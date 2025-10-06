Chàng bán giò chả nói tiếng Nhật như gió “đốn tim” gái xinh kém 10 tuổi

Tập 1.148 của chương trình Bạn muốn hẹn hò do MC Quyền Linh - Ngọc Lan dẫn dắt mang đến cho khán giả một màn mai mối lãng mạn giữa Nguyễn Xuân Tùng (35 tuổi, Bắc Ninh), làm nghề sản xuất giò chả và Kiều Hoài Sang (25 tuổi, TP.HCM) – kinh doanh online.

Ngay phần chào hỏi, Xuân Tùng đã gây ấn tượng mạnh khi “bắn” tiếng Nhật lưu loát, khiến Hoài Sang tròn mắt ngạc nhiên. Anh chia sẻ mình từng có 5 năm làm việc tại Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và học trung cấp dân dụng. Trở về nước, anh quyết định lập nghiệp bằng nghề truyền thống – sản xuất giò chả – tại quê nhà Bắc Ninh.

Về chuyện tình cảm, Xuân Tùng từng trải qua hai mối tình. Một mối tình thời học sinh kéo dài 2 năm, mối còn lại đứt gánh khi anh sang Nhật làm việc. “Từ đó, tôi tập trung phát triển sự nghiệp, đến giờ mọi thứ đã ổn định nên muốn tìm một người để cùng xây dựng gia đình,” anh chia sẻ.

Đến với chương trình, anh mong tìm được một cô gái hiền lành, lương thiện và có tấm lòng nhân hậu.

Phía Hoài Sang, cô gái đam mê công việc, trẻ trung và năng động thừa nhận mình còn vụng về trong việc chăm sóc bản thân và nấu nướng. Cô từng trải qua hai mối tình, trong đó mối gần nhất kết thúc vì khác định hướng sống. Mẫu đàn ông lý tưởng của cô là người biết quan tâm, có ngoại hình ưa nhìn và kiên nhẫn.

Khi “mở rào” gặp mặt, Xuân Tùng không quên mang đến món quà ý nghĩa: bó hoa 12 bông hồng đỏ tượng trưng cho 12 tháng yêu thương, cùng chiếc đồng hồ kèm lời nhắn: “Chiếc đồng hồ này đánh dấu thời gian chúng ta gặp nhau và có duyên đến với nhau.”

Không chỉ vậy, anh còn mang theo món chả giò tự tay làm để mời bạn gái và khán giả trường quay. Cử chỉ chân thành ấy khiến MC Quyền Linh bật cười: “Anh này lãng mạn dữ nha, vừa nói vừa… marketing luôn!”

Trong phần trò chuyện, Xuân Tùng không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho bạn gái: “Em xinh như bông hoa, anh mong mình cùng xây tổ ấm như câu nói ‘đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm’.” Tuy nhiên, anh lại có phần nói nhiều về công việc khiến MC Quyền Linh phải hài hước “chỉnh nhẹ”: “Khoan bàn chuyện làm ăn đi, giờ lo hẹn hò trước đã nha!”.

Hoài Sang cho biết cô ấn tượng với sự chân thành và nghị lực của Xuân Tùng, nhưng mong anh cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Nghe vậy, Xuân Tùng bày tỏ: “Nếu sau này chúng ta đến với nhau, anh sẽ chăm sóc gia đình em như chính bố mẹ anh. Em là bông hoa, anh sẽ chăm sóc thật tốt.”

Trước lo ngại của Hoài Sang về khoảng cách Bắc Ninh – TP.HCM, Xuân Tùng khẳng định anh dự định mở thêm cơ sở kinh doanh tại miền Nam. “Thời gian và khoảng cách sẽ chứng minh tình yêu của anh,” anh nói đầy tự tin.

Kết thúc buổi hẹn, cả hai cùng bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả và nụ cười hạnh phúc của “ông mai, bà mối”. Nụ hôn đầu trao nhau giữa sân khấu khiến không khí chương trình thêm phần ấm áp và lãng mạn.