Hot girl môi tều Lily Maymac nổi tiếng 10 năm trước giờ ra sao?

Tròn 10 năm sau khi gây sốt khắp châu Á, Lily Maymac không còn nổi tiếng như thời kỳ đỉnh cao, song vẫn giữ hơn 3,3 triệu người theo dõi và tiếp tục hoạt động với vai trò influencer.

Lily Maymac, tên thật Lily Macapinlac, sinh năm 1994 tại Australia, là người mẫu mạng và fashion influencer gốc Á.

Khoảng năm 2015-2016, Lily Maymac nổi lên cùng thời kỳ bùng nổ của Instagram. Gương mặt lai Á - Âu, đôi môi dày và phong cách trang điểm thiên về son nude, tạo khối đậm giúp cô nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội.

Truyền thông và các trang lifestyle ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đông Nam Á đồng loạt gọi Lily là gương mặt đại diện cho kiểu thẩm mỹ "Tây hóa" mới mẻ, khác với chuẩn làm đẹp châu Á trước đó.

Sau khi nổi tiếng, Lily bước vào giai đoạn làm việc chuyên nghiệp hơn. Cô tham gia các chiến dịch quảng bá, xuất hiện tại sự kiện thời trang và được xếp vào nhóm fashion influencer tiêu biểu tại Australia.

Vài năm gần đây, khi các xu hướng thẩm mỹ thay đổi và nền tảng mới như TikTok lên ngôi, Lily không còn xuất hiện dày đặc như thời kỳ đỉnh cao.

Tuy vậy, cô vẫn giữ lượng người theo dõi lớn, tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang và lifestyle, với nhịp độ chậm và chọn lọc hơn.

Trong bài đăng hưởng ứng trào lưu "nhìn lại năm 2016" gần đây, Lily Maymac chia sẻ cảm xúc về cột mốc đã thay đổi cuộc đời mình.

"2016 là một trong những năm đẹp nhất của cuộc đời tôi. Tôi thực sự cảm thấy đây là năm cuộc sống của tôi vừa mới bắt đầu. Quá nhiều lần đầu tiên và quá nhiều sự phấn khích", cô viết.

Hiện tại, Lily Maymac tập trung vào cuộc sống cá nhân và công việc theo cách kín tiếng hơn.

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ về du lịch, thời trang và những khoảnh khắc đời thường, thay vì theo đuổi hình ảnh bùng nổ như một thập niên trước.

