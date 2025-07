4 điểm yếu tâm lý khiến nhiều đàn ông sập 'bẫy Hồng Tỷ'

Ngày 8/7, cảnh sát Nam Kinh thông báo tạm giữ nghi phạm họ Tiêu, 38 tuổi, biệt danh "Hồng Tỷ", do giả gái quan hệ tình dục với nhiều nam giới và quay lén video để bán trên mạng. Dù luôn đeo khẩu trang, giữ nguyên quần áo khi quan hệ và có dấu hiệu giả gái rõ ràng, người này vẫn thu hút được nhiều "khách quen". Một số người dùng mạng đặt câu hỏi: "Biết là đàn ông mà vẫn quay lại, họ nghĩ gì vậy?".

'Hồng Tỷ' không có ngoại hình ưa nhìn nhưng vẫn thu hút nhiều đàn ông đến quan hệ. Ảnh: Wechat

Nhiều trang tin Trung Quốc đã phân tích vụ việc từ góc độ tâm lý học và chỉ ra 4 đặc điểm phổ biến của nam giới dễ bị lợi dụng trong các mối quan hệ ảo.

Khao khát giải tỏa bản năng trong bối cảnh kìm nén

Bài viết trên QQ với tiêu đề Sức hút của Hồng Tỷ là gì mà khiến nhiều người đàn ông 'sập bẫy'? chỉ ra rằng: Với đàn ông độc thân, nhu cầu tình dục không được đáp ứng có thể khiến họ dễ chấp nhận cả những lựa chọn mạo hiểm, phi chuẩn mực. Trong khi đó, đàn ông đã kết hôn vẫn ngoại tình không hẳn vì thiếu thốn tình dục, mà thường xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm cảm giác mới mẻ, được khao khát và chinh phục.

Nhà tâm lý học M. Gary Neuman từng viết trong nghiên cứu năm 2008, sau khi phỏng vấn hơn 200 người đàn ông ngoại tình và phát hiện rằng 48% ngoại tình vì "thiếu cảm xúc gắn bó với vợ", 44% "muốn cảm thấy được khao khát". Ngoài ra, trong nghiên cứu Why Men and Women Cheat đăng trên tạp chí Journal of Sex Research (2017), các nhà nghiên cứu cũng kết luận "sự đơn điệu trong quan hệ dài hạn là động cơ hàng đầu khiến đàn ông tìm kiếm tình dục bên ngoài".

Hấp dẫn đến từ biểu tượng nữ tính, không nhất thiết là phụ nữ thật

Theo một lý thuyết được các học giả Nhật Bản phát triển, ham muốn tình dục ở nam giới không luôn hướng đến phụ nữ theo nghĩa sinh học, mà hướng đến biểu tượng nữ tính như tóc dài, son môi, giọng nói mềm mại hay váy vóc. Người mang những đặc điểm này có thể trở thành đối tượng khơi gợi ham muốn, bất kể họ là ai.

Sohu dẫn lại lý thuyết này khi phân tích vụ Hồng Tỷ và cho rằng: "Đối với một số đàn ông, phụ nữ không phải là giới tính sinh học mà là biểu tượng. Khi biểu tượng đó đủ mạnh, việc là ai không còn quá quan trọng".

"Hồng Tỷ" đã tạo ra "gói nhận diện nữ giới" rất hoàn chỉnh: tóc giả, ngực silicon, lớp trang điểm dày, giọng nữ luyện tập hàng ngày và hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Những thứ đó đánh trúng tâm lý của một bộ phận đàn ông vốn chỉ cần biểu tượng, không cần sự thật.

Cơ chế tự lừa: Biết nhưng vẫn chọn 'không nhìn thấy'

Một chi tiết đáng chú ý được báo chí Trung Quốc lặp lại nhiều lần: có người biết "Hồng Tỷ" là nam nhưng vẫn đồng thuận quan hệ.

Điều này trùng khớp với mô tả trong tài liệu về tâm lý nhận thức của nhà nghiên cứu Robert Trivers, người đề xuất khái niệm "self-deception" - tự lừa dối bản thân để duy trì trạng thái cảm xúc tích cực, né tránh sự thật có thể gây tổn thương hoặc khó xử.

Không gian tách rời đạo đức, nơi mọi ranh giới bị xóa mờ

Sohu gọi căn phòng trọ của "Hồng Tỷ" là "một nơi không có ánh sáng đạo đức". Ở đó, người ta tạm thời thoát khỏi vai trò xã hội: chồng, con, nhân viên... để hành xử như bản năng. Khi bước vào môi trường này, những tiêu chuẩn đạo đức thông thường dễ dàng bị làm mờ. Người đàn ông trước mặt không còn là "đối tượng phải kiểm tra danh tính", mà chỉ là phương tiện để giải tỏa.

Trong khi đó, QQ bình luận: "Không còn quan trọng giới tính, tuổi tác, hay hình thức, quan trọng là người ta có thể tận hưởng một cách trọn vẹn trong bí mật".