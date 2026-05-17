Lo sợ một ngày sẽ ra đi, ông bố để lại lời nhắn cho con gái gây xúc động

Ruby Foster (áo cộc tay) chụp ảnh cùng bố năm 2014 (ảnh trái) và năm 2024 (ảnh phải). Ảnh: People

Mới đây, Ruby Foster (19 tuổi) sinh sống tại Mỹ, chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội TikTok và nhanh chóng thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

"Những lời tốt đẹp của bố tôi đã truyền cảm hứng và chạm đến trái tim của nhiều người", cô nói.

Bản ghi âm xúc động

Cuối tháng 12/2022, Ruby bất ngờ nhận được một thư thoại từ bố mình là Justin Hage. Khi mở nghe, cô không khỏi lặng người trước những lời nói chân thành mà ông để lại.

“Chào con yêu. Bố không biết vì sao ý nghĩ này lại xuất hiện trong đầu bố, nhưng bố chợt nhận ra rằng bố ước mình có thể nghe lại giọng nói của ông nội quá cố của con. Nhưng bố không có cơ hội nữa. Vì thế bố muốn để lại cho con một đoạn ghi âm, để nếu một ngày nào đó có chuyện xảy ra với bố, con vẫn còn có thể nghe thấy giọng bố", bố Ruby nói.

Ông tiếp tục nói với con gái rằng ông yêu cô rất nhiều, rằng cô là “ánh sáng cuộc đời ông" suốt những năm tháng qua. Cuối cùng, ông khép lại bằng câu nói ý nghĩa: "Bố yêu con".

Ruby cho biết ông nội cô ra đi hồi tháng 9/2020. Sự ra đi ấy để lại khoảng trống lớn trong gia đình, đặc biệt là với bố cô.

“Ông tôi là một người rất đặc biệt. Tôi không còn nhớ quá nhiều vì lúc ông mất tôi mới 13 tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ món cơm Tây Ban Nha ông nấu vào dịp Lễ Tạ ơn, chiếc mũ cao bồi quen thuộc và mùi xì gà đặc trưng của ông", cô chia sẻ.

Sau khi ông qua đời, bố Ruby nhiều lần cảm thấy tiếc nuối vì không còn giữ được bất kỳ đoạn ghi âm giọng nói nào của ông. Nỗi tiếc nuối ấy đã thôi thúc ông gửi đoạn thư thoại cho con gái trong một đêm cuối năm, People đưa tin.

Lời bố nhắn nâng đỡ tinh thần con

Điều đặc biệt là vào thời điểm nhận được thư thoại, Ruby đang đi học và trải qua giai đoạn khó khăn về tâm lý. Cô cho biết mình mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng và gần như không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

"Đoạn thư thoại của bố đã khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường xuyên mở lại để nghe mỗi khi buồn, khi bất chợt nhớ bố hoặc đơn giản là cần thêm động lực để vượt qua một ngày tồi tệ", cô chia sẻ.

Nhiều năm trôi qua, đoạn ghi âm ngắn ấy vẫn trở thành một trong những điều quý giá nhất đối với cô gái trẻ. Không chỉ bởi những lời yêu thương được nói ra, mà còn vì nó phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa hai cha con.

“Nếu có một người tôi có thể nói chuyện hàng giờ liền, thì đó chính là bố tôi. Chúng tôi có thể trò chuyện về mọi thứ, từ triết học, trường học, công việc cho đến cả màu sắc của bầu trời buổi sáng", cô nói.

Sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người dùng mạng bày tỏ sự xúc động, đặc biệt là những người từng mất đi người thân và không còn cơ hội nghe lại giọng nói của họ.

Ruby cho biết cô hy vọng câu chuyện nhỏ của mình sẽ nhắc mọi người trân trọng những người thân yêu khi còn có thể.

“Tôi thấy có nhiều ông bố bình luận rằng họ cũng sẽ bắt đầu để lại thư thoại cho con cái. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng đôi khi chỉ một lời nói yêu thương đơn giản cũng có thể trở thành món quà theo ai đó suốt cả cuộc đời", cô chia sẻ.