Kiếm gần 40.000 USD trong 2 năm nhờ dạy người lớn đi xe đạp

Theo trang The Cover, chàng trai họ Li hiện là nghiên cứu sinh năm cuối bậc thạc sĩ ngành giáo dục thể thao tại Đại học Thể thao Thượng Hải (SUP). Li cho hay vài năm trước, anh và một người bạn nhận thấy nhu cầu học đi xe đạp của người trưởng thành ngày càng tăng nên quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, không lâu sau, bạn anh rút lui khi tìm được công việc ổn định tại Thượng Hải.

Sau khi trúng tuyển vào Đại học Thể thao Thượng Hải, Li tranh thủ thời gian rảnh để dạy đi xe đạp. Anh bắt đầu chia sẻ các video hướng dẫn lên mạng xã hội và chỉ sau hai tháng đã nhận được đơn đăng ký học đầu tiên.

Trong quá trình giảng dạy, Li chọn các địa điểm rộng rãi, gần nhà học viên. Khóa học theo hình thức "cam kết biết đi" với mức học phí 800 nhân dân tệ (khoảng 110 USD), bảo đảm học viên có thể tự đi xe đạp sau khi kết thúc chương trình.

Li cho hay khóa học xe đạp dành cho người lớn thường gồm hai buổi, mỗi buổi kéo dài 1,5-2 giờ. Trẻ em cần học nhiều buổi hơn do thời lượng mỗi buổi ít hơn, phù hợp với thể lực.

Đến nay, Li đã dạy khoảng 700 học viên từ 4 đến 68 tuổi. Phần lớn học viên ở độ tuổi 20-30, trong đó 70% là nữ. Trong hai năm qua, anh đã kiếm được 270.000 nhân dân tệ (39.000 USD).

Li hiện học thạc sĩ tại Đại học Thể thao Thượng Hải. Ảnh: QQ

Li thừa nhận anh không ngờ nhu cầu học đi xe đạp lại cao đến vậy. "Phần lớn học viên học đi xe đạp để thuận tiện đi làm. Một nhóm khác có nhu cầu cấp thiết, chẳng hạn các công ty tổ chức hoạt động team building gắn với đạp xe, buộc nhân viên phải nhanh chóng học kỹ năng này", anh cho biết.

Một nữ học viên cho biết, việc học đi xe đạp giúp cô bù đắp điều còn dang dở từ thời thơ ấu. "Ngày bé tôi luôn đi bộ đến trường, chưa từng được thử đi xe đạp. Mãi đến năm ngoái, khi chứng kiến con gái tập đi xe, mong muốn ấy mới thực sự trỗi dậy", cô nói.

Người phụ nữ cho hay cô không nhờ chồng kèm cặp vì việc này cần người giữ xe và chạy theo hỗ trợ, điều anh không thể đáp ứng. Sau khoảng một giờ được Li hướng dẫn, cô đã tự đi xe thành thạo. "Con ơi, mẹ biết đi xe đạp rồi!", cô hào hứng gọi điện báo tin vui cho con gái ngay sau buổi học.

Li giúp người lớn tốt nghiệp khóa học xe đạp chỉ sau khoảng 2 buổi, mỗi buổi 1,5 giờ. Ảnh: Sohu

Nhờ có chuyên môn giáo dục thể thao, Li nói anh có thể nhanh chóng nhận ra điểm yếu của từng học viên. "Chỉ sau khoảng 10 phút quan sát và hướng dẫn, tôi đã có thể ước lượng thời gian mỗi người cần để làm chủ kỹ năng. Trong nhiều trường hợp, học viên còn học nhanh hơn dự tính ban đầu", anh nói.

Theo Li, sự kiên nhẫn cùng khả năng động viên, khích lệ người học cũng là lợi thế lớn giúp anh thành công.

"Nhiều người sợ đi xe đạp vì ám ảnh tâm lý từ những lần bị ngã hồi nhỏ. Tôi thường trò chuyện để giúp họ giải tỏa nỗi sợ này", Li nói.

Li cho hay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 6, anh vẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện phương pháp giảng dạy và mở rộng hoạt động dạy đi xe đạp ở Thượng Hải cũng như các tỉnh lân cận ở miền đông Trung Quốc như Chiết Giang và Giang Tô.