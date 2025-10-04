Anh chàng e ngại hẹn hò gái xinh chưa từng yêu

Tập 1.147 của chương trình Bạn muốn hẹn hò với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh - Ngọc Lan mang đến cuộc mai mối giữa Lê Hoàng Triều (28 tuổi, TP.HCM), kinh doanh tạp hóa và Nguyễn Hồng Hậu (24 tuổi, Gia Lai), kinh doanh tự do. Cả hai đều có ngoại hình sáng sủa, tính cách chững chạc, được kỳ vọng sẽ tạo nên một cái kết đẹp.

Hoàng Triều từng tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM. Sau 2 năm đi làm, anh trở về phụ giúp gia đình quản lý cửa hàng tạp hóa. Nam chính tự nhận mình siêng năng, nhanh nhẹn, luôn đúng giờ, nhưng lại khá tình cảm nên đôi khi dễ bị cảm xúc chi phối công việc.

Anh từng trải qua hai mối tình thời sinh viên, song cả hai đều sớm dừng lại vì không hợp. Đến chương trình, Hoàng Triều thích mẫu bạn gái hiền lành, ít nói và bày tỏ hy vọng người yêu sau này có thể sống gần nhà để thuận tiện cho công việc làm ăn.

Ngược lại, Hồng Hậu là cô gái trẻ trung, độc lập và từng có 3 năm làm việc tại Nhật Bản. Cô biết nấu ăn, có trách nhiệm, nhưng thừa nhận điểm yếu là hơi nóng tính và hay quên.

Trong quá khứ, cô từng được mai mối nhưng chỉ dừng lại ở giai đoạn trò chuyện online. Trở về Việt Nam, Hậu mong muốn tìm một người đàn ông ổn định, biết lo cho gia đình và có chút lãng mạn.

Ngay khi mở rào, Hồng Hậu bày tỏ sự bất ngờ khi Hoàng Triều ngoài đời “hơn mức tưởng tượng”. Trong phần trò chuyện, cô là người chủ động đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu. Cả hai nhanh chóng trao đổi về chuyện yêu xa, định hướng tương lai, thậm chí cả quan điểm hôn nhân và con cái.

Hoàng Triều khẳng định khoảng cách không phải vấn đề lớn, miễn là tình cảm đủ chân thành. Anh còn nói sẵn sàng mỗi tuần đến Gia Lai thăm bạn gái nếu bắt đầu hẹn hò. Đáp lại, Hồng Hậu thể hiện sự đồng thuận: “Chồng ở đâu thì vợ ở đó, miễn cả hai thấu hiểu cho nhau”.

Cách nói chuyện của cô gái trẻ khiến cả hai MC đều đánh giá cao. Quyền Linh còn xuýt xoa: “Một cô gái xinh xắn, giỏi giang, biết điều như vậy thì còn gì bằng”.

Chính vì những điểm tương đồng ấy, khán giả lẫn hai MC đều tin rằng cặp đôi sẽ cùng bấm nút hẹn hò. Tuy nhiên, kịch bản bất ngờ xảy ra: chỉ Hồng Hậu chọn nhấn nút, trong khi Hoàng Triều lặng lẽ từ chối.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả trường quay, chàng trai 28 tuổi lý giải: “Em cảm thấy bản thân chưa đủ để đáp ứng được cho bạn gái nên em không chọn”.

Câu nói ngập ngừng, thiếu tự tin ấy khiến không chỉ MC mà cả khán giả tiếc nuối. Quyền Linh không giấu được sự thất vọng: “Trời ơi, một cô gái xinh xắn, năng động thế này. Tiếc quá! Hai đứa đẹp đôi lắm. Giá như em tự tin, can đảm hơn một chút thì đã khác rồi”.