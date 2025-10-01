Tặng bạn trai cả cây vàng, chủ vựa trái cây phát hiện sự thật đau đớn

Trong số mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh - Ngọc Lai đã mai mối cho hai nhân vật từng trải qua đổ vỡ hôn nhân: anh Phạm Ngọc Khánh (42 tuổi, Đồng Nai), công nhân và chị Lý Thị Thu Vân (44 tuổi, Khánh Hòa), kinh doanh trái cây tại Côn Đảo.

Thu Vân được giới thiệu là người phụ nữ giàu tình cảm, thích học hỏi và hay giúp đỡ người khác. Chị trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm tan vỡ vì chồng sa vào cờ bạc, không chung thủy. Suốt hơn 10 năm sau, chị sống một mình, đến khi được mai mối cho một người đàn ông làm việc tại Côn Đảo.

Trong thời gian tìm hiểu, chị nhiều lần về thăm nhà bạn trai ở Cần Thơ, thậm chí còn tặng anh một sợi dây chuyền gần 1 cây vàng. Nhưng sau đó, người đàn ông bất ngờ biến mất, không quay lại Côn Đảo. Sự thật phũ phàng được phơi bày: anh ta đã bán vàng, mang tiền về cho… vợ.

“Gia đình anh ấy giấu chuyện vẫn còn vợ. Đến khi người em thân quen tiết lộ, tôi mới biết mình bị lừa. Lúc đó, tôi chỉ lặng lẽ rút lui, không trách móc hay làm ầm ĩ”, Thu Vân chia sẻ.

Về phía đàng trai, anh Khánh từng có hôn nhân 10 năm, sinh được hai con nhưng đã ly hôn. Hiện anh nuôi con trai 16 tuổi mắc bệnh tâm lý, còn vợ cũ chăm sóc con gái 10 tuổi.

Anh Khánh khẳng định bản thân không rượu chè, cờ bạc hay lăng nhăng – những điểm khác biệt so với người chồng cũ của chị Vân. Lý do hôn nhân tan vỡ của anh là vì mâu thuẫn kinh tế và sự so sánh trong đời sống vợ chồng.

Khi được MC Quyền Linh hỏi về khả năng sinh sống ở Côn Đảo, anh Khánh cho hay anh phải cân nhắc vì còn cha mẹ già và trách nhiệm với con trai. Nghe vậy, chị Vân tỏ ra cảm thông: “Nếu phù hợp, em sẵn sàng về Đồng Nai. Còn nếu chưa thuận lợi, em xin 1-2 năm làm việc tại Côn Đảo để tích góp, rồi sẽ thu xếp sau”.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả, mẹ anh Khánh bày tỏ mong muốn con trai cho mình cơ hội mới: “Con có thể đi đi về về giữa Đồng Nai và Côn Đảo. Hai con hãy mạnh dạn bấm nút, cho nhau cơ hội”.

Mở rào gặp mặt, cả hai trao nhau món quà nhỏ, cùng trò chuyện thẳng thắn về mong muốn trong tình yêu và hôn nhân. Chị Vân nhấn mạnh, điều quan trọng nhất với chị là sự chân thành, không dối trá. Còn anh Khánh mong tìm được người phụ nữ biết thấu hiểu, chia sẻ và đối nhân xử thế khéo léo.

Chị Vân cũng chia sẻ thêm, do đặc thù công việc phải giao tiếp nhiều người, chị cần một người đàn ông đủ tin tưởng, không ghen tuông mù quáng. Đáp lại, anh Khánh hứa sẽ phụ giúp việc nhà và đồng hành với bạn đời.

Sau khi nắm tay và trao nhau những cảm xúc đầu tiên, cả hai đã cùng bấm nút hẹn hò. Nụ hôn đầu dưới ánh đèn sân khấu khiến khán giả và “ông mai bà mối” xúc động. Trước sự chứng kiến của mẹ, anh Khánh chính thức xin phép được tìm hiểu chị Vân.

Người mẹ rưng rưng chia sẻ: “Chỉ cần hai con chịu tìm hiểu nhau là mẹ mừng rồi. Khán giả ở đây cũng mừng nữa”.