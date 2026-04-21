Nạn nhân Jeffrey Epstein kể ký ức đau đớn vì bị xâm hại nhiều năm

Marina Lacerda, hiện 37 tuổi, cho biết trong nhiều năm chỉ xuất hiện trong hồ sơ vụ án với biệt danh Minor Victim 1. Gần đây, cô quyết định công khai tên tuổi để lên tiếng thay cho nhiều nạn nhân khác.

Marina Lacerda, hiện 37 tuổi, từng là nạn nhân của Jeffrey Epstein từ năm 14 đến 17 tuổi. Ảnh: Instagram

Theo lời kể, Marina là người nhập cư gốc Brazil, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn tại New York. Cô nói Jeffrey Epstein đã lợi dụng sự non nớt, tổn thương và thiếu thốn của mình để tiếp cận bằng những lời hứa về tiền bạc cùng cơ hội đổi đời.

Marina cho biết những lần bị xâm hại thường diễn ra trong phòng massage tại dinh thự sang trọng của Epstein ở Manhattan. Có lần, khi khoảng 16 hoặc 17 tuổi, cô bị đưa vào phòng ngủ của hắn cùng một cô gái khác. Theo lời Marina, Ghislaine Maxwell cũng có mặt trong sự việc này. Marina đồng thời cho biết em gái mới 11 tuổi của cô khi đó cũng từng bị hắn để mắt tới.

Nạn nhân nói nhiều ký ức trở nên mơ hồ vì sang chấn tâm lý, nhưng cô vẫn nhớ rõ cảm giác hoảng loạn và bất lực. Marina cho biết phải nhiều năm sau cô mới đủ dũng cảm đối diện những gì đã xảy ra.

Ghislaine Maxwell bị kết án 20 năm tù vào năm 2022 vì vai trò tuyển mộ và hỗ trợ Epstein tiếp cận các nạn nhân vị thành niên. Tuy nhiên, nhiều người sống sót cho rằng mức độ tham gia của Maxwell còn nghiêm trọng hơn thế.

Hiện sống tại bang Florida cùng con gái, Marina cho biết không muốn bị định nghĩa bởi quá khứ. Thay vào đó, cô chọn tập trung xây dựng cuộc sống mới và hỗ trợ những người từng trải qua tổn thương tương tự.

"Tôi có cuộc sống của riêng mình hôm nay. Tôi muốn sống tích cực và giúp người khác cất tiếng nói," cô cho biết.