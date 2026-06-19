Những cuộc chiến sinh tồn làm nên huyền thoại màn ảnh Brad Pitt

Khi trailer đầu tiên của “Heart of the Beast” ra mắt, khán giả bắt gặp một hình ảnh rất quen thuộc của Brad Pitt: Mái tóc bạc lấm bụi, gương mặt hằn dấu thời gian, ánh mắt vừa kiên nghị vừa mệt mỏi. Giữa vùng hoang dã Alaska lạnh giá, người đàn ông ấy không còn là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới. Anh chỉ là một con người đang tìm cách sống sót.

Điều thú vị là sau hơn ba thập kỷ sự nghiệp, đó dường như vẫn là vai diễn mà Brad Pitt thể hiện thuyết phục nhất. Không phải những người hùng giải cứu thế giới, cũng không phải những nhân vật sở hữu quyền năng đặc biệt mà là những con người bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của sự tồn tại.

Nhìn lại hành trình điện ảnh của Brad Pitt, người ta nhận ra những bộ phim để lại dấu ấn sâu đậm nhất của anh thường là những câu chuyện sinh tồn, nơi nhân vật phải đối mặt với thiên nhiên, chiến tranh, thời gian, nỗi cô đơn hoặc chính những bóng tối bên trong mình.

Brad Pitt trong "Heart of the Beast", bộ phim sinh tồn mới đưa anh trở lại với những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên hoang dã.

Hình tượng người đàn ông đơn độc trước nghịch cảnh đã trở thành một dấu ấn xuyên suốt trong sự nghiệp của Brad Pitt.

Sinh tồn không chỉ là sống sót

Trong điện ảnh, sinh tồn thường được hiểu là cuộc chiến chống lại thiên nhiên khắc nghiệt hay những hoàn cảnh hiểm nguy. Nhưng với Brad Pitt, khái niệm ấy dường như luôn rộng hơn thế.

Ở “Legends of the Fall”, nhân vật Tristan không chỉ tồn tại giữa vùng núi hoang dã miền Tây nước Mỹ mà còn phải vật lộn với mất mát, tình yêu và những biến động của thời cuộc.

Trong “Seven Years in Tibet”, cuộc hành trình trên dãy Himalaya thực chất là hành trình tìm lại chính mình của một người đàn ông kiêu ngạo. Đến “Fight Club”, cuộc chiến sinh tồn lại diễn ra trong tâm trí, khi nhân vật phải đối diện với sự đổ vỡ bản ngã giữa một xã hội tiêu dùng ngột ngạt.

Dường như ngay từ rất sớm, Brad Pitt đã bị hấp dẫn bởi những nhân vật luôn đứng ở lằn ranh giữa sụp đổ và tái sinh.

Brad Pitt trong "Legends of the Fall" (1994), tác phẩm đưa anh trở thành biểu tượng điện ảnh của thập niên 1990.

"Seven Years in Tibet" (1997) đánh dấu một trong những vai diễn sinh tồn đầu tiên và đáng nhớ nhất của Brad Pitt trên màn ảnh.

Trong "Fight Club", cuộc chiến sinh tồn không diễn ra giữa thiên nhiên khắc nghiệt mà trong chính tâm trí con người.

Khi chiến tranh, thiên nhiên và vũ trụ trở thành thử thách

Bước sang giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp, những thử thách mà nhân vật của Brad Pitt phải đối mặt ngày càng khắc nghiệt hơn.

Trong “Fury”, anh vào vai một chỉ huy xe tăng phải đưa đồng đội sống sót giữa những ngày cuối cùng của Thế chiến II. Bộ phim không kể về chiến thắng. Nó kể về những con người cố gắng giữ lại phẩm giá trong địa ngục chiến tranh.

Trong “Ad Astra”, cuộc chiến sinh tồn mang màu sắc hiện sinh hơn. Giữa không gian mênh mông, nhân vật Roy McBride không chỉ tìm kiếm người cha mất tích mà còn tìm kiếm câu trả lời cho sự cô độc của chính mình.

Ở mỗi bộ phim, bối cảnh thay đổi. Khi là chiến trường, khi là núi tuyết, khi là vũ trụ. Nhưng cốt lõi vẫn không đổi, con người phải học cách tồn tại khi mọi điểm tựa quen thuộc đều biến mất.

Đó cũng chính là điều khiến khán giả luôn tin vào Brad Pitt trong những vai diễn như vậy. Anh không tạo cảm giác bất khả chiến bại, anh tạo cảm giác mong manh. Và sự mong manh ấy khiến nhân vật trở nên thật hơn.

Vẻ đẹp của những người đàn ông từng trải

Nếu ở thập niên 1990, Brad Pitt được xem là biểu tượng sắc đẹp của Hollywood thì ngày nay, sức hút của anh đến từ một điều khác, đó là thời gian. Những nếp nhăn trên gương mặt, mái tóc bạc hay ánh mắt chất chứa trải nghiệm đã mang đến cho Brad Pitt một chiều sâu mà tuổi trẻ không thể có.

Trong nhiều bộ phim gần đây, anh thường xuất hiện với hình ảnh những người đàn ông đã đi qua vinh quang, mất mát và cả những thất bại. Họ không còn cố chứng minh mình mạnh mẽ, họ chỉ cố gắng bước tiếp. Đó là kiểu nhân vật ngày càng hiếm trong điện ảnh đương đại.

Giữa thời đại của những siêu anh hùng, Brad Pitt lại hấp dẫn bởi sự rất con người. Anh biết sợ hãi, biết tổn thương, biết cô đơn nhưng anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Có lẽ chính điều đó khiến khán giả nhìn thấy bản thân mình trong các nhân vật của anh.

Từ miền Tây nước Mỹ, dãy Himalaya đến chiến trường châu Âu, những hành trình sinh tồn luôn là một phần quan trọng trong di sản điện ảnh của Brad Pitt.

Huyền thoại được tạo nên từ những giới hạn

“Heart of the Beast” tiếp tục đưa Brad Pitt trở lại với vùng đất quen thuộc của những cuộc chiến sinh tồn. Lần này, đối thủ không phải quân đội, không phải không gian, cũng không phải những cuộc khủng hoảng nội tâm. Đó là thiên nhiên hoang dã của Alaska.

Sau hơn 30 năm sự nghiệp, Brad Pitt vẫn chinh phục khán giả bằng những câu chuyện rất con người về ý chí, mất mát và khả năng đứng dậy trước nghịch cảnh.

Hollywood từng sản sinh nhiều ngôi sao lớn, nhưng không phải ai cũng duy trì được sức hút khi tuổi tác ngày một cao và Brad Pitt là một trong số ít trường hợp đặc biệt.

Anh không cố níu kéo tuổi trẻ, không cố biến mình thành siêu anh hùng, không chạy theo những hình mẫu bất khả chiến bại. Thay vào đó, anh lựa chọn những nhân vật phải đối mặt với giới hạn của chính mình. Có lẽ đó là bí quyết giúp Brad Pitt vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả sau hơn 30 năm.

Bởi suy cho cùng, những câu chuyện khiến con người rung động nhất chưa bao giờ là chuyện chiến thắng cả thế giới. Đó là câu chuyện về một con người bình thường, giữa nghịch cảnh, vẫn tìm được lý do để tiếp tục sống. Và trong suốt sự nghiệp của mình, Brad Pitt đã nhiều lần kể những câu chuyện như thế trên màn ảnh.