40 tuổi mất việc, tôi nên ở lại thành phố hay đưa vợ con về quê?

Tôi sinh ra ở miền Trung, vào TP HCM lập nghiệp từ khi mới ngoài 20 tuổi. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tôi có công việc ổn định với mức thu nhập đủ để nuôi gia đình và dành dụm một khoản nhỏ. Vợ tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập không cao. Hai con đang học tiểu học.

Những năm gần đây, cuộc sống gia đình tôi không dư dả nhưng khá ổn định. Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ, chi tiêu tiết kiệm để lo học hành cho con và gửi một ít tiền về quê phụ giúp bố mẹ hai bên. Tôi luôn nghĩ chỉ cần chăm chỉ làm việc, cuộc sống sẽ dần tốt lên.

Đầu năm nay, công ty tôi gặp khó khăn. Sau nhiều đợt cắt giảm nhân sự, tôi nằm trong danh sách phải nghỉ việc. Ngày nhận quyết định thôi việc, tôi khá sốc nhưng vẫn tin với hơn 15 năm kinh nghiệm, mình sẽ sớm tìm được công việc mới.

Tôi dành nhiều tuần để cập nhật hồ sơ, liên hệ bạn bè, gửi CV đến hàng chục doanh nghiệp. Tuy nhiên, mọi chuyện khó khăn hơn tôi tưởng. Một số nơi cho rằng tôi đã lớn tuổi so với vị trí tuyển dụng. Một số công ty sẵn sàng nhận nhưng mức lương chỉ bằng một nửa trước đây. Cũng có nơi phỏng vấn xong rồi không phản hồi.

Ba tháng thất nghiệp trôi qua, khoản tiền tiết kiệm bắt đầu vơi đi nhanh chóng. Tiền thuê nhà, học phí của hai con, sinh hoạt phí và nhiều khoản chi khác vẫn đều đặn mỗi tháng. Thu nhập của vợ không đủ để gánh cả gia đình.

Tôi bắt đầu nhận những công việc ngắn hạn để có thêm tiền trang trải. Có hôm chạy xe hàng chục cây số gặp khách hàng cũ chỉ để kiếm một hợp đồng nhỏ. Có hôm ngồi cả ngày trước máy tính tìm cơ hội việc làm nhưng kết quả vẫn là những email từ chối hoặc không có phản hồi.

Trong lúc tôi loay hoay tìm việc, bố mẹ ở quê liên tục gọi điện hỏi thăm. Ông bà đều đã ngoài 70 tuổi. Mỗi lần biết tôi chưa tìm được việc, bố mẹ lại khuyên cả gia đình về quê sinh sống một thời gian. Ở đó đã có nhà cửa sẵn, chi phí thấp hơn nhiều và các cháu cũng có ông bà chăm sóc.

Vợ tôi cũng bắt đầu nghĩ đến phương án này. Cô ấy cho rằng tiếp tục bám trụ ở thành phố trong khi thu nhập không ổn định sẽ khiến cả nhà thêm áp lực. Nếu về quê, chúng tôi có thể giảm đáng kể chi phí sinh hoạt và có thời gian tính toán lại tương lai.

Thế nhưng tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Gần 20 năm qua, thành phố này là nơi tôi xây dựng sự nghiệp, lập gia đình và nuôi các con khôn lớn. Tôi luôn nghĩ mình sẽ tiếp tục sống ở đây đến khi nghỉ hưu. Mỗi lần tưởng tượng cảnh thu dọn đồ đạc để trở về quê, tôi lại có cảm giác như mình đang bỏ cuộc.

Tôi hiểu rằng ở tuổi 40, việc bắt đầu lại không còn dễ dàng. Nhưng tôi cũng lo rằng nếu đưa vợ con về quê, cơ hội nghề nghiệp của bản thân sẽ càng thu hẹp. Các con phải thay đổi môi trường học tập, còn vợ tôi cũng phải từ bỏ công việc hiện tại.

Hiện tôi vẫn chưa biết nên tiếp tục cố gắng tìm cơ hội ở thành phố hay chấp nhận đưa gia đình về quê để giảm áp lực tài chính và ở gần bố mẹ già. Tôi mong nhận được lời khuyên từ độc giả.