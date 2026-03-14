20 ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhưng chưa từng giành tượng vàng Oscar

Liam Neeson từng được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong "Schindler’s List" (1994). Tuy nhiên, ông đã để vuột giải vào tay Tom Hanks với "Philadelphia".

Helena Bonham Carter cũng nằm trong danh sách những ngôi sao chưa từng thắng Oscar. Cô từng được đề cử cho vai diễn trong "The Wings of the Dove" (1998) và sau đó là vai Nữ hoàng Elizabeth trong "The King’s Speech" (2011), nhưng vẫn chưa có chiến thắng tại Viện Hàn lâm.

Ethan Hawke có sự nghiệp điện ảnh đa dạng, từ các bộ phim nghệ thuật như "Reality Bites" và loạt phim "Before" cho đến những tác phẩm nổi tiếng như "Dead Poets Society". Ông đã nhiều lần được đề cử Oscar cho cả diễn xuất và kịch bản, nhưng vẫn chưa giành được giải thưởng.

Maggie Gyllenhaal là trường hợp hiếm hoi được đề cử Oscar cho cả diễn xuất lẫn kịch bản. Cô nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho "Crazy Heart" (2009) và sau đó được đề cử Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất với bộ phim do mình đạo diễn là "The Lost Daughter", nhưng vẫn chưa giành được tượng vàng.

Amy Adams là một trong những trường hợp gây tiếc nuối nhất. Nữ diễn viên đã sáu lần được đề cử Oscar với các phim "Junebug", "Doubt", "The Fighter", "The Master", "American Hustle" và "Vice", nhưng đến nay vẫn chưa giành chiến thắng.

Ian McKellen từng được đề cử Oscar cho "Gods and Monsters" (1998) và "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" (2001), nhưng vẫn chưa giành chiến thắng.

Laura Linney là một ví dụ tiêu biểu. Nữ diễn viên từng ba lần được đề cử Oscar, gần nhất là với bộ phim "The Savages" (2007), nhưng vẫn chưa giành chiến thắng. Michelle Pfeiffer cũng có hoàn cảnh tương tự. Bà từng được đề cử ba lần và giành Quả cầu vàng cho vai diễn trong "The Fabulous Baker Boys", nhưng tượng vàng Oscar vẫn chưa thuộc về mình.

Annette Bening cũng từng năm lần được đề cử Oscar, gần đây nhất là với vai diễn trong "Nyad". Dù có sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ và nhiều vai diễn ấn tượng, bà vẫn chưa từng bước lên sân khấu nhận tượng vàng.

Glenn Close thậm chí còn được đề cử nhiều hơn. Nữ diễn viên kỳ cựu đã tám lần nhận đề cử Oscar với các phim như "The Big Chill", "Fatal Attraction" và "Dangerous Liaisons", nhưng vẫn chưa có chiến thắng.

Ralph Fiennes từng được đề cử Oscar cho vai diễn trong "Schindler’s List", "The English Patient" và gần đây là "Conclave", nhưng cả ba lần đều không giành chiến thắng.

Bradley Cooper cũng nằm trong danh sách này. Nam diễn viên đã nhận tới 12 đề cử Oscar ở nhiều vai trò khác nhau với các dự án như "Silver Linings Playbook", "American Sniper", "A Star Is Born", "Joker", "Nightmare Alley" và gần đây là "Maestro", nhưng vẫn chưa có tượng vàng.

Sigourney Weaver từng nhận ba đề cử Oscar cho "Aliens", "Working Girl" và "Gorillas in the Mist", nhưng vẫn chưa giành chiến thắng.

Stanley Tucci mới chỉ một lần được đề cử Oscar với bộ phim "The Lovely Bones", dù ông có nhiều vai diễn đáng nhớ trong các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng.

Michelle Williams cũng nằm trong danh sách này. Nữ diễn viên đã được đề cử năm lần với các phim "Brokeback Mountain", "Blue Valentine", "My Week with Marilyn", "Manchester by the Sea" và "The Fabelmans", nhưng vẫn chưa có tượng vàng.

Carey Mulligan đã nhận ba đề cử Oscar với các vai diễn trong "An Education", "Promising Young Woman" và "Maestro", nhưng vẫn chưa có tượng vàng.

Isabelle Huppert – một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh châu Âu – chỉ được đề cử Oscar một lần cho bộ phim "Elle" (2016), dù bà có sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm.

Isabella Rossellini – con gái của huyền thoại Ingrid Bergman – chỉ mới nhận được đề cử Oscar đầu tiên gần đây cho vai phụ trong "Conclave", dù đã có nhiều năm hoạt động trong điện ảnh.

Saoirse Ronan cũng là cái tên đáng chú ý. Dù mới 31 tuổi, nữ diễn viên đã nhận bốn đề cử Oscar với các phim "Atonement", "Brooklyn", "Lady Bird" và "Little Women", nhưng vẫn chưa chiến thắng.

Guy Pearce – người từng góp mặt trong các bộ phim đoạt Oscar như "The Hurt Locker" và "The King’s Speech" – chỉ mới nhận được đề cử Oscar đầu tiên gần đây cho vai diễn trong "The Brutalist".

Edward Norton đã nhận bốn đề cử Oscar với các phim "Primal Fear", "American History X", "Birdman" và "A Complete Unknown", nhưng vẫn chưa từng chiến thắng.