tài người Lào. Tôi nhớ năm 2019 có vụ nữ trọng tài người Australia cũng phải khóa tài khoản vì bị cổ động viên Việt Nam tấn công. Hành động này vô cùng xấu xí nhưng cứ 'đến hẹn lại lên' cần dẹp bỏ ngay", Anh Tuấn chia sẻ.

Thành Trung nêu quan điểm: "Các 'sâu mạng' không chỉ chửi bới trọng tài mà còn tấn công cả những người không liên quan đến vụ việc với những lời lẽ mang nặng sự xúc phạm, miệt thị, thậm chí còn bằng cả tiếng Lào. Tôi nghĩ Luật An ninh mạng cần mở rộng và xử phạt nặng những người này. Như vậy mới làm gương cho những kẻ quá khích, nếu không hình ảnh các cổ động viên, dân mạng Việt Nam chân chính sẽ vì chúng mà bị hoen ố mất".