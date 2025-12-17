Fanpage "Triệu view": Cách Công an phường Ô Chợ Dừa "chạm" tới trái tim nhân dân để phục vụ tốt nhất.

Từ 1-7-2025 đến nay, fanpage của CAP Ô Chợ Dừa đã đạt hơn 5,4 triệu view, hơn 500.000 lượt tương tác. Số liệu thống kê 90 ngày qua cho thấy một cuộc 'lột xác' ngoạn mục: Lượng người theo dõi tăng hơn 5.000%.

Thay vì những báo cáo hành chính cứng nhắc, thông tin trên Fanpage CAP Ô Chợ Dừa được truyền tải một cách sinh động, chân thực và kịp thời. Quan điểm "Gần dân, sát dân" không chỉ nằm trên văn bản mà đã được "số hóa" để tương tác trực tiếp với hàng nghìn người dân mỗi ngày.

Các thông tin người dân phản ánh đều phải được trả lời, giải quyết kịp thời. Ngoài việc phân công một đồng chí Phó Trưởng CAP phụ trách điều hành, Trưởng Công an phường cũng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp.

Sự "lột xác" trong công tác tuyên truyền của Công an phường Ô Chợ Dừa mang đậm dấu ấn của Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh – Trưởng Công an phường. Là một trong những đại biểu trẻ tuổi nhất dự Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội vừa qua, Đại úy Minh đã mang tư duy chuyển đổi số và sự nhạy bén của tuổi trẻ vào công tác quản lý địa bàn.

Những con số này khẳng định: Công an phường Ô Chợ Dừa đã biến không gian mạng thành một mặt trận dân vận thực sự hiệu quả, chứ không chỉ là một kênh thông tin hình thức. Đây cũng là minh chứng hiệu quả vượt trội của mô hình "Dân vận khéo trên không gian mạng".

Không chỉ thu hút cư dân trên địa bàn phường, những video AI phòng chống tội phạm, những bài tuyên truyền về phòng chống tội phạm “bắt trend” của fanpage CAP Ô Chợ Dừa đã vượt qua ranh giới của 1 phường mà thu hút giới trẻ ở nhiều nơi...

Fanpage sáng tạo, tăng trưởng kỷ lục này do chính các cán bộ CAP Ô Chợ Dừa vận hành, sáng tạo nội dung. Các đồng chí đều thành thạo AI, dựng video, thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, có khả năng tạo viral, bắt trend…

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh – Trưởng Công an phường cho biết, đối với người dân, Fanpage trở thành "kênh bảo hiểm" tinh thần khi được lắng nghe và được bảo vệ tức thời; fanpage cũng tạo ra hiệu ứng răn đe mạnh mẽ khi mạng lưới "tai mắt nhân dân" được kích hoạt khiến tội phạm khó ẩn náu…

Fanpage cũng tạo động lực thi đua nội bộ. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều ý thức được việc mình đang làm có thể được người dân ghi nhận (hoặc giám sát) trên không gian mạng, từ đó tự giác rèn luyện tư thế, tác phong. Mỗi CBCS đều phải “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Hiệu quả của Fanpage "triệu view" này không dừng lại ở những con số like, share ảo mà còn là thông tin cần thiết gắn với đời sống.

Qua Fanpage, nhiều trường hợp rơi giấy tờ đã được tìm thấy nhanh chóng; những phận người kém may mắn được quan tâm kịp thời; những mâu thuẫn đời sống được hòa giải ngay, tình hình trật tự đô thị, an ninh trật tự cũng chuyển biến tích cực…

Thành công của Fanpage Công an phường Ô Chợ Dừa không đến từ những kỹ thuật marketing cao siêu, mà đến từ chính chất liệu thực tế của công việc "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi".

Sự tăng trưởng của Fanpage Công an phường Ô Chợ Dừa là minh chứng cho thấy: Công nghệ + Sự chân thành = Hiệu quả quản lý.

Đây là mô hình chuyển đổi số thành công điển hình ở cấp cơ sở, xứng đáng được nhân rộng trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.