Hiếm có: 3 anh em sinh ba cưới cùng ngày, lớn lên chưa từng rời nhau

Lễ cưới tập thể của 3 anh em diễn ra tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam vào đầu tháng 3, theo Jimu News.

3 anh em sinh khoảng những năm 2000, song tuổi chính xác không được công bố.

Người con thứ hai theo thứ tự chào đời, cho biết, từ nhỏ họ gần như chưa từng tách rời nhau.

“Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau. Mặc cùng quần áo, ngủ chung giường, học cùng trường. Bây giờ thậm chí còn làm việc ở cùng một công ty”, chàng trai họ Vạn chia sẻ.

Anh cho biết vợ mình quê ở tỉnh Quý Châu - Tây Nam Trung Quốc và hai người đã hẹn hò được 4 năm.

3 cặp đôi hạnh phúc tại địa điểm tổ chức hôn lễ. Ảnh: Douyin

Anh cả của anh có mối quan hệ kéo dài 3 năm với vợ – người đến từ tỉnh Vân Nam, cũng thuộc khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Trong khi đó, vợ của người em út cùng quê với 3 anh em và cặp đôi đã yêu nhau được hai năm.

“Tất cả chúng tôi đều cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp để kết hôn”, anh Vạn nói.

Theo anh, chính cha mẹ là người đề xuất ý tưởng tổ chức đám cưới cùng ngày.

“Chúng tôi sinh cùng ngày nên cũng muốn tổ chức đám cưới cùng ngày. Bố mẹ nghĩ làm vậy sẽ đông vui và náo nhiệt hơn”, anh nói.

3 cô dâu cùng gia đình đều đồng ý với đề xuất này.

“Có các anh em bên cạnh nên tôi không hề cảm thấy căng thẳng trong lễ cưới. Tôi thấy rất thoải mái”, anh Vạn chia sẻ.

Không rõ sau khi kết hôn, 3 cặp đôi có tiếp tục sống chung một nhà hay không.

Những câu chuyện về các cặp song sinh hoặc sinh ba tổ chức đám cưới cùng ngày thường thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tháng 11 năm ngoái, một cặp chị em song sinh ở Hà Nam đã kết hôn với hai anh em song sinh trong cùng một ngày.

Năm 2019, 3 anh em sinh ba ở tỉnh Sơn Đông (miền Đông Trung Quốc) cũng tổ chức đám cưới cùng ngày.

Trước đó 10 năm, 3 anh em này từng cùng đỗ vào một trường đại học sau khi đạt mức điểm tương đương trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của Trung Quốc.

Theo Shenzhen Evening News, việc mang thai sinh ba bằng thụ thai tự nhiên có tỷ lệ hiếm, chỉ khoảng 1 trên 100.000 trường hợp.