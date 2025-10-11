Lần đầu gặp, cặp đôi từng đổ vỡ đã ôm hôn tíu tít trên sâu khấu

Trên sân khấu “Bạn muốn hẹn hò” số 1.149, MC Quyền Linh - Ngọc Lan ghép đôi cho hai người từng trải qua đổ vỡ hôn nhân là anh Nguyễn Văn Hòa (46 tuổi, quê Cà Mau, làm thợ mộc tại TP.HCM) và chị Đỗ Thị Thắm (40 tuổi, công nhân may đến từ Cần Thơ).

Anh Hòa gây thiện cảm ngay từ những phút đầu nhờ phong thái điềm đạm, vui vẻ. Anh giới thiệu mình là người hòa đồng, có trách nhiệm, biết nấu ăn và đặc biệt không hút thuốc. Dù vậy, anh cũng tự nhận có tính thẳng thắn, “có gì nói đó” nên đôi khi dễ mất lòng.

Trước đây, anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm và có một con trai 21 tuổi đang học đại học. Anh kể, sau khi làm ăn thất bại ở quê, vợ chồng dắt nhau lên TP.HCM mưu sinh. Thế nhưng, cuộc sống nơi đô thị không như mong đợi. “Một ngày, cô ấy bỏ đi, để lại tôi một mình. Năm 2022, chúng tôi chính thức ly hôn”, anh Hòa chia sẻ.

Sau đổ vỡ, người đàn ông Cà Mau chỉ mong tìm được một người phụ nữ giản dị, biết lo cho gia đình và biết lắng nghe.

Phía bên kia, chị Thắm nhận mình không có tật xấu nhưng kiếm tiền ít, hay xin nghỉ làm vì tính tự ái. Chị từng tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Suốt hơn một năm chung sống, mâu thuẫn liên tiếp nổ ra. “Anh ấy mê số đề, mỗi lần cãi nhau là đuổi tôi ra khỏi nhà. Có những đêm tôi chỉ biết ngồi khóc ngoài hiên”, chị nghẹn ngào kể.

Không chịu nổi cảnh bị xúc phạm và đuổi đi, chị quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân, dù lòng vẫn đầy tổn thương. “Tôi chỉ mong tìm được người biết yêu thương, sống có trách nhiệm, không gia trưởng, biết quan tâm vợ và có chút lãng mạn”, chị chia sẻ.

Khoảnh khắc “mở rào” gặp gỡ, cả hai đều bối rối nhưng nhanh chóng tìm được sự đồng điệu. Nhận thấy anh Hòa và chị Thắm quá đẹp đôi, MC Quyền Linh liền làm cầu nối, cho hai người nắm tay đứng gần nhau hơn.

Trước sự cổ vũ của MC Quyền Linh và Ngọc Lan, anh Hòa mạnh dạn nắm tay và hôn nhẹ lên má chị Thắm, khiến cả trường quay vỡ òa. MC Ngọc Lan hào hứng: “Trời ơi, dễ thương quá! Tôi chỉ muốn họ bấm nút ngay lập tức thôi!”.

Khi trò chuyện sâu hơn, chị Thắm bày tỏ mong muốn về người bạn đời “không vũ phu, biết ứng xử và luôn trân trọng vợ”. Đáp lại, anh Hòa khẳng định: “Tôi làm được điều đó. Tôi không muốn người mình thương phải chịu khổ thêm lần nữa”.

Anh cũng chia sẻ kế hoạch rõ ràng: “Tôi muốn tìm hiểu trong khoảng ba tháng, nếu thấy hợp sẽ tiến tới hôn nhân”. Nghe vậy, chị Thắm gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Phải duyên phải nợ thì ở đâu cũng được”.

Không khí trường quay trở nên ấm áp, gần gũi. MC Quyền Linh tiếp tục “đẩy thuyền”, mời cả hai nắm tay lâu hơn và thậm chí gợi ý nhà gái hôn vào má nhà trai để cảm nhận rõ hơn về đối phương. “Anh Hòa hiền, chị Thắm dễ thương. Tôi thấy hai người rất hợp nhau đó nha!”, nam MC vui vẻ nói.

Giây phút quyết định, cả hai cùng bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt. Nắm chặt tay nhau, ánh mắt họ ánh lên niềm hy vọng về một khởi đầu mới.

Trước khi chia tay, Quyền Linh gửi lời chúc: “Hai bạn đẹp đôi lắm! Hy vọng đây sẽ là mối nhân duyên thật sự, để sau này chúng ta lại được nghe tin vui từ các bạn.”