Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa - nữ sinh Thái Nguyên vô địch MMA Việt Nam: Sáng đi học, tối lên võ đài

Hai hình ảnh tưởng chừng không thể dung hòa ấy lại cùng tồn tại trong Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, 22 tuổi. Một là nữ võ sĩ với ánh mắt sắc lẹm, ra đòn quyết đoán trên võ đài khắc nghiệt. Một là cô sinh viên năm cuối ngành Trung Quốc học, với "nụ cười rất trong sáng" và sự chân chất, thật thà. "Ở ngoài đời, Hoa lại rất là hiền lành, ít nói và có nụ cười vô cùng trong sáng." - Cô Đinh Thị Hiển, giảng viên Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, mỉm cười khi nói về cô học trò vừa trở thành tân vương của làng MMA Việt Nam. Lời nhận xét ấy được người hàng xóm thân thiết của gia đình Hoa xác nhận ngay lập tức: "Cháu ngoan ngoãn, hiền khô, không ngờ trên sàn đấu lại giỏi đến thế."

Để có được khoảnh khắc vỡ òa khi chiếc đai vô địch được trao tay tại sự kiện Lion Championship 25, cô gái "hiền khô" ấy đã phải trải qua nỗi thất vọng, nơi cô gần như đã từ bỏ tất cả.

Và trên khán đài đêm chung kết, có một người phụ nữ mà trái tim như treo trên sợi tóc. Đó là cô Thanh, mẹ của Hoa. "Lần đầu cô nghe quảng cáo ai cũng bảo đối thủ sẽ "ăn" Quỳnh Hoa chỉ trong 3 phút đầu, cô cũng lo lắm." - Cô Thanh kể lại. "Rồi lúc Hoa nằm xuống thì cô ngồi không yên được nữa, cô bắt đầu đứng lên. Khi Hoa bật dậy, cô mới dám thở phào." Trong từng giây phút thi đấu của con gái, người mẹ thấy được cả sự lo lắng, niềm tự hào và ký ức về một vết sẹo cũ chưa bao giờ phai mờ. Vết sẹo đó mang tên 2022.

Đó là lần đầu tiên Hoa tranh đai vô địch, đỉnh điểm của một quá trình khổ luyện đến kiệt sức. Để hoàn thiện kỹ năng Jiu-Jitsu, lịch trình mỗi tuần của cô là một vòng lặp vắt kiệt thể lực: từ thứ Hai đến chiều thứ Sáu tập ở Thái Nguyên, sáng thứ Bảy lại bắt xe xuống Hà Nội, chiều Chủ nhật lại ngược về để kịp giờ học và buổi tập sáng thứ Hai. Hoa đặt cược tất cả vào trận đấu đó.

Nhưng một quyết định dừng trận đấu gây tranh cãi đã tước đi cơ hội của Hoa. "Con vẫn còn đang tìm cách để gỡ khóa, con chưa xin thua, con vẫn ổn mà..." - Hoa kể lại với mẹ. Nỗi thất vọng lớn đến mức nó biến thành sự trống rỗng. Hoa quyết định dừng lại.

"Năm 2023, có lúc mình muốn dừng lại rồi. Mình cảm thấy không phù hợp với con đường này nữa."

Hoa về trung tâm xin nghỉ, nhưng HLV Đỗ Thị Thúy, người đã dìu dắt cô từ những ngày đầu bỡ ngỡ năm lớp 8, nhất quyết không đồng ý. Mẹ Hoa nhớ lại: "Cô giáo bảo con có tố chất thể thao, không cho về. Cô bảo cứ về nhà nghỉ 2 tháng, nghỉ ngơi, ổn định tinh thần." Quyết định "đào ngũ" bất thành, nhưng chính quãng nghỉ đó đã giúp ngọn lửa đam mê của Hoa nhen nhóm trở lại. "Mình cảm thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội và không muốn sau này phải hối hận." - Hoa kể.

Quỳnh Hoa trở lại, lỳ lợm và khôn ngoan hơn. Đối thủ lần này là Lò Thị Phung, một võ sĩ sừng sỏ. Giới chuyên môn chỉ cho Hoa "30% cơ hội thắng". Để lật ngược thế cờ, cô lao vào một hành trình lột xác. Một tháng tập huấn tại Thái Lan và màn ép cân không tưởng, giảm 10kg (từ 62kg xuống 52kg), đã biến cô thành một phiên bản sắc bén hơn.

Thêm một lần nữa, Quỳnh Hoa, với ngọn lửa rực cháy quyết tâm chinh phục ước mơ lao mình vào chuỗi ngày khổ luyện.

Bài học từ trận thua 2022 đã được khắc cốt ghi tâm. Trong trận chung kết, khi bị đối thủ siết cổ dưới sàn, ký ức cũ ùa về. Lần này, Hoa không im lặng chịu đựng. "Mình có ra dấu hiệu cho trọng tài nhiều lần rằng em vẫn đang ổn để em tiếp tục trận đấu vì sợ bị như lần trước."

"Mình nghĩ rằng mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Và cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc."

Cô Thanh, mẹ của Hoa tự hào kể lại trận đấu của con: "Đối thủ của Quỳnh Hoa được đánh giá khá mạnh và được nhiều khán giả yêu quý, nhưng mình luôn có niềm tin vào con." Giây phút trọng tài giơ cao tay Hoa, cô vỡ òa rồi "mấy đêm liền không ngủ được" vì quá sung sướng.

Trút bỏ đôi găng MMA, Hoa trở về với cuộc sống đời thường. Cô vẫn là cô sinh viên chăm chỉ với ngành tiếng Trung - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên với định hướng sau này sẽ sang Trung Quốc học tập về quản lý Thể dục, thể thao. ﻿

Bên cạnh gia đình, nhà trường cũng là hậu phương vững chắc, luôn tạo điều kiện và cổ vũ Quỳnh Hoa chinh phục ước mơ. Ngày trở lại trường, Hoa được các thầy cô, bạn bè chúc mừng và đã có người hâm mộ, xin chữ ký. Nhớ lại đêm chung kết, cô Hiển - giảng viên của Hoa xúc động chia sẻ: "Ngay trong đêm đó, chúng tôi gần như thức trắng để nói về câu chuyện và hành trình chinh phục đỉnh cao của Hoa. Mọi người đều rất xúc động và tự hào về em." Chiếc đai vô địch của Quỳnh Hoa không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là một món quà vô giá, một niềm hãnh diện mà Hoa dành tặng cho ngôi trường đã hết lòng dìu dắt và chắp cánh cho ước mơ của mình.

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng khen thưởng, chúc mừng nữ sinh Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa. Thầy Đăng chia sẻ: "Điều mà thầy và nhà trường tự hào hơn cả đó là Hoa đã chiến thắng với tinh thần Fair play, tinh thần thể thao cao thượng, thầy chúc Quỳnh Hoa luôn giữ vững phong độ, đạt được những thành tích như mong muốn."

Quỳnh Hoa chia sẻ niềm vui với những người bạn, đồng đội tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên.

Con đường đến với võ thuật của Hoa cũng thật tự nhiên. Từ cô bé "hồi bé mập lắm, tóc xoăn tít" theo đám bạn hàng xóm đi tập Taekwondo cho vui năm lớp 6, đến khi đam mê đủ lớn để dự thi vào trung tâm thể thao của tỉnh. Dưới sự dẫn dắt của cô Đỗ Thị Thúy, Hoa lần lượt chinh phục Wushu Tán thủ, Kickboxing, Muay Thái, Võ cổ truyền, tạo nên một nền tảng đa dạng hoàn hảo cho MMA. Mẹ của Quỳnh Hoa giới thiệu với phóng viên từng chiếc huy chương, từng tấm ảnh của Hoa từ nhỏ đến lớn. "Mỗi khi trở về nhà với mẹ (các VĐV ở Ký túc xá để tiện thi đấu) con gái đều phụ giúp gia đình công việc nội trợ, niềm vui lớn nhất của cô là thấy con trưởng thành."

Sau chiến thắng, Quỳnh Hoa tiếp tục luyện tập và trở lại trường hoàn thành các học phần của năm cuối. Khi được hỏi về cơ hội tham dự SEA Games, Hoa trả lời: "Nếu được tham gia SEA Games, em sẽ nỗ lực hết mình, em luôn muốn đóng góp, cống hiến một phần nào đó cho đất nước."

Hành trình của Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa là minh chứng cho thấy, ý chí mạnh mẽ nhất không phải là để hạ gục đối thủ, mà là để chiến thắng chính những hoài nghi và thất vọng của bản thân. Đó cũng là thông điệp Quỳnh Hoa gửi đến các khán giả: "Một khi đã có ước mơ, hãy dũng cảm theo đuổi, đặt trọn niềm tin vào bản thân và chiến thắng".