Khoai Lang Thang nói gì khi bị cho là 'diễn nét hiền lành'?

Ồn ào “hoa hồng đen”

Thời gian qua, Khoai Lang Thang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng, liên quan đến vụ ồn ào “hoa hồng đen”.

Nguồn cơn bắt nguồn từ tài khoản TikTok của một người tên H. (có hơn 18.900 người theo dõi) đăng video ví von Khoai Lang Thang là “hoa hồng đen phiên bản nam”.

Khoai Lang Thang bị ví là "hoa hồng đen phiên bản nam". Ảnh: FBNV.

Chị H. cho biết theo nhân chủng học, hoa hồng đen là từ để chỉ kiểu người có EQ vượt trội so với IQ, khoảng 7,5 điểm.

“Đủ sâu để thấu cảm, đủ ổn định để không bị cuốn vào cảm xúc của người khác. IQ nói chung đủ xài để tư duy, đủ khả năng độc lập, tự làm những việc liên quan đến chiến lược… Bạn biết mình cần phải nói gì để giữ được phong thái mộc mạc, bình dị, đời thường, chân thành mà rất cuốn hút”, chị H. phân tích.

Theo nữ TikToker, vì là người sáng tạo nội dung, Khoai Lang Thang lúc nào cũng phải tỏ ra tỏa nắng. Tuy nhiên, khi tiếp xúc gần, nam YouTuber không phải dạng người dễ gần gũi, chỉ diễn nét dễ gần gũi, giấu kín nội tâm và không dễ chia sẻ cho người khác.

Sau khi xuất hiện vào cuối tháng 10, video tạo ra cuộc thảo luận rôm rả trên mạng xã hội. Cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều, đồng tình và phản đối, nhưng phần lớn chỉ trích chị H. bày trò để gây chú ý.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi Khoai Lang Thang để lại bình luận bên dưới video. Anh tuyên bố bản thân cũng “dữ lắm”, từng không ít lần đi “bình luận dạo” để tranh luận với những ý kiến có thể ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè và những người bên cạnh anh.

Khoai Lang Thang nhấn mạnh luôn sẵn sàng đáp trả vì sau 9 năm làm sáng tạo nội dung, anh hiểu có những chuyện nhỏ nếu cứ im lặng cho qua dễ gây hiểu lầm lớn.

Chưa dừng lại ở đó, trưa 2/12, Khoai Lang Thang còn viết “tâm thư” trên trang Facebook cá nhân (hơn 3,6 triệu người theo dõi) để làm rõ việc bị nhận xét là “hoa hồng đen”.

Thanh niên 9x xác nhận chị H. nói đúng một điều về anh. Đó là ít khi nói ra nỗi lòng hay chuyện buồn cho người khác, trừ khi người đó đặc biệt, vì anh quen sống độc lập từ nhỏ và ngại làm phiền mọi người.

Anh cho rằng phân tích của chị H. có cái đúng, cái không, nhưng không bàn nhiều bởi chính anh cũng chưa hiểu hết về bản thân.

Khoai Lang Thang khẳng định bản thân không hề hiền. Ảnh: FBNV.

Về lý do để lại bình luận dưới video “hoa hồng đen”, Khoai Lang Thang cho biết muốn đính chính nhận xét rằng anh xây dựng hình ảnh 100% hiền lành trên mạng xã hội.

“Khoai bình luận nói là không phải, trên mạng Khoai nhiều lúc cũng dữ lắm, hay đi bình luận dạo lắm. Mấy bình luận dạo của Khoai nhiều lúc cũng trời ơi đất hỡi, cũng tranh luận, cũng ích kỷ để bảo vệ bản thân mình chứ không có 100% hiền như bạn phân tích”, anh viết.

Khoai Lang Thang cho biết thêm chị H. có nhắn tin cho anh để làm rõ một số câu chữ dễ hiểu lầm và anh cũng đã hồi đáp.

Cuối “tâm thư”, anh gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ và động viên mình: “Thật lòng xúc động khi lướt đọc từng bình luận từ mọi người. Tối qua nằm suy nghĩ, thấy đời mình may mắn và hạnh phúc quá. Khoai cám ơn nhiều lắm”.

Bài đăng thu hút hơn 123.000 lượt Thích và hàng nghìn bình luận. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự yêu mến, trân quý Khoai Lang Thang với tư cách nhà sáng tạo nội dung “sạch”, ý nghĩa và tích cực. Họ mong anh giữ đúng bản ngã và tiếp tục sản xuất video hay.

Dưới bài đăng của Khoai Lang Thang, nhiều netizen bày tỏ đồng cảm.

"Điều khiến em xem vlog của anh suốt những năm qua chính là nguồn năng lượng tích cực mà anh mang đến chứ không phải vì điều gì khác. Nên là anh hãy cứ như vậy nha." là lời chia sẻ của bạn Nhiên Kỳ Đặng.

Hà Chi Nguyễn bình luận: "Vẫn ủng hộ em từ 2017 đến giờ, được đi du lịch cùng em qua màn ảnh nhỏ, nguồn năng lượng tích cực từ em tỏa ra, thật tử tế dễ thương."

Vào cùng ngày, chị H. đăng thêm video trên kênh TikTok về vụ ồn ào. Chị H. chia sẻ lại “tâm thư” của Khoai Lang Lang, kèm theo dòng phản hồi: “H. cảm ơn bạn Khoai vì sự công tâm và tử tế. Một chàng trai quá ư là ngọt ngào”.

Nhiều cư dân mạng chỉ ra vụ ồn ào kết thúc trong êm đẹp vì sự tử tế của Khoai Lang Thang. Họ mong chị H. rút kinh nghiệm, đừng vì muốn tăng tương tác mà đưa ra những nhận xét phiến diện về người khác, trong khi chưa từng gặp gỡ hay tiếp xúc.

Khoai Lang Thang là ai?

Khoai Lang Thang có tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh ngày 23/5/1991, ở Bến Tre (cũ). Anh cao khoảng 1,79 m.

Anh từng học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM). Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại TP HCM làm kỹ sư thiết kế. Sau đó, anh quyết định từ bỏ sự ổn định để theo đuổi đam mê du lịch, chuyển sang YouTuber/blogger du lịch - ẩm thực.

Khoai Lang Thang bắt đầu công việc sáng tạo nội dung từ năm 2017. Ảnh: FBNV.

Hoài Phương thành lập kênh YouTube mang tên “Khoai Lang Thang” vào năm 2017. Chính chủ từng tiết lộ tên kênh được lấy cảm hứng từ tên gọi hồi nhỏ của anh là “Khoai”, được đọc chệch từ “Hoài Phương” theo giọng miền Tây, còn “Lang Thang” là để phản ánh đam mê thích dịch chuyển, khám phá những vùng đất mới.

Nội dung sáng tạo của Khoai Lang Thang chủ yếu về du lịch, ẩm thực và văn hóa, không giới hạn ở Việt Nam mà cả quốc tế. Anh được yêu thích nhờ phong cách kể chuyện mộc mạc, nhẹ nhàng, gần gũi, cho thấy sự tôn trọng con người và văn hóa địa phương. Chất giọng miền Tây ngọt ngào và nụ cười tỏa nắng cũng là đặc trưng của Khoai Lang Thang.

Khi xem video của Khoai Lang Thang, người ta cảm nhận được sự chậm rãi, từ tốn, yên bình và không phô trương. Anh mang đến những trải nghiệm chân thật về con người, văn hóa.

Nam YouTuber từng chia sẻ mục đích du lịch khắp nơi không phải để khoe khoang, mà để kể lại những câu chuyện đời thường, từ mỗi vùng đất.

Sau 9 năm làm nghề, Khoai Lang Thang được nhận xét là một trong những blogger du lịch có tầm ảnh hưởng hàng đầu Việt Nam. Anh sở hữu kênh YouTube có 3,1 triệu người đăng ký, tài khoản Facebook hơn 3,6 triệu người theo dõi và TikTok có hơn 2,9 triệu người theo dõi…

Anh cũng gặt hái nhiều giải thưởng cho công việc của mình. Gần đây nhất là vào 29/11, anh được vinh danh Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards 2025.

Tại lễ trao giải 2024, anh mang về hai giải quan trọng là Nhà sáng tạo nội dung của năm và Nhà sáng tạo được yêu thích nhất.

Năm 2020, anh được trao giải Blogger du lịch của năm Tại lễ trao giải Men & Life Awards do tạp chí Men & Life tổ chức.

Trước đó, anh vượt qua nhiều cái tên để nhận giải Nhà sáng tạo nội dung hot nhất của Gala WeChoice Awards 2019.

Khoai Lang Thang nhận giải Nhà sáng tạo nội dung của năm vào cuối tháng 11. Ảnh: FBNV.

Trong cuộc phỏng vấn vào đầu năm nay, Khoai Lang Thang cho biết mẹ là người có sức ảnh hưởng nhất đối với anh. Theo nam blogger, bà vừa là mẹ, vừa là cha, một mình tần tảo nuôi nấng hai con trai ăn học. Sự mạnh mẽ của bà giúp anh rèn được tính cách tự lập và kiên cường từ nhỏ.

Nhờ sự cổ vũ, động viên từ mẹ, Khoai Lang Thang mới mạnh dạn gác lại công việc chính quy để theo đuổi nghề sáng tạo nội dung vốn bị cho là thiếu ổn định.