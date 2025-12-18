2 năm yêu xa hơn 1.700km, tiền đạo U22 Việt Nam cưới được vợ xinh

Tình yêu vượt khoảng cách

Đánh bại U22 Philippines ở trận bán kết (chiều 15/12), tuyển U22 Việt Nam giành tấm vé vào chung kết SEA Games 33.

Cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn (SN 2003, quê Tây Ninh) là chân sút ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam bằng một cú đá phạt hiểm hóc. Tiền đạo 22 tuổi được mệnh danh là “sát thủ giấu mặt” của tuyển U22 Việt Nam.

Ngoài những bước chạy thần tốc trên sân cỏ, Thanh Nhàn còn gây chú ý bởi cuộc hôn nhân ngọt ngào bên cô gái Tây Ninh – Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2004). Cặp đôi kết hôn vào tháng 10/2024 khi Thanh Nhàn 21 tuổi và Ngọc Lan 20 tuổi. Bước vào hôn nhân khá sớm cũng là điều khiến cặp đôi gây chú ý.

Cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn

Ngọc Lan chia sẻ với PV VietNamNet, cả hai quen nhau vào năm 2022, Thanh Nhàn là người chủ động kết bạn với cô.

Khi biết Nhàn là cầu thủ lại cùng quê, Lan khá bất ngờ. Tuy nhiên, thời điểm này Nhàn đang “hội quân” tại Hưng Yên nên họ chưa có cơ hội gặp mặt.

Cặp đôi trò chuyện qua mạng xã hội một thời gian. Nhàn ấn tượng với giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào của Lan, còn Lan mến mộ sự nỗ lực và kỷ luật của chàng cầu thủ. Chỉ sau 1 tháng trò chuyện, dù chưa chính thức gặp mặt, Nhàn đã gọi điện tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật Lan và được cô đồng ý.

“Thời điểm đó, Nhàn gặp chấn thương liên miên nên tinh thần có chút ảnh hưởng. Anh buồn chán, hay cáu gắt và tự tạo áp lực cho bản thân.

Anh nói, kể từ ngày trò chuyện với tôi, anh phấn chấn hơn nhiều. Đến giờ anh vẫn bảo, tôi là ngôi sao may mắn của anh”, Lan chia sẻ.

Một thời gian sau, Nhàn về quê và đôi bên mới có cuộc gặp đầu tiên. Lan nhớ mãi, hôm ấy chàng cầu thủ gặp chấn thương ở chân, bước tập tễnh đến gặp cô. Anh ở ngoài đời cũng như trên mạng, thành thật và nhiệt tình. Họ không bỡ ngỡ hay ngượng ngùng, chỉ thấy hạnh phúc vì được gặp mặt.

Trong 2 năm hẹn hò, phần lớn thời gian cặp đôi yêu xa. Lan sống ở Tây Ninh, còn Nhàn tập luyện cùng đội ở Hưng Yên. Thi thoảng được nghỉ phép, Nhàn về quê gặp người thương.

Cặp đôi yêu xa suốt 2 năm

Cặp đôi dẫu "xa mặt" nhưng không "cách lòng". Mỗi ngày, Nhàn đều tranh thủ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm Lan. Về phần mình, Lan cũng hết lời động viên, khích lệ bạn trai nỗ lực hết mình cho sự nghiệp sân cỏ.

Cũng có lúc Lan thấy chạnh lòng vì sự xa cách này bởi ngay cả khi mâu thuẫn cũng không thể mặt đối mặt giải thích cho nhau nghe. Có lần, không kiềm chế được cảm xúc, Lan đòi chia tay nhưng Nhàn không đồng ý. Anh hàn gắn tình cảm bằng mọi cách vì biết cô chính là đích đến của đời mình.

“Chúng tôi thương nhau nhiều hơn mỗi ngày. Anh ấy hứa chỉ yêu và cưới một mình tôi và thực sự anh đã giữ được lời hứa đó”, Lan kể.

Năm 2023, Nhàn hết chấn thương, sự nghiệp sân cỏ cũng thăng hoa hơn. Anh bận luyện tập, thi đấu, thời gian dành cho bạn gái không còn nhiều như trước. Tuy nhiên, Lan thấu hiểu và thông cảm. Cô tự tìm kiếm niềm vui riêng trong công việc, gia đình và các mối quan hệ bạn bè.

Khi không phụ thuộc cảm xúc vào bạn trai, cô có thể tạo không gian thoải mái cho mình, nhờ đó tình yêu trở thành động lực chứ không phải sợi dây trói buộc cả hai.

Vỡ òa trước bàn thắng của chồng

Tình yêu của cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ, vun vén. Tháng 10/2024, họ tổ chức một đám cưới trọn vẹn và nhiều cảm xúc.

Lan thừa nhận: “Trước khi cưới, tôi yêu anh Nhàn nhưng chưa hẳn có cảm giác gắn bó. Khi cưới nhau rồi, tôi càng yêu và thương anh ấy nhiều hơn. Chúng tôi không cãi vã nữa mà trở thành động lực của nhau”.

Tổ ấm hạnh phúc của Thanh Nhàn và Ngọc Lan

Đôi vợ chồng son ở xa hơn 1.700km. Mỗi ngày họ làm việc của mình, tối đến lại nhắn tin, gọi điện cho nhau. Đôi khi, họ gọi video ăn tối cùng giờ để có cảm giác tận hưởng bữa cơm gia đình.

“Chúng tôi lắng nghe và sẵn sàng thay đổi vì nhau. Hai đứa thường hỏi han chuyện vui buồn, áp lực cuộc sống, thi thoảng lại nói chuyện về tương lai. Ai gặp khó thì người còn lại sẽ hỗ trợ hết mình. Chúng tôi cứ như thế mà gắn bó, vun đắp cho cuộc hôn nhân này”, Lan chia sẻ.

Giữa năm 2025, Lan sinh con gái đầu lòng. Ngày vợ sinh nở, Nhàn đang thi đấu giải quan trọng nên không thể về bên vợ. Anh vẫn luôn áy náy về điều đó khiến Lan phải an ủi ngược lại để chồng yên tâm thi đấu.

Hơn 2 tháng sau, Nhàn mới được về gặp vợ con. Khoảnh khắc thấy chồng ôm con trong lòng, mắt rưng rưng xúc động, Lan thấy mọi sự chờ đợi của mình là xứng đáng.

Trong suốt kỳ SEA Games 33, Lan theo dõi từng bước chân thi đấu của chồng. Cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, mừng rỡ khi thấy chồng được ra sân, hụt hẫng khi chồng sút trượt... Và hơn hết thảy, điều cô bận tâm là cảm xúc và tinh thần thi đấu của anh.

“Tôi biết, những lần không được ra sân hay sút hỏng, anh buồn lắm. Đến trận bán kết, anh sút vào, ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam thì cảm xúc vỡ òa. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ nghĩ ‘đúng là đủ nắng hoa sẽ nở’”, Lan kể.

Với Ngọc Lan, chồng là niềm tự hào của gia đình

Hôm ấy, khi vừa kết thúc trận, Nhàn đã gọi điện cho vợ khoe bàn thắng. Thấy chồng vui như đứa trẻ, Lan vừa mừng, vừa thương.

“Những lần thi đấu không như ý, anh ấy buồn. Anh viết ghi chú trong điện thoại ‘phải cố gắng vì gia đình, vì công việc và vì ước mơ’, tôi đọc được mà thương chảy nước mắt. Đến trận bán kết, ghi được 1 bàn thắng, anh vui mừng và được giải tỏa áp lực tâm lý. Tôi cũng mừng thay”, Lan tâm sự.

Cũng như người hâm mộ cả nước, Lan mong chờ đến trận chung kết SEA Games diễn ra vào ngày 18/12. Cô hy vọng, tuyển Việt Nam giành Huy chương vàng, các cầu thủ không ai bị chấn thương và đặc biệt, Thanh Nhàn sẽ có phút giây tỏa sáng.

“Tôi muốn nhắn nhủ với anh, dù kết quả thế nào thì gia đình, vợ con vẫn luôn ở bên anh. Anh luôn là niềm tự hào của tôi và con gái Sunny”, Lan nói.

Ảnh: NVCC