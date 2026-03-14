Bạn bè, nghệ sĩ viếng Kasim Hoàng Vũ

Lễ tang Kasim Hoàng Vũ diễn ra từ 10h tại nhà quàn Vĩnh Phước, thành phố Houston.

Di ảnh do mẹ ca sĩ, bà Bích Phương, lựa chọn, là bức ảnh chụp từ thời anh tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004.

Trước khi lễ viếng bắt đầu, mẹ ruột Kasim Hoàng Vũ vào nhìn con trai lần cuối. Tối hôm trước, bà tự tay thay trang phục, chỉnh trang lại diện mạo cho anh.

Lễ cầu siêu cho Kasim Hoàng Vũ theo nghi thức Phật giáo.

Một số nghệ sĩ sống tại Texas, như vợ chồng Hồng Ngọc và Thomas Tâm Nguyễn, có mặt từ sớm để tiễn đưa Kasim Hoàng Vũ.

Hồng Ngọc bày tỏ tiếc thương khi người đồng nghiệp ra đi lúc trái tim vẫn còn cháy bỏng đam mê âm nhạc.

Cô không kìm được nước mắt lúc nhìn vào di ảnh người bạn quá cố.

Danh ca Hương Lan thắp hương tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ và động viên mẹ ca sĩ.

Bà cho biết rất đau lòng khi chứng kiến người mẹ già lặng lẽ lo hậu sự cho con.

'Mẹ Kasim khóc không ngừng khi tâm sự với danh ca Hương Lan tại lễ tang', một người bạn của Kasim Hoàng Vũ kể.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh (tóc dài) bay từ California đến Texas để tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ.

Cô cho biết ca sĩ đã sống một cuộc đời rực rỡ với nghệ thuật và dũng cảm chiến đấu với bệnh tật trong những ngày cuối cùng.

Trizzie Phương Trinh từng phát động một chương trình nghệ thuật thiện nguyện tại Houston nhằm kêu gọi hỗ trợ Kasim Hoàng Vũ.

Đêm nhạc đó cũng là lần cuối cùng ca sĩ đứng trên sân khấu.

Ca sĩ Duy Trường, bạn thân của Kasim Hoàng Vũ, từ Florida đến Houston để viếng bạn.

Anh đứng lặng hồi lâu trước những bức ảnh ghi lại chặng đường của Kasim, từ cậu bé sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc đến khi trở thành ca sĩ được nhiều khán giả biết đến.

Tony Phan chụp ảnh cùng Hồng Ngọc trong lễ viếng.

Những ngày qua, anh túc trực bên mẹ Kasim Hoàng Vũ, hỗ trợ bà lo hậu sự cho con trai.

Tony cho biết đã nhiều ngày thiếu ngủ nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để chu toàn mọi việc cho bạn, sau đó mới yên tâm trở lại công việc.