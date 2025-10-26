Khánh Vy duyên dáng sánh đôi MC Ngọc Huy trong chung kết Olympia 25

MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy dẫn dắt chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 với màn tranh tài của 4 "nhà leo núi" Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học - Huế, thành phố Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội).

Khi bén duyên với vai trò MC của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, ban đầu, khán giả có chút hoài nghi và mong đợi từ cô gái trẻ về trọng trách làm cầu nối dẫn dắt của sân chơi trí tuệ. Nhưng, sau một thời gian, cô đã chứng minh và nỗ lực hoàn thiện để mỗi khi lên sóng, khán giả nhận thấy "hot girl 7 thứ tiếng" năm nào giờ đã trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua.

Theo dõi Khánh Vy với các vlogs truyền cảm hứng về kỹ năng học ngoại ngữ và kỹ năng mềm, giải tỏa áp lực trên YouTube, nhiều bạn trẻ cảm nhận được sự gần gũi và thấu hiểu, đôi khi nhìn thấy chính mình trong đó.

Nữ MC trẻ nhất trong chương trình từng được vinh danh là "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng".

"Bộ đôi" MC Khánh Vy - MC Ngọc Huy tiếp năng lượng cho các thí sinh.

Thần thái của MC Khánh Vy và Ngọc Huy tại chung kết Olympia 25. Ở những khoảnh khắc căng thẳng, cô khéo léo điều tiết cảm xúc, tạo nhịp thở nhẹ nhàng cho khán giả. Còn khi các “nhà leo núi” bứt phá, cô gái sinh năm 1999 lại khiến không khí trường quay thêm phấn khích với nụ cười rạng rỡ và lời cổ vũ hào hứng. Sự linh hoạt trong cách dẫn, cùng phong thái tự nhiên, duyên dáng và thông minh của Khánh Vy khiến mỗi phần thi thêm hấp dẫn.