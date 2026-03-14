Nữ sinh TP HCM tiêu 3,8 triệu đồng mỗi tháng, quá nửa cho ăn uống

Theo báo cáo "Lối sống của sinh viên đại học Việt Nam" do Q&Me công bố năm 2025, sinh viên Hà Nội và TP HCM chi tiêu trung bình khoảng 6,4 triệu đồng mỗi tháng (chưa gồm học phí). Những người sống một mình tiêu khoảng 6,9 triệu đồng, còn sinh viên ở cùng gia đình khoảng 4,2 triệu đồng.

So với mức này, chi phí sinh hoạt của Giang thấp hơn đáng kể, chủ yếu nhờ sống trong ký túc xá.

Gia đình hỗ trợ cô 3,5 triệu đồng mỗi tháng để trang trải các khoản cơ bản. Ngoài ra, nữ sinh có thêm thu nhập từ những công việc online liên quan đến kênh TikTok cá nhân. Vì làm freelance nên thu nhập không ổn định, có tháng cô kiếm được 2-3 triệu đồng, nhưng cũng có tháng chỉ hơn một triệu đồng.

"Tổng thu nhập của mình thường dao động khoảng 4,5-5,5 triệu đồng mỗi tháng", Giang nói.

Rời quê lên TP HCM học đại học cũng là lúc Giang lần đầu phải tự quản lý chi tiêu. Những tháng đầu, cô nhiều lần rơi vào cảnh cuối tháng phải cân nhắc từng khoản nhỏ vì chưa quen với việc lập kế hoạch chi tiêu.

"Ở quê mình không phải nghĩ nhiều về tiền sinh hoạt. Lên TP HCM mới thấy chi phí cao hơn nhiều", cô nói.

Yến Giang, 19 tuổi.

Sống trong ký túc xá giúp Giang tiết kiệm đáng kể tiền thuê nhà, phần lớn ngân sách dành cho những nhu cầu thiết yếu. Trong đó, tiền ăn uống chiếm khoảng 2,1 triệu đồng mỗi tháng. Do ký túc xá không cho nấu ăn, cô phải mua đồ ăn ngoài cho hầu hết các bữa trong ngày, từ cơm căn-tin, bánh mì đến các quán ăn nhỏ gần trường.

Ngoài tiền ăn, cô dành khoảng 400.000 đồng cho việc đi lại, chủ yếu là tiền xăng xe và những chuyến di chuyển ngắn trong thành phố. Chi phí điện nước và wifi khoảng 500.000 đồng mỗi tháng. Phần còn lại, khoảng 600.000 đồng, được Giang dành cho các nhu cầu cá nhân như mua đồ skincare, mua sắm nhỏ hoặc thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè. Khoản chi cho tài liệu học tập và các vật dụng sinh hoạt khoảng 400.000 đồng.

Tổng cộng, chi phí sinh hoạt của cô vào khoảng 3,8 triệu đồng mỗi tháng.

Bảng chi tiêu hàng tháng của Yến Giang.

Để không vượt ngân sách, Giang chia tiền thành từng mục chi cụ thể và thường kiểm tra lại trước khi mua sắm. Nếu một khoản vượt dự kiến, cô sẽ điều chỉnh ở những khoản khác.

"Thay vì mua theo cảm hứng, mình thường xem lại còn bao nhiêu tiền trong từng mục rồi mới quyết định", cô nói.

Mỗi tháng Giang vẫn cố gắng dành ra một khoản tiết kiệm nhỏ. Trung bình, số tiền này khoảng 1-2 triệu đồng, tùy vào thu nhập từ các công việc online.

Một nửa số tiền tiết kiệm được cô gửi lại cho mẹ để phụ thêm chi phí sinh hoạt của tháng sau. Phần còn lại được giữ lại để đóng các khoản phí phát sinh trong trường hoặc mua những món đồ mình thích mà không cần xin thêm tiền từ gia đình.

"Gia đình mình cũng không quá dư dả nên mình cố gắng tự xoay xở trong khả năng", Giang nói.

Việc tự quản lý chi tiêu cũng khiến nữ sinh nhận ra giá trị của những khoản tiền nhỏ. Trước đây, cô từng nghĩ việc tiêu vài chục nghìn đồng là chuyện không đáng kể, nhưng khi phải cân đối ngân sách mỗi tháng, mọi khoản chi đều cần được tính toán.

"Mua gì mình cũng phải cân nhắc một chút. Nếu không chú ý thì rất dễ chi quá tay", Giang nói.

Năm nay, Giang bắt đầu duy trì thói quen dành tiền bằng một con heo đất nhỏ đặt trên bàn học. Với cô, việc tiết kiệm từ những khoản nhỏ khi còn là sinh viên là cách chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

"Biết giữ tiền từ bây giờ thì sau này đi làm cũng sẽ dễ quản lý hơn", cô nói.