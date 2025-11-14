Hẹn hò 300 người vẫn 'ế'

Sinh ra trong gia đình hạnh phúc ở vùng Chubu, Nushi luôn khao khát một tổ ấm tương tự cha mẹ mình. Cô bắt đầu dùng dịch vụ mai mối và ứng dụng hẹn hò từ năm 22 tuổi, khi thấy bạn bè lần lượt kết hôn sau đại học.

Nushi ở Chubu, Nhật Bản chia sẻ tiêu chí chọn chồng lên mạng xã hội X hồi năm 2020. Ảnh: @healthy359

Ban đầu, Nushi chỉ tìm người nói chuyện hợp, không quan tâm thu nhập. Tuy nhiên, sau 13 năm với 300 cuộc gặp, kỳ vọng của cô ngày càng cao.

Mâu thuẫn lớn nhất nằm ở tiêu chuẩn tài chính. Với thu nhập 3 triệu yen mỗi năm, Nushi tự nhận mình bình thường nhưng tiêu chuẩn của cô với bạn đời phải trẻ, đẹp trai, cao ráo, tốt nghiệp đại học và thu nhập ít nhất 10 triệu yen một năm.

Tuổi tác cũng thay đổi tiêu chí của Nushi. Cô từng thích đàn ông lớn tuổi (vì bố hơn mẹ 7 tuổi) nhưng nay lại ưu tiên nam giới dưới 35. "Khi sắp 35 tuổi, tôi thấy đàn ông trẻ tuổi tốt hơn", Nushi nói. Dù vậy, điều này rất khó khăn vì nhiều người trẻ lại ưu tiên phụ nữ ở độ tuổi 20.

Việc cô chia sẻ hành trình "săn chồng" trên mạng xã hội cũng khiến nhiều người nghi ngờ sự nghiêm túc. "Một người đàn ông từng hỏi tôi có phải chỉ coi tìm bạn đời như một sở thích không", cô kể.

Nushi thừa nhận, dù thực sự muốn kết hôn, cô dường như cũng đang xem việc hẹn hò như một sở thích. Cô đã chi hơn 3 triệu yen – tương đương một năm thu nhập – cho "sở thích" này.

Cô cho biết cuộc sống của mình khá đơn điệu, chỉ đi làm văn phòng rồi về nhà, không có nhiều sở thích khác. Việc hẹn hò qua mai mối là một trải nghiệm giúp cuộc sống trọn vẹn hơn.

"Nếu coi đây là sở thích, nó rất giá trị. Gặp gỡ và nói chuyện với những người tôi chưa từng quen là một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu chỉ đi làm, tôi sẽ không bao giờ được nghe những câu chuyện và biết về một thế giới mà tôi chưa từng biết", cô chia sẻ.