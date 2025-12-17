Cuộc sống của 'cô gái 1 tệ' sau 50 năm

Cuối tháng 11, video về bà Shi Naiyin (65 tuổi) bất ngờ gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Trong video, người phụ nữ dân tộc Động (Dong) mặc trang phục truyền thống, cười hiền hậu. Bà là nguyên mẫu của cô gái in bên trái tờ tiền mệnh giá một nhân dân tệ, thuộc bộ tiền phát hành lần thứ tư năm 1988.

Dù nổi tiếng khắp đất nước với biệt danh "Cô gái một tệ", bà Shi ở ngoài đời chỉ là một nông dân bình dị tại huyện Tòng Giang, tỉnh Quý Châu.

Shi hiện tại và hình ảnh năm 16 tuổi in trên tờ tiền Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Câu chuyện bắt đầu vào một phiên chợ cách đây 49 năm, khi Shi Naiyin mới 16 tuổi. Hôm đó, cô thiếu nữ nổi bật giữa đám đông nhờ mái tóc đen nhánh, bộ trang phục truyền thống và đôi khuyên tai bạc lấp lánh.

Khi đang mải chọn mua kim chỉ thêu thùa, Shi bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt kéo nhẹ tay, ra hiệu đứng yên và quay mặt sang một bên để phác họa. Người họa sĩ đó là Hou Yimin, khi ấy đang dành ba năm đi khắp vùng tây nam Trung Quốc để tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số. Vẽ xong, Shi cũng quên bẵng cuộc gặp gỡ tình cờ này.

Năm 1988, khi tờ tiền mới được phát hành in hình hai người phụ nữ (một người dân tộc Động, một người dân tộc Dao), dân làng mới bắt đầu bàn tán vì thấy người trong hình quá giống Shi. Nhưng phải đến năm 2010, các quan chức địa phương mới chính thức xác nhận "cô gái một tệ" chính là Shi Naiyin dựa trên các đặc điểm nhận dạng.

Thời trẻ, bà Shi được mệnh danh là "bông hoa của bản". Năm 23 tuổi, bà kết hôn và có hai người con, hiện đều đã đi làm xa.

Khi danh tính được xác nhận, sự nổi tiếng bất đắc dĩ mang lại cho bà không ít phiền toái. Nhiều người gửi thư xin tiền vì lầm tưởng bà rất giàu có nhờ xuất hiện trên tiền. Trước những hiểu lầm này, bà Shi khẳng định chưa bao giờ lợi dụng danh tiếng để xin trợ cấp hay trục lợi.

"Chúng ta vẫn phải sống cuộc sống như bình thường thôi", bà Shi bình thản nói khi được hỏi về sự nổi tiếng.

Hiện tại, dù Trung Quốc đã lưu hành bộ tiền thứ năm, hình ảnh thiếu nữ Shi Naiyin năm 16 tuổi vẫn là một ký ức văn hóa đẹp với nhiều người dân nước này.