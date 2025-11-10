Học sinh ngôi trường gần 117 tuổi tỏa sáng trong hội thi nhảy cổ động

Chiều 9/11, học sinh trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội) rộn ràng tiếng hò reo khi tham gia sự kiện Sparkling 2025.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 117 năm ngày thành lập trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Hoạt động không chỉ là dịp để học sinh thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thầy cô những người đã cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp trồng người.

Trong khuôn khổ cuộc thi “Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An”, phần thi Nhảy cổ động (cheerdance) là điểm nhấn được mong chờ nhất, mang đến không khí sôi động và lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rực cháy.

8 đội tham gia đã thể hiện trọn vẹn sắc màu riêng qua từng giai điệu, bước nhảy.

Những tiết mục vừa hào hứng, vừa tinh tế không chỉ phô diễn tài năng mà còn thể hiện rõ tinh thần sáng tạo, đoàn kết của học sinh Chu Văn An.

Những tiết mục sáng tạo, uyển chuyển, “thổi bùng” bầu không khí hội trường, khiến khán giả reo hò cổ vũ không ngớt.

Ngoài phần thi Nhảy cổ động, học sinh trường Chu Văn An còn có cơ hội thể hiện tài năng biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu nghệ thuật, Sparkling 2025 còn mở rộng ý nghĩa nhân văn với hoạt động thiện nguyện tại Trường Tiểu học Đông Lĩnh (Phú Thọ), góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” của học sinh Chu Văn An.

Chuỗi hoạt động của sự kiện Sparkling 2025 không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp của học sinh trường Chuyên Chu Văn An, mà còn tạo cơ hội cho các em giao lưu, học hỏi. Đây là dịp để các thế hệ học sinh tiếp nối và phát huy những truyền thống quý báu của ngôi trường đã tồn tại hơn một thế kỷ.