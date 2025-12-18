Gia đình có 3 chị em cùng dự SEA Games 33: Hành trình đặc biệt từ sân vật làng đến đấu trường khu vực

Tại thôn Thạch Bình, thị trấn Sịa của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là xã Quảng Điền, TP Huế), người dân địa phương ai ai cũng biết gia đình ông Nguyễn Đăng Sơn và bà Đặng Thị Huệ, bậc sinh thành của những cô gái đấu vật nổi danh. Ông Sơn và bà Huệ có 7 người con, trong đó có 5 người con gái.

Điều đáng chú ý là tất cả 4 cô gái gồm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (1997), Nguyễn Thị Mỹ Trang (2001), Nguyễn Thị Mỹ Linh (2003) và Nguyễn Thị Mỹ Tiên (2005) đều theo đuổi môn đấu vật.

Những nữ đô vật lớn lên từ những chuyến xe bus

Ông Nguyễn Đăng Sơn kể lại rằng trong nhà ban đầu không ai định hướng con cái theo thể thao chuyên nghiệp. Cơ duyên đến rất tình cờ, khi một người em họ làm trong ngành thể thao ghé thăm và hỏi cô con gái lớn là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có muốn thử sức làm vận động viên hay không.

“Nó thử rồi mê luôn. Rồi đạt thành tích cao, được tuyển vào đội tuyển quốc gia, có thêm điều kiện phụ giúp gia đình,” ông Sơn chia sẻ.

Ngôi nhà treo nhiều bằng khen và huy chương của 3 chị em. Ảnh: Viết Niệm

Thấy chị đi tập, các em cũng tò mò rồi dần yêu thích. Cứ thế, từ Mỹ Hạnh đến Mỹ Trang, Mỹ Linh và cả Mỹ Tiên đều nối nhau theo đuổi môn vật. “Lúc đầu tôi chỉ cho hai đứa đi thôi, sau mấy đứa kia thích quá, thầy lại về tận nhà động viên, bảo tụi nhỏ có năng khiếu, thế là cho đi hết”, ông cười hiền.

Hiện gia đình có 5 người con theo vật, riêng SEA Games 33 có 3 cô gái được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

Bà Đặng Thị Huệ nhớ lại, hồi trước mỗi tuần 3 buổi mấy chị em lại bắt xe bus lên thành phố tập luyện. “Cùng đi, cùng về, cùng tập, chúng nó đùm bọc nhau lắm,” bà nhớ lại.

Hiện nay, Mỹ Hạnh (1997), Mỹ Trang (2001) và Mỹ Linh (2003) đều là thành viên đội tuyển vật nữ quốc gia. Em út Mỹ Tiên thuộc đội tuyển vật TP Huế, còn em trai của 4 cô gái này là Nguyễn Đăng Quốc (sinh năm 2013) cũng đang tập luyện bộ môn này và dần dần tiếp cận với các giải đấu.

Bà Đặng Thị Huệ đầy tự hoà khi khoe những thành tích mà các cô con gái mình đạt được. Ảnh: Viết Niệm

Trong đợt triệu tập lực lượng vật tự do nữ dự SEA Games 33 tại Thái Lan, cả ba chị em Hạnh – Trang – Linh đều có tên trong danh sách. “Ở Việt Nam có bốn vận động viên, mà nhà tôi chiếm ba. Nghe ai cũng bất ngờ cả”, ông Sơn nói, giọng đầy tự hào.

Tại SEA Games 31 ở Hà Nội, Mỹ Trang và Mỹ Hạnh cùng giành HCV các hạng cân 57kg và 62kg – chiến tích lần đầu tiên có hai chị em ruột cùng lúc lên ngôi vô địch SEA Games. Tại SEA Games 32 ở Campuchia, hai chị em tiếp tục tái lập kỳ tích.

Sau những thành công liên tiếp, Mỹ Hạnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba – phần thưởng ghi nhận nỗ lực bền bỉ của cô gái xứ Huế.

Trong khi đó, Mỹ Linh cô em sinh năm 2003 sẽ lần đầu dự SEA Games trong màu áo đội tuyển quốc gia. Với sức trẻ, thể lực tốt và chiến thuật linh hoạt, Linh được đánh giá là nhân tố đầy triển vọng của vật nữ Việt Nam.

Mỹ Hạnh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: NVCC

Gia đình: Điểm tựa của những nữ vận động viên

Cuộc sống tập luyện của các cô gái đầy vất vả, nhất là với đặc thù môn vật. “Con gái theo vật cực hơn con trai nhiều”, ông Sơn nói. Nhưng mỗi lần trở về nhà, họ vẫn ríu rít kể chuyện tập luyện, những buổi thi đấu, những ngày tập nặng.

“Cha mẹ thương thì thương, nhưng thấy con cố gắng, mình mừng nhiều hơn. Đại diện quốc gia là vinh dự lắm”, ông bộc bạch.

Gia đình vẫn luôn kề vai sát cánh, nhất là trong những ngày thi đấu. Từ SEA Games 31 tổ chức ở Hà Nội cho đến các giải lớn nhỏ, cả nhà đều cố gắng có mặt hoặc ngồi trước tivi để theo dõi.

Từ phải qua: Mỹ Hạnh, Mỹ Linh, Mỹ Trang là lực lượng nòng cốt của đội tuyển vật Việt Nam tại SEA Games 2025. Ảnh: FBNV

Tại SEA Games năm nay, ba chị em sẽ thi đấu ở ba nội dung khác nhau và đều thi trong ngày 18. “Có trực tiếp trên tivi là tôi coi hết. Hy vọng nếu điều kiện cho phép, gia đình sẽ sang Thái Lan cổ vũ cho các con”, ông Sơn chia sẻ.

Từ một gia đình nông thôn bình dị, câu chuyện của ông Sơn, bà Huệ và những cô gái vật xứ Huế đã trở thành một hành trình truyền cảm hứng.

Từ sân vật làng, từ những buổi tập bằng tất cả sự tò mò và hồn nhiên, đến hôm nay, khi ba chị em cùng khoác áo đội tuyển quốc gia. “Các con cố gắng, mình tự hào thôi,” ông Sơn nói, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Một gia đình đặc biệt, một hành trình đặc biệt viết tiếp những ước mơ thể thao Việt Nam.