Bị mẹ chồng trách mắng khi xin lại vàng cưới

Tôi 30 tuổi, hiện có một con trai hơn một tuổi. Chồng làm kỹ thuật cho một công ty xây dựng, thu nhập phụ thuộc nhiều vào dự án. Tôi từng đi làm văn phòng, sau khi sinh con thì nghỉ ở nhà chăm bé vì không có ông bà hỗ trợ thường xuyên.

Ngày cưới, hai bên gia đình và người thân mừng vợ chồng tôi một ít vàng làm vốn. Khi ấy, mẹ chồng nói rất rõ rằng của hồi môn và vàng cưới là của hai đứa, bố mẹ không can thiệp. Tôi nghe vậy cũng yên tâm, nghĩ mình may mắn vì bố mẹ chồng sống thoáng, tôn trọng con cái.

Sau đám cưới vài tháng, bố mẹ chồng nói vừa mua thêm một mảnh đất ở quê nên thiếu tiền. Ông bà ngỏ ý mượn vợ chồng tôi chỗ vàng cưới, hứa khi nào xoay xở được sẽ trả lại. Thấy bố mẹ nói khó, chồng tôi ngại từ chối. Tôi cũng nghĩ ông bà là người nhà, trước sau gì cũng vì tương lai chung nên đồng ý đưa gần hết số vàng đang có.

Lúc đó, tôi còn chủ động đưa nhiều hơn số bố mẹ chồng hỏi mượn. Mẹ chồng bảo phần dư coi như bà giữ hộ, sau này vợ chồng cần thì lấy lại. Tôi thật thà tin vậy, không giấy tờ, không ghi chép, cũng không nghĩ đến chuyện phải nói rõ ràng với chồng từng khoản.

Sau khi sinh con, chi phí sinh nở, bỉm sữa, thuốc men và tiền thuê nhà khiến khoản tiết kiệm của vợ chồng cạn dần. Đầu năm nay, công việc của chồng chững lại, lương về chậm, có tháng chỉ đủ trả tiền nhà và sinh hoạt cơ bản. Tôi muốn gửi con đi trẻ để quay lại đi làm nhưng chi phí trường lớp cũng là một khoản không nhỏ.

Đợt vừa rồi, con tôi ốm phải đi khám nhiều lần, lại đúng lúc tiền lương của chồng chưa về. Bí quá, tôi bàn với chồng gọi cho mẹ anh xin lấy lại một phần vàng bà giữ hộ. Tôi chỉ xin lấy một ít để bán, giải quyết trước tiền thuốc, tiền nhà và vài khoản sinh hoạt.

Nhưng phản ứng của mẹ chồng khiến tôi cạn lời. Bà không hỏi con ốm thế nào, vợ chồng khó khăn ra sao mà trách chúng tôi không biết tiết kiệm. Bà nói mới cưới vài năm đã tính đến chuyện bán vàng là không khôn ngoan, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thì sau này lấy gì lo cho con. Bố chồng ở bên cạnh cũng nói vọng vào rằng thanh niên bây giờ chỉ biết kêu khó, không chịu tính toán.

Tôi nghe xong vừa tủi vừa xấu hổ. Tôi không xin tiền của bố mẹ chồng, cũng không đòi hỏi ông bà phải chu cấp cho cháu. Tôi chỉ muốn lấy lại phần tài sản của vợ chồng mình. Vậy mà qua cách nói của bố mẹ chồng, tôi lại thành người hoang phí, không biết lo xa.

Từ hôm đó đến nay, vợ chồng tôi chưa dám nhắc lại chuyện vàng với bố mẹ chồng. Chồng sợ bố mẹ anh già yếu bực bội ảnh hưởng đến sức khỏe nên khuyên tôi không nên đề cập đến chuyện này nữa. Anh bảo sẽ vay mượn để xoay xở tiền.

Dù vậy, tôi không cam tâm. Tôi nên làm gì để đòi lại khoản vàng cưới một cách rõ ràng mà không khiến quan hệ với bố mẹ chồng đổ vỡ?