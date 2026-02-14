Dịp Valentine, được 2 chàng trai tỏ tình, tôi bối rối không biết chọn ai

Lâu nay, tôi có 2 "vệ tinh" cùng theo đuổi. Một anh không có xuất phát điểm rực rỡ, gia cảnh ở quê còn nhiều khó khăn, mọi thứ anh có hiện nay đều đánh đổi bằng mồ hôi và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nói chuyện với anh tôi luôn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và sự nhiệt tình, chân thành. Anh giỏi giang, bản lĩnh. Tuy nhiên quê tôi và anh rất xa nhau, điều đó cũng là tôi có phần e ngại.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Người thứ hai lại là một thái cực hoàn toàn khác. Anh là trai Hà Nội gốc, gia đình có điều kiện, cuộc sống của anh dường như đã được trải sẵn thảm đỏ. Anh ấy không phải lo lắng chuyện nhà cửa hay trụ lại thủ đô. Anh hiền lành, tử tế và cũng rất chân thành. Thế nhưng, điều khiến tôi lấn cấn chính là sự "an phận" của anh. Công việc của anh chỉ dừng lại ở mức ổn định, sáng đi chiều về, thiếu đi cái khát khao bứt phá. Tôi sợ rằng, sự bình lặng ấy lâu dần sẽ biến cuộc hôn nhân tương lai trở nên tẻ nhạt, và liệu một người không có áp lực vươn lên có thể là chỗ dựa vững chắc khi giông bão ập đến?

Khi được cả 2 người cùng tỏ tình, tôi bối rối, chưa trả lời ai. Tôi có cảm tình với cả 2 người, nhưng tất cả mới chỉ dừng lại là tình bạn. Tôi không biết nên cho ai cơ hội.