“Đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa và chuyện tình với sao nữ hạng A từng khiến showbiz “dậy sóng”

Ồn ào tình cảm một thời của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa và nữ ca sĩ hạng A

Câu chuyện tình cảm liên quan đến doanh nhân Chu Đăng Khoa – người từng được gọi là “đại gia kim cương” và nữ ca sĩ hạng A từng trở thành một trong những ồn ào lớn của showbiz Việt vào giai đoạn 2015–2016.

Trong thời gian đó, một số hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nữ ca sĩ xuất hiện cùng doanh nhân Chu Đăng Khoa trong những chuyến đi và buổi gặp gỡ riêng tư. Những bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Chu Đăng Khoa được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đá quý và kim cương. Vì vậy, truyền thông và công chúng thường gọi anh bằng biệt danh “đại gia kim cương”.

Thời điểm các tin đồn xuất hiện, Chu Đăng Khoa vẫn đang trong mối quan hệ hôn nhân với vợ là doanh nhân V.A và có con chung. Chính vì vậy, câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Trước những đồn đoán liên tục từ dư luận, nữ ca sĩ gần như giữ im lặng và hạn chế bình luận về vấn đề đời tư.

Đại gia Chu Đăng Khoa. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2016, Chu Đăng Khoa lần đầu lên tiếng trước truyền thông về câu chuyện đang gây xôn xao. Trong phát biểu của mình, doanh nhân này cho biết cuộc hôn nhân với vợ đã rạn nứt từ trước và hai người đang trong giai đoạn ly thân.

Anh cũng cho rằng khi quen biết nữ ca sĩ, bản thân anh nghĩ mình đang trong trạng thái độc thân. Đồng thời, doanh nhân này gửi lời xin lỗi nữ ca sĩ vì những ồn ào khiến cô phải chịu nhiều áp lực từ dư luận.

Tuy nhiên, phát ngôn này không làm lắng dịu câu chuyện mà ngược lại tiếp tục khiến dư luận tranh luận gay gắt hơn.

Sau khi Chu Đăng Khoa lên tiếng, vợ anh – doanh nhân V.A đã có những dòng trạng thái trên mạng xã hội được cho là nhắc đến câu chuyện đang gây ồn ào. Những chia sẻ này nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý và lan truyền rộng rãi.

Sự việc khiến câu chuyện giữa nữ ca sĩ hạng A và Chu Đăng Khoa trở thành một trong những tâm điểm được bàn tán nhiều nhất trong showbiz Việt thời điểm đó.

Sau giai đoạn ồn ào, mối quan hệ trên không còn được nhắc đến nhiều trên truyền thông. Hai người cũng không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện sau đó.

Trong khi đó, đời sống của Chu Đăng Khoa cũng trở nên kín tiếng hơn, ít xuất hiện trên truyền thông. Theo thời gian, sự việc đã dần lắng xuống khi mỗi người đều có cuộc sống và con đường riêng.

Chu Đăng Khoa giàu cỡ nào?

Doanh nhân Chu Đăng Khoa thường được truyền thông nhắc đến với biệt danh “đại gia kim cương” nhờ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đá quý và xuất thân từ một gia đình doanh nhân có tiếng. Sinh năm 1982 tại Nghệ An, anh lớn lên trong môi trường kinh doanh khi gia đình sở hữu nhiều doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực như du lịch, khách sạn, nhà hàng, xây dựng và nuôi trồng thủy sản. Các hoạt động kinh doanh của gia đình không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn mở rộng sang cả Lào. Một số nguồn tin còn cho biết gia đình doanh nhân này sở hữu một khu vui chơi giải trí khá lớn tại Nghệ An.

Bên cạnh đó, Chu Đăng Khoa còn được biết đến với việc kinh doanh kim cương và đá quý – những mặt hàng xa xỉ có giá trị cao. Trước khi vướng vào những ồn ào đời tư từng gây chú ý dư luận, anh đã được nhắc đến trong giới kinh doanh với hình ảnh một doanh nhân trẻ giàu có và khá “chịu chi”.

Theo các thông tin từng được báo chí đăng tải, doanh nhân này sở hữu biệt thự sang trọng cùng nhiều tài sản giá trị. Ngoài ra, anh cũng gây chú ý khi sở hữu xe sang Porsche từ khá sớm, bên cạnh nhiều món đồ xa xỉ đắt tiền. Những chi tiết này khiến cái tên Chu Đăng Khoa nhiều lần được nhắc đến như một doanh nhân có tiềm lực tài chính đáng chú ý trong giới kinh doanh.

Trước đó, ngày 12/3, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết đã nhận được thông tin về việc Chu Đăng Khoa (còn được biết đến với tên gọi “Michael Chu”, từng được nhắc đến với biệt danh “đại gia kim cương”) bị lực lượng chức năng Nam Phi bắt giữ.