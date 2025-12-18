Ngôn ngữ hot trend của Gen Z 2025: Mời đoàn mình di chuyển lên núi, bốc trúng sít rịt...

"Ra đường tôi nể mỗi bạn"

Cụm từ này được dùng để thể hiện sự công nhận hoặc “nể thật” ai đó trong một tình huống cụ thể, thường mang sắc thái vừa khen vừa hài hước. Gen Z sử dụng câu nói này khi gặp một hành động, cách xử lý hoặc phong thái khiến họ phải thừa nhận sự vượt trội, dù trong đời sống hay trên mạng xã hội. Đây là dạng khen ngợi có tính tiết chế, tránh phô trương nhưng vẫn đủ gây chú ý.

“Ok mom”

“Ok mom” là cách Gen Z đáp lại những lời nhắc nhở, dặn dò mang tính kiểm soát hoặc áp đặt, thường từ người lớn. Câu nói mang sắc thái vừa vâng lời bề ngoài, vừa thể hiện sự mỉa nhẹ, cho thấy khoảng cách thế hệ trong giao tiếp. Việc sử dụng tiếng Anh càng làm tăng tính hài hước và giảm căng thẳng trong các tình huống dễ gây xung đột.

“Đại đại đi”

“Đại đại đi” phản ánh tâm lý xuề xòa, không quá cầu toàn trong một số quyết định nhỏ. Cụm từ này thường xuất hiện khi Gen Z đối diện với những lựa chọn không mang tính sống còn, thể hiện mong muốn đơn giản hóa vấn đề trong bối cảnh quá nhiều áp lực và lựa chọn mỗi ngày.

“Bốc trúng sít rịt”

“Bốc trúng sít rịt” xuất phát từ trào lưu "bóc túi mù" (secret) được dùng để mô tả những tình huống may mắn hoặc trớ trêu, xui rủi hoặc “trúng ngay chỗ khó đỡ”. Cụm từ mang đậm tính khẩu ngữ và hài hước, thường xuất hiện trong các câu chuyện kể lại trải nghiệm không may nhưng được nhìn nhận bằng thái độ lạc quan. Điều này cho thấy Gen Z có xu hướng kể chuyện tiêu cực theo cách nhẹ nhàng để giảm áp lực tâm lý.

Phổ cập ngôn ngữ "bốc trúng secret" của The IELTS League.

“Tuyệt đối điện ảnh”

“Tuyệt đối điện ảnh” là cách Gen Z miêu tả những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng hoặc giàu cảm xúc như một cảnh phim. Cụm từ này phản ánh xu hướng “điện ảnh hóa” đời sống, khi người trẻ quen nhìn thế giới qua ống kính, khung hình và cảm xúc thị giác. Đây cũng là hệ quả của việc nội dung video ngắn và hình ảnh chiếm ưu thế trên mạng xã hội.

“Chưa đủ wow”

“Chưa đủ wow” được dùng để đánh giá một trải nghiệm, sản phẩm hoặc nội dung chưa đạt đến mức gây ấn tượng mạnh. Cụm từ này phản ánh tiêu chuẩn ngày càng cao của Gen Z trong việc tiếp nhận thông tin và trải nghiệm. Trong một môi trường ngập tràn nội dung, sự “wow” trở thành thước đo quan trọng để thu hút và giữ chân người trẻ.

“Lốp trưởng”

“Lốp trưởng” là cách chơi chữ hài hước, thường dùng để chỉ người đóng vai trò “đứng mũi chịu sào” trong những tình huống không chính thức, hoặc người hay đứng ra giải quyết việc chung. Cách gọi này cho thấy Gen Z có xu hướng giảm tính trang trọng của các danh xưng, thay vào đó là sự dí dỏm và gần gũi trong giao tiếp nhóm.

“Cũng cũng”

“Cũng cũng” thể hiện trạng thái trung tính, không quá thích nhưng cũng không phản đối. Cụm từ này phản ánh tâm lý dè dặt, tránh cực đoan trong đánh giá của Gen Z, nhất là khi phải liên tục đưa ra ý kiến trước quá nhiều luồng thông tin. Đây là dạng ngôn ngữ của sự thận trọng và giữ khoảng cách cảm xúc.

“Cơm nước gì chưa người đẹp?”

“Cơm nước gì chưa người đẹp?” thường được dùng như một lời hỏi thăm mang tính trêu đùa, xã giao, xuất hiện nhiều trong bình luận mạng xã hội. Dù bề ngoài là quan tâm đời sống thường nhật, nhưng cách xưng hô và ngữ cảnh sử dụng khiến câu nói mang màu sắc hài hước, đôi khi mang tính thả thính nhẹ. Điều này phản ánh phong cách giao tiếp nửa đùa nửa thật phổ biến của Gen Z trên không gian số.

"Mời đoàn mình di chuyển lên núi giùm em" Câu nói của hướng dẫn viên du lịch bất ngờ được viral mạnh mẽ trên mạng xã hội trong năm qua, trở thành câu cửa miệng mới của Gen Z, được dùng để thể hiện sự xấu hổ, ngượng ngùng. Cụm từ "di chuyển lên núi" còn được giới trẻ "chế" thêm nhiều biến thể trong những tình huống khác nhau.

Những từ khóa hot trend của Gen Z năm 2025 không chỉ là sản phẩm của sự vui vẻ nhất thời, mà là kết tinh của văn hóa mạng, tâm lý thế hệ và nhịp sống số. Mỗi câu nói là một mảnh ghép giúp lý giải cách Gen Z giao tiếp, thể hiện cảm xúc và thích nghi với thế giới nhiều biến động.