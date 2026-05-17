Showbiz Việt đầu năm 2026: 4 cặp đôi ly hôn, liên tiếp 2 vụ dính chất cấm

Hàng loạt vụ ly hôn gây tiếc nuối

Showbiz Việt chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ dồn dập chỉ trong vài tháng đầu năm. Cú sốc lớn nhất mở màn ngay tháng 1 khi Tóc Tiên và Hoàng Touliver - cặp đôi được xem là hình mẫu của làng giải trí - chính thức công bố ly hôn sau 10 năm chung sống. Thông báo được đưa ra theo cách văn minh nhưng không vì thế mà bớt đi sự tiếc nuối từ phía công chúng.

Tuấn Ngọc và Thái Thảo thông báo ly hôn vào tháng 1/2026.

Gây chú ý hơn cả là thông tin ca sĩ Tuấn Ngọc và Thái Thảo chia tay sau hơn 30 năm gắn bó. Hôn nhân của họ đã chính thức khép lại theo phán quyết của Tòa Thượng thẩm bang California vào tháng 7/2025. Nhưng tới tháng 1/2026, cặp đôi Tuấn Ngọc và Thái Thảo mới thông báo ly hôn.

Tháng 4/2026, Hà Thúy Anh và Tuấn Mario cũng thuận tình ly hôn vì khác biệt định hướng phát triển, cam kết tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng nghiệp chuyên nghiệp.

B Ray và câu rap bị dư luận phản ứng

Tháng 4/2026, rapper kiêm huấn luyện viên rap việt B Ray khiến dư luận bùng nổ sau một buổi livestream cùng các nghệ sĩ trẻ. Phần rap gây tranh cãi nhất là câu: "Anh kêu Amee gọi là anh trai/ Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh" - trực tiếp nhắc tên đồng nghiệp nữ theo cách bị đánh giá là phản cảm, xem phụ nữ như đối tượng để đùa cợt.

Ngày 23/4, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM xác nhận đã tiếp nhận phản ánh và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét, làm rõ. Sau đó, Sở đã nhắc nhở B Ray về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của người nghệ sĩ với khán giả trong hoạt động trình diễn cũng như ứng xử nơi công cộng.

Trước sức ép dư luận, B Ray thừa nhận đã thiếu suy nghĩ và gửi lời xin lỗi tới đồng nghiệp, khán giả và những người từng đặt niềm tin vào mình, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đón nhận mọi hình thức xử lý nếu có.

Jun Phạm và MV bị gỡ vì "chưa phù hợp văn hóa Việt"

Tháng 4/2026, MV Truth or dare của ca sĩ Jun Phạm ra mắt và nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích vì chứa một số hình ảnh bị cho là gợi ý tình dục và không dán nhãn phân loại độ tuổi. Công ty quản lý Kaizen Gumi sau đó chủ động gỡ sản phẩm và cam kết làm việc với cơ quan chức năng.

Sau quá trình thẩm định, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM kết luận MV Truth or dare của ca sĩ Jun Phạm có một số yếu tố chưa phù hợp văn hóa Việt và yêu cầu nam ca sĩ cùng ê-kíp sáng tạo nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của sản phẩm âm nhạc.

Trung Quân Idol và cáo buộc hành hung nữ bác sĩ

Sáng 21/4, mạng xã hội xôn xao trước cáo buộc nhắm vào ca sĩ Trung Quân Idol. Bác sĩ Phạm Minh Trường đăng tải bài viết cho biết vợ mình bị hành hung bởi Trung Quân Idol sau khi nam ca sĩ sử dụng rượu bia. Nạn nhân gặp thương tích ở vùng mặt và tay, tinh thần rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Ca sĩ Trung Quân Idol thừa nhận do dùng nhiều đồ uống có cồn, anh vô ý có hành vi không phù hợp với người phụ nữ này, khiến nạn nhân bị thương. Nam ca sĩ sau đó trực tiếp đến xin lỗi gia đình nạn nhân. Công an phường Sài Gòn, TPHCM đã vào cuộc xác minh nội dung bài đăng.

Miu Lê và Hải Đăng Doo: Tháng 5 đen tối

Ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh được cho là chụp tại một khách sạn ở Đà Nẵng, trong đó xuất hiện vật thể bị nghi là bóng cười cùng một nam giới được cho là ca sĩ Hải Đăng Doo.

Ban tổ chức concert Sao nhập ngũ sau đó xác nhận Hải Đăng Doo không còn góp mặt trong dàn line up của chương trình diễn ra tối 9/5 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Lou Hoàng - người được cho là có mặt trong các hình ảnh liên quan - cũng bị réo tên và chịu sức ép tẩy chay từ cộng đồng mạng.

3 ngày sau, cú sốc lớn hơn ập đến. Ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) phát hiện 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà trong đó có nữ ca sĩ Lê Ánh Nhật (nghệ danh Miu Lê). Kết quả test nhanh cho thấy Miu Lê dương tính cùng lúc với 3 loại ma túy là Methamphetamine, Ketamine và MDMA. Gần 20 năm xây dựng hình ảnh "gái ngoan" trong sáng sụp đổ, Miu Lê kéo cả bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 đang chiếu rạp vào vùng nguy hiểm.

