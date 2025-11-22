Ức chế khi chồng chê vợ kiếm tiền không bằng "vợ người ta"

Tôi thấy lạc lõng, hụt hẫng và tổn thương hơn bao giờ hết (Ảnh minh họa AI)

Tôi từng nghĩ rằng hôn nhân là nơi mà người phụ nữ có thể tìm thấy sự bình yên sau những mệt mỏi ngoài kia. Thế nhưng, chính trong ngôi nhà của mình, tôi lại cảm thấy lạc lõng, hụt hẫng và tổn thương hơn bao giờ hết. Chỉ vì… tôi không kiếm tiền nhiều bằng “vợ người ta”.

Tôi không phủ nhận mình không giỏi kiếm tiền. Công việc của tôi lương chỉ đủ trang trải những thứ nhỏ nhặt: tiền chợ, điện nước, học phí con, những khoản chi vụn vặt không ai để ý nhưng thiếu thì không được. Tôi cố gắng từng ngày, làm việc chăm chỉ, thức khuya dậy sớm, cân bằng giữa việc cơ quan và chăm lo gia đình. Thế nhưng, tất cả những điều đó dường như chẳng đáng một đồng trong mắt chồng tôi.

Anh hay kể tôi nghe về vợ bạn anh, người tháng kiếm vài chục triệu. Anh so sánh, anh bóng gió, rồi có hôm anh nói thẳng: “Nhìn người ta mà xem, kiếm tiền giỏi, biết đỡ đần chồng. Còn em thì…” Câu còn lại anh không nói hết, nhưng tôi hiểu. Và nó cứa sâu vào tim hơn cả những lời nói trực tiếp.

Tôi tự hỏi: Tại sao giá trị của một người vợ lại chỉ được đo bằng số tiền mang về? Những bữa cơm tôi nấu, những ngày tôi chăm con ốm, những lần xoay xở để gia đình đủ đầy… chẳng lẽ không đáng được nhìn nhận? Tôi không cần anh tung hô, chỉ cần anh hiểu, trân trọng và đừng đem tôi ra so sánh với bất kỳ ai.

Có những đêm chồng say, anh nói những câu vô tình mà như nhát dao cắt vào lòng: “Em thử kiếm nhiều hơn đi rồi sẽ biết cảm giác kiếm tiền nó thế nào”. Tôi chỉ im lặng. Không phải vì tôi không có tiếng nói, mà vì tôi không muốn biến nhà thành chiến trường. Nhưng im lặng lâu ngày, nỗi đau cứ lớn dần lên, thành cái nghẹn cứng nơi cổ họng.

Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu thương là đủ. Giờ tôi mới hiểu, phụ nữ cần được tôn trọng. Không phải ai cũng có cơ hội, bằng cấp, may mắn để kiếm nhiều tiền. Không phải ai cũng chọn đặt sự nghiệp lên đầu. Tôi chọn gia đình, chọn con và điều đó không có nghĩa tôi vô dụng.

Nếu anh chịu nhìn thấy những điều nhỏ bé tôi đã làm, anh sẽ biết rằng tôi cũng đang góp sức giữ gìn mái nhà này. Không phải bằng tiền bạc lớn lao, mà bằng sự chăm chút từng ngày, sự biết điều, sự mềm mỏng và cả những hy sinh không lời.

Tôi ước một ngày nào đó anh hiểu rằng lời nói có thể khiến một người phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng trở nên bất lực. Rằng “vợ người ta” không phải là cái thước để đo người phụ nữ bên cạnh anh. Và rằng không có ai là kém cỏi khi họ vẫn còn đang nỗ lực vì gia đình này.

Tôi không cần anh xin lỗi. Tôi chỉ cần anh thôi so sánh. Hãy nhìn tôi – người vợ vẫn sát cánh bên anh, dù tổn thương đến mức nào, vẫn đang cố gắng mỗi ngày.

Hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ hiểu giá trị của tôi không nằm ở số tiền tôi kiếm được… mà ở tình yêu, sự nhẫn nhịn và những điều thầm lặng mà tôi đã trao cho gia đình này.