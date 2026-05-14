Sau 13 năm ‘gà trống nuôi con’, ông bố ở Thái Nguyên được con gái đưa đi hỏi vợ

Con gái đưa bố đi hỏi vợ

Những ngày qua, câu chuyện cô gái 22 tuổi ở Thái Nguyên đưa bố đi hỏi vợ nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Cô gái trong câu chuyện là Dương Thị Hương (SN 2004, quê xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên). Bố của Hương là ông Bể (SN 1977).

Chia sẻ với PV VietNamNet, Hương cho biết phía sau hình ảnh người bố ăn mặc chỉnh tề, hạnh phúc sánh đôi bên người thương là hành trình hơn 13 năm một mình gồng gánh gia đình, “gà trống nuôi con” đầy nhọc nhằn.

Hương (áo đỏ) bên bố và em gái

Bố mẹ Hương ly hôn năm cô 8 tuổi, còn em gái lên 5. Từ đó, chị em Hương sống cùng bố và ông bà nội. Hơn 13 năm qua, chị em Hương lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của ông bà và được ăn học đầy đủ nhờ sự cần mẫn mưu sinh của bố.

Càng trưởng thành, Hương càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả của bố khi phải một mình gánh vác gia đình. Hương mong mỏi bố tìm được người phù hợp để xây dựng hạnh phúc riêng.

Cùng với ông bà và họ hàng, Hương nhiều lần thúc giục bố đi bước nữa. Thế nhưng, lần nào ông Bể cũng nói: “Bố muốn lo cho các con chu đáo, đợi các con khôn lớn, trưởng thành rồi mới tính tiếp”.

“Bố tôi sợ khi có cuộc sống riêng, bố không thể lo cho chúng tôi chu toàn. Hơn nữa, bố lo mối quan hệ mẹ kế - con chồng, con chung - con riêng phức tạp sẽ ảnh hưởng đến việc chúng tôi”, Hương chia sẻ.

Năm ngoái, Hương một lần nữa nói chuyện nghiêm túc với bố về chuyện tái hôn. Cô nói, bản thân đã có công việc ổn định, em gái cũng đã khôn lớn, bố có thể yên tâm tìm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng bố cô vẫn kiên định: “Em gái con sắp thi đại học, bố không muốn việc này ảnh hưởng đến tinh thần của em con”.

Thấu hiểu sự quan tâm, hy sinh của bố, Hương càng thương bố hơn.

Hương chuẩn bị lễ lạt, cùng bố đi hỏi vợ

Cuối năm 2025, khi em gái đã đỗ đại học, Hương hay tin bố đang tìm hiểu một người phụ nữ quê Hải Phòng. Lòng khấp khởi vui mừng, Hương giục bố dẫn người đó về thăm nhà vào dịp Tết.

Lần đầu gặp người thương của bố, Hương rất ấn tượng.

“Dì ấy có dáng dấp nhỏ nhắn và gương mặt rất xinh. Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là cách dì quan tâm đến bố.

Dì chuẩn bị cho bố từng bộ quần áo, lo cho sức khỏe của bố. Cách dì nhìn bố khiến tôi tin rằng, dì thương bố thật lòng”, Hương kể.

Chị em Hương cùng ông bà nội hết lòng vun vén cho mối duyên này. Ông Bể vốn muốn 1-2 năm nữa mới kết hôn nhưng trước sự khích lệ của các con, ông quyết định tiến tới.

Cuối tháng 3/2026, ông Bể và người thương tổ chức một buổi lễ nhỏ, chính thức về chung một nhà trong sự ủng hộ nhiệt tình của hai bên gia đình.

Hương chính là người lo liệu chu toàn cho đám cưới của bố, từ thiệp mời, rạp cưới, cỗ bàn cho đến chuẩn bị lễ xin dâu. Cô muốn tổ chức cho bố một hôn lễ chỉn chu và trọn vẹn nhất.

Ngày 20/3, Hương và 5 thành viên khác trong gia đình cùng bố về Hải Phòng vừa hỏi cưới, vừa đón dâu. Khoảnh khắc thấy bố sánh vai bên người bạn đời mới, Hương nghẹn ngào hạnh phúc.

“Cuối cùng, bố tôi cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc sau hơn 13 năm ‘gà trống nuôi con’. Dì của tôi xinh đẹp, thân thiện và đối xử tốt với chị em tôi.

Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là tình yêu thương chân thành dì dành cho bố. Dì và bố chỉ cần đối xử thật tốt với nhau là đủ”, Hương tâm sự.

Trân trọng sự hy sinh của bố

13 năm qua, Hương là người hiểu rõ hơn ai hết sự hy sinh của bố. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, bố cô đã cố gắng rất nhiều để làm tốt cả hai vai trò.

Ông Bể bên vợ mới

Thuở nhỏ, em gái Hương từng bị bỏng nặng. Sau tai nạn ấy, em thường xuyên phải vào bệnh viện phẫu thuật, điều trị.

“Mỗi lần em gái nhập viện, chỉ có bố tôi đi cùng chăm sóc. Kể cả phải mang nợ, bố tôi cũng quyết tâm chữa trị cho con, nhờ đó em tôi mới được khỏe mạnh như giờ”, Hương kể.

Bố Hương từng làm nghề buôn gỗ nhưng công việc lúc đó gặp nhiều khó khăn. Hương thấy rõ sự trăn trở của bố khi không thể lo cho các con cuộc sống đủ đầy.

Rồi một ngày, Hương nghe bố nói: “Bố quyết tâm phải học được nghề gì đó để lo được cho các con”. Nói là làm, bố cô chuyển sang học nghề mới dù thường xuyên phải đi làm xa nhà.

“Bố làm xa nhà nhưng vẫn thu xếp thời gian về thăm con. Bố sợ nếu đi biền biệt thì không thể dạy dỗ chúng tôi nên người. Mỗi lần về, bố đều mua cho chị em tôi quần áo mới, đồ ăn ngon”, Hương tâm sự.

Giờ đây, hai chị em đã trưởng thành, bố cũng tìm được hạnh phúc mới, Hương cảm thấy mọi thứ đều trọn vẹn. Cô hy vọng, quãng đời về sau, bố sẽ được bù đắp sau những năm tháng nuôi con nhọc nhằn.

Ảnh: NVCC