Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm

Sáng 17/9, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025-2026. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - cùng các lãnh đạo, giảng viên, học viên của nhà trường.

Dịp này, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh về trường. Cô vinh dự đại diện cho cán bộ, giảng viên nhà trường phát biểu trong buổi lễ khai giảng.

Thiếu tướng Hoàng Đình Quý - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường - chúc mừng thành tích của Châu Anh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. "Tôi tin rằng Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, giá trị của người phụ nữ Việt Nam Nam hiện đại, bản lĩnh, tôn trọng các giá trị truyền thống tới các học viên, sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội", Thiếu tướng Hoàng Đình Quý nhắn nhủ.

Cùng dự Lễ khai giảng, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - đánh giá cao sự trưởng thành và nỗ lực của Á hậu Trần Ngọc Châu Anh trong quá trình tham gia cuộc thi cũng như sau đăng quang. Nhà báo Phùng Công Sưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhà trường, thầy cô, gia đình và cộng đồng học viên, sinh viên để Châu Anh hoàn thành trách nhiệm quân nhân và sứ mệnh Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh cho biết sau 2 tháng tham gia media tour, cô đã trở lại trường, cân bằng lịch sinh hoạt, học tập để vừa hoàn thành sứ mệnh của Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và một quân nhân.

Là nữ quân nhân đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp và đăng quang Á hậu, Châu Anh cảm thấy đây là sự may mắn và cũng là dấu mốc đặc biệt, không chỉ với bản thân mà còn với Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cô mong muốn bản thân góp phần lan tỏa hình ảnh người nữ thanh niên Việt Nam đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và kỷ cương.

Cũng tại Lễ khai giảng, Trần Ngọc Châu Anh vinh dự nhận bằng khen của Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vì thành tích Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Sau Lễ khai giảng, Á hậu Châu Anh được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn.

Hiện tại, Châu Anh là nhân viên tăng cường đảm nhiệm chức danh cán bộ, Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Châu Anh chia sẻ cô hồi hộp khi trở lại trường gặp lại các thầy cô, đồng nghiệp và học viên trong năm học mới.

"Đây sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ, nguồn động lực để tôi cố gắng hơn trong hành trình sắp tới", Châu Anh nói.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, rapper Ram C, giảng viên, học viên của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn trong Lễ khai giảng.