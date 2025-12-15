Thực hư nghề shipper kiếm tiền tỷ: Lương chục củ có thật nhưng không "dễ ăn"

Mạng xã hội gần đây chia sẻ câu chuyện về một shipper tại Trung Quốc kiếm được tiền tỷ, trả nợ có dư chỉ sau vài năm "bán mặt cho đường". Câu chuyện này ngay lập tức thổi bùng lên hy vọng đổi đời cho nhiều bạn trẻ Việt. Nhưng "về" đến thị trường trong nước, liệu giấc mơ tỷ phú có khả thi hay chỉ là "truyền thuyết"?

Chàng shipper Trung Quốc kiếm tiền tỷ được netizen chia sẻ những ngày qua.

Để có cái nhìn thực tế, Hoa Học Trò Online đã trao đổi với chị V. - hiện làm việc tại khối vận hành của một công ty vận chuyển lớn. Chị V. xác nhận mức thu nhập "khủng" là có thật, nhưng không dành cho số đông.

Cụ thể, mức thu nhập tối đa có thể chạm mốc 50 - 60 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, con số này thường chỉ dành cho các shipper chuyên nhận tại các bưu cục lớn. Đây là những điểm tập trung nhận hàng từ các sàn thương mại điện tử hoặc khách lẻ để phân phối đi, thay vì đi giao từng đơn nhỏ lẻ.

Với các shipper giao nhận thông thường, mức lương trung bình dao động khoảng 20 - 25 triệu đồng/tháng. Thậm chí, các bạn làm part-time (bán thời gian) cũng có thể bỏ túi 15 - 20 triệu đồng. Chị V. cũng nhấn mạnh, thu nhập tại các "điểm nóng" như TP.HCM và Hà Nội sẽ nhỉnh hơn các tỉnh thành khác. Về cơ bản, đây là nghề "làm nhiều ăn nhiều", càng chăm chỉ chạy, ví càng dày.

Góc khuất "bùa phép" KPI

Thu nhập cao đi kèm với áp lực KPI (chỉ tiêu) khổng lồ. Chính từ đây, những "góc khuất" bắt đầu lộ diện. Chị V. tiết lộ, khi đã quen nghề, một số shipper nảy sinh ý định "lách luật" bằng cách tạo đơn hàng ảo.

Những bưu cục chuyên nhận với lượng hàng lớn mỗi ngày có mức thu nhập tương đối cao - Ảnh: Tôn Huy.

Mục đích của việc này là để đạt đủ số lượng đơn nhằm ẵm trọn các mức thưởng theo hạng mục. Dù việc tạo đơn ảo sẽ phát sinh phí vận chuyển, nhưng khoản chênh lệch giữa tiền thưởng KPI và chi phí bỏ ra vẫn mang lại một khoản lời không nhỏ.

Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Các công ty vận chuyển hiện nay đang siết rất chặt quy định quản lý. Nếu bị phát hiện gian lận, hình phạt sẽ cực kỳ nặng: Từ việc trừ toàn bộ chi phí phát, cắt thưởng KPI cho đến sa thải.

Chưa thấy "lương chục củ" đã lo "gãy gánh"

Ngoài áp lực về con số, "cửa ải" tiếp theo chính là quy trình. Nhiều bạn trẻ cứ nghĩ làm shipper chỉ cần biết đường là đủ, nhưng thực tế khốc liệt hơn nhiều.

Hệ thống vận hành yêu cầu shipper phải tuân thủ nghiêm ngặt từng chút một: Từ việc chụp ảnh check-in hàng hóa đúng chuẩn, đến việc đảm bảo thời gian toàn trình cho từng kiện hàng. Mọi sai sót hay vi phạm quy trình đều sẽ được hệ thống ghi nhận để tính vào các mức chế tài hoặc trừ KPI tương ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến "túi tiền" của shipper.

Nhiều chia sẻ trong các hội nhóm "anh em shipper" về vấn đề quy trình - khoản phạt.

Thực tế, không ít trường hợp tay lái yếu, chưa kịp chạm mốc lương chục củ đã phải ngậm ngùi nghỉ việc vì "làm không đủ bù phạt". Áp lực này đặc biệt "khó nhằn" với những bạn trẻ chưa có kinh nghiệm hoặc các bác tài lớn tuổi, rất dễ bị ngợp. Ngược lại, chỉ những ai đã từng "chinh chiến" qua nhiều hãng vận chuyển khác nhau mới dễ bắt nhịp và trụ lại được.

Bên cạnh đó, nghề này còn đòi hỏi sự linh động cực cao. Vào những dịp "bão sale", lễ Tết hay thời tiết mưa gió, shipper không chỉ lo địa bàn của mình mà còn phải sẵn sàng "biệt phái" hỗ trợ các khu vực khác đang ùn ứ theo lệnh điều động của công ty.

Cơ hội kiếm thu nhập cao từ nghề shipper là có thật, nhưng nó đòi hỏi mồ hôi, sức khỏe và cả kỷ luật thép. Đừng chỉ nhìn vào những con số "trong mơ" mà vội vàng lao theo nếu chưa sẵn sàng đối mặt với những quy trình khắt khe phía sau tay lái.