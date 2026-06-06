Khó chịu vì con trai vừa đi làm đã dành hết lương bao bạn gái

Con trai tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được vài tháng và mới đi làm chính thức. Mức lương tháng đầu tiên của con khoảng 10 triệu đồng. Tôi từng nghĩ khi bắt đầu có thu nhập ổn định, con sẽ biết tiết kiệm hơn, biết phụ giúp gia đình hoặc ít nhất cũng có khoản để dành cho bản thân.

Nhưng vài tháng nay, lần nào tôi hỏi tiền nong, câu trả lời tôi nhận được cũng giống nhau: "Hết rồi mẹ".

Gia đình tôi không khá giả nhưng cũng không đến mức bắt con mới ra trường phải đóng góp tài chính. Hiện con vẫn sống chung với vợ chồng tôi, không tốn tiền thuê nhà, điện nước hay tiền ăn uống hàng ngày. Đi làm về vẫn có cơm nóng chờ sẵn, quần áo cũng bỏ vào máy giặt chung cả nhà. Vì vậy, tôi thật sự không hiểu 10 triệu đồng mỗi tháng đi đâu nhanh đến vậy.

Con trai tôi có bạn gái quen từ thời đại học. Hồi còn sinh viên, thi thoảng con xin thêm tiền vì đi chơi, mua quà hay dẫn bạn gái đi ăn, tôi đều bỏ qua vì nghĩ lúc đó con chưa làm ra tiền.

Nhưng điều khiến tôi khó chịu là bây giờ đã đi làm rồi, thu nhập cao hơn thời sinh viên rất nhiều mà tình trạng "tháng nào cũng sạch túi" vẫn y nguyên.

Tôi không cố tình dò xét nhưng sống chung nhà nên nhiều chuyện cũng khó không để ý. Có lần cuối tháng, con nói chưa có tiền đổ xăng. Có lần điện thoại hỏng phải hỏi bố mượn trước vài triệu. Nhưng cùng lúc đó, tôi vẫn thấy cuối tuần con đưa bạn gái đi ăn, mua quà dịp lễ, sinh nhật hay những buổi xem phim, cà phê gần như đều do con trả.

Tôi từng nhẹ nhàng nói: "Yêu đương thì tốt nhưng cũng phải biết giữ tiền". Con trai chỉ cười bảo: "Con là đàn ông mà mẹ".

Chính câu nói đó khiến tôi càng khó chịu hơn.

Tôi không phản đối chuyện con yêu đương hay chi tiền cho người mình thích. Bản thân tôi cũng từng trẻ. Nhưng tôi luôn nghĩ một mối quan hệ lâu dài nên là sự chia sẻ từ hai phía, chứ không phải một người luôn cố gắng gồng lên để chứng minh điều gì đó.

Điều khiến tôi băn khoăn hơn là nếu bây giờ còn sống cùng bố mẹ, chưa phải lo cơm áo gạo tiền mà vẫn không giữ nổi đồng nào thì vài năm nữa ra ở riêng, cưới vợ, sinh con sẽ ra sao?

Nhiều lần tôi định nói thẳng nhưng lại sợ con nghĩ mẹ can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm. Tôi cũng không biết mình đang quá khó tính hay thực sự có lý do để lo lắng.

Có phải thế hệ trẻ bây giờ coi chuyện người yêu chi trả mọi thứ là bình thường, hay chỉ là tôi chưa theo kịp cách yêu của các con?