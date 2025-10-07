Đòi tiền sính lễ cao, cô gái tái mặt bỏ đi khi nghe chàng trai nói một câu "chí mạng"

Theo chia sẻ của người phụ nữ làm nghề mai mối tên Tĩnh Mai, cách đây vài ngày cô đã kết nối cho một cặp nam nữ. Tuy cặp đôi gặp nhau thông qua mai mối nhưng hai người trò chuyện khá vui vẻ. Phía chàng trai ấn tượng với ngoại hình và điều kiện tốt của cô gái vì cô đã sở hữu cả nhà và xe hơi.

Khi cuộc trò chuyện đến hồi kết, chàng trai thẳng thắn hỏi về phong tục cưới hỏi ở địa phương cô gái. Cô đáp rằng ở quê cô, tiền sính lễ tối thiểu là 280.000 nhân dân tệ (khoảng 978 triệu đồng) và liệt kê các chi phí đám cưới khác, tất cả đều do phía nhà trai chi trả.

Sau khi nghe xong, chàng trai gật gù, nói rằng mình đồng ý với các điều kiện này, chỉ đưa ra một yêu cầu. Anh nói: "Cô có còn trinh không? Nếu còn, tôi sẵn sàng trả 450.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1,5 tỷ đồng) tiền sính lễ. Nếu cô không còn trinh, sẽ không có đồng tiền sính lễ nào đâu".

Thế nhưng, phản ứng của cô gái khiến chàng trai bất ngờ. Cô tức giận, mắng đối phương là "kẻ biến thái" và tuyên bố rằng, anh chàng sẽ không bao giờ tìm được vợ rồi bỏ đi.

Phía chàng trai cảm thấy khó hiểu. Anh chàng cho rằng, anh chỉ muốn cưới một người vợ còn trinh, không có yêu cầu nào khác về học vấn, chiều cao, công việc hay xuất thân.

Người mai mối thấy vậy khuyên chàng trai nên thực tế hơn, nói rằng trong thời đại này, khó có thể tìm được người vợ còn trinh trắng. Tuy nhiên, chàng trai kiên quyết với quan điểm của mình. Anh cũng tiết lộ rằng, vợ cũ anh đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân và trải qua nhiều lần phá thai, dẫn đến vấn đề sảy thai thường xuyên sau khi kết hôn và cuối cùng dẫn đến ly hôn.

Chàng trai nhấn mạnh, anh không muốn lặp lại sai lầm cũ, phải trả nhiều tiền sính lễ và còn phải chấp nhận rủi ro khi vợ không thể sinh con. Anh cho rằng, điều này "rất không công bằng đối với nam giới".

Ngay sau khi câu chuyện được người mai mối chia sẻ đã thu hút sự chú ý, gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội về các giá trị truyền thống, quyền bình đẳng giới và thực tế của hôn nhân trong xã hội Trung Quốc hiện đại.

Một số người chỉ trích yêu cầu của chàng trai là quá khắt khe, trong khi phần lớn ủng hộ quan điểm của anh, cho rằng yêu cầu này là hợp lý để bảo vệ quyền lợi của bản thân, đặc biệt là sau khi anh chàng đã có trải nghiệm đau đớn.