Nhà có 10 con gái ở Hà Nội: 10 chàng rể chống gậy đưa tang bố vợ

Trọn đời khắc ghi lời dạy của bố

Chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1986, xã Quốc Oai, Hà Nội) là người con thứ 8 trong gia đình có 10 con gái. Mẹ của chị là bà Dương Thị Kỳ, năm nay 74 tuổi. Bố của chị đã qua đời cách đây 4 năm.

Chị Hạnh kể, mấy chục năm về trước bố chị làm nghề thú y, mẹ chị làm nông. Kinh tế gia đình không mấy khá giả, bố mẹ chị phải lam lũ sớm hôm mới có thể nuôi nấng 10 cô con gái trưởng thành.

Bà Kỳ bên 10 con gái và 10 chàng rể

Ngày đó, gia đình chị sống trong căn nhà ngói 3 gian, chỉ có 3 phòng ngủ. Có thời gian, 5 chị em gái ngủ chung một phòng, không gian sinh hoạt dù nhỏ hẹp nhưng vui vẻ và ấm cúng.

“Nhà đông con, chị em tôi nấu cơm bằng chiếc nồi gang to hai người khênh mới đặng. Đến bữa, chị cả ngồi đầu nồi xới cơm thì đến cuối bữa mới được bưng bát lên ăn”, chị Hạnh cười kể lại.

Tuy nhiên, chị em chị Hạnh chưa từng thiếu ăn thiếu mặc hay phải “đứt gánh” chuyện học hành. Dù gia đình có lúc khó khăn, bố mẹ chị vẫn luôn đề cao việc học của con, để phấn đấu trong khả năng của mình.

Trong 10 chị em, có 8 người học hết bậc cao đẳng, đại học. Chị gái thứ 3, 4 vì có hướng đi khác nên chỉ học hết cấp 3.

“Chị em tôi chủ yếu học trong ngành y dược và sư phạm, đúng như bố tôi mong mỏi, các con mai sau làm nghề gì đó có thể giúp người.

Hiện tại, chị em tôi làm việc trong các lĩnh vực y dược, dạy học, kinh doanh, may mặc…”, chị Hạnh cho hay.

Hình ảnh đại gia đình chị Hạnh được chụp vào dịp Tết 2026

Bố chị Hạnh yêu thương các con và đặc biệt nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Đến giờ, chị vẫn nhớ mãi lời răn dạy của bố: “Các con là phụ nữ nhưng không được sống phận tầm gửi. Các con phải tự lập, tin tưởng vào chính mình, không dựa dẫm vào bất kỳ ai”.

“Và đúng như lời dạy của bố, 10 chị em tôi trước nay luôn tự lập, có công việc ổn định và sống cuộc đời đáng sống”, chị Hạnh tự hào.

10 chàng rể tuyệt vời

Ở làng quê Yên Sơn (xã Quốc Oai), gia đình chị Hạnh rất nổi tiếng khi “đông con nhiều cháu”, con cái hiếu thảo với bố mẹ, chị em ruột thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Ở tuổi 74, mẹ chị đã có 21 cháu và 8 chắt ngoại.

Chị em chị Hạnh đều lấy chồng gần, sống quay quần bên bố mẹ. Nhiều năm trước, 10 chị em gom góp tiền xây cho bố mẹ căn nhà mới sạch sẽ và khang trang hơn.

Bà Kỳ (áo dài màu vàng) bên con cháu

Cách đây 4 năm, bố chị Hạnh qua đời. Mẹ chị vẫn sống trong căn nhà đó nhưng hàng ngày đi bộ sang nhà cô con gái thứ 7 gần đó để ăn cơm. Những người con khác thường xuyên đến thăm nom mẹ.

“Mẹ tôi vẫn khỏe, có thể tự chăm sóc bản thân nhưng chị em tôi vẫn cùng nhau lo cho mẹ chu toàn, không để mẹ thiếu thứ gì.

Các chị em ở gần nhau nên tối nào cũng tụ họp ở nhà mẹ hoặc nhà chị gái thứ 7 để trò chuyện, tâm sự. Mẹ tôi không lúc nào phải cô quạnh”, chị Hạnh kể.

Vào mùng 2 Tết hằng năm, 10 cô con gái và 10 chàng rể quây quần về nhà bố mẹ ăn bữa cơm ấm cúng đầu xuân. Căn nhà nhỏ của mẹ chị râm ran tiếng cười nói, không khí vui vẻ, rộn ràng.

Chị vẫn nhớ mãi câu nói của bố với họ hàng vào dịp tết Nguyên đán năm nào: “Tôi tuy không có tiền nhưng có 10 cục vàng. Các con chính là vàng bạc châu báu của vợ chồng tôi”.

“Tôi hiểu, đến khi ấy, chuyện con trai nối dõi không còn quan trọng với bố nữa. Quan trọng là bố mẹ được 10 người con gái yêu thương, chăm sóc chu đáo.

Tôi vẫn nhớ, thời gian bố tôi phải đi viện, chị em tôi tranh nhau vào chăm. 10 chàng rể cũng hỏi thăm thường xuyên khiến bố rất vui lòng”, chị Hạnh kể.

Gia đình nhỏ của chị Hạnh

Với chị, sự hiếu thảo của 10 chàng rể chính là điều hiếm có hơn cả ở gia đình chị. Các chàng rể xem việc nhà vợ như việc nhà mình, dù là “công to việc lớn” hay những việc nhỏ nhặt cũng xắn tay vào lo liệu.

“Ngày bố tôi qua đời, 10 chàng rể đã xin phép gia đình hai bên được chống gậy đưa tang. Các anh xem bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ, bố mẹ tôi cũng xem các anh như con trai ruột của mình.

Ngày ấy, mẹ tôi xúc động lắm. Sự hiếu thảo của 10 chàng khiến mẹ được an ủi rất nhiều”, chị Hạnh bật khóc chia sẻ.

Trong 40 năm cuộc đời, chị Hạnh luôn thấy mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình đông con gái, chị em yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Tình thương bao la và sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ cũng là món quà quý chị Hạnh nhận được để có cuộc sống tốt đẹp như hiện tại.

“Nhà đông con gái, khi chị em yêu thương, hỗ trợ nhau, tôi thấy mình vượt qua những khó khăn trong đời một cách dễ dàng hơn. Tôi vẫn luôn biết ơn bố mẹ vì đã để lại cho 10 người con một ‘gia sản tình thân’ lớn lao như vậy”, chị Hạnh bày tỏ.

Ảnh: NVCC