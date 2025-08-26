Gặp nữ chiến sĩ “vượt nắng thắng mưa”, từ TP.HCM ra Hà Nội, đeo tạ tập luyện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80

Nguyễn Thị Thu Thủy, chiến sĩ của Cục Chính trị Quân khu 7 hiện đang tham gia trong đội hình diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tại cả hai lần thực hiện nhiệm vụ, Thu Thủy đều để lại ấn tượng với cộng đồng mạng không chỉ bởi thần thái chuẩn nhà binh mà còn là gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi tràn đầy năng lượng và khả năng giao tiếp cực duyên.

Thu Thủy và “nụ cười thương hiệu” gây ấn tượng với cộng đồng mạng

Cơ hội để rèn luyện thể lực và sức bền

Ngay khi Đại lễ 30/4 kết thúc, Thu Thủy đã nhận nhiệm vụ mới tại Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9, và cùng đồng đội di chuyển ra Hà Nội để tập luyện. Thời tiết nắng nóng những tháng giữa hè, cộng với cường độ luyện tập cao trên thao trường đã tạo ra những khó khăn nhất định cho chị em trong khối, nhưng chưa khi nào họ xuống tinh thần.

Một ngày tập luyện của Thu Thủy bắt đầu từ 4h30 sáng, buổi sáng sẽ tập 4 tiếng và buổi chiều tập 3 tiếng. Đó là những động tác ke chân, tập chậm đi đều, đi nghiêm và đi dài với nhạc, cuối buổi tập, các khối sẽ luyện tập đi diễu hành quãng đường dài ở các trục đường ở TB4 và hành quân về đơn vị.

Thu Thủy hăng say tập luyện cường độ tập luyện cao, chuẩn bị cho ngày Đại lễ

Quá trình tập luyện, các chiến sĩ luôn có sự đồng hành sát sao của giáo viên hướng dẫn, nhắc nhở và điều chỉnh đội ngũ, đảm bảo hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo thẳng tắp, duy trì cự ly chính xác. Dù tập luyện với cường độ cao trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng Thu Thủy vẫn luôn giữ được năng lượng và thần thái tươi tắn. Hai lần được tham gia diễu binh trong ngày lễ lớn của dân tộc, cô cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

“Khi được đứng trong đội hình diễu binh Quốc khánh 2/9, đây là lần thứ 2 mình tham gia nhiệm vụ ngày Đại lễ, thật sự rất tuyệt vời. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ.

Quãng đường diễu binh qua khán đài trong nhiệm vụ A80 sẽ dài hơn và diễu hành sẽ đi xa hơn A50 nên đòi hỏi sức bền và thể lực nhiều hơn để sẵn sàng cho ngày Đại lễ. Áp lực tập luyện hay nắng nóng là khó khăn chung của tất cả các khối, chúng mình, ai cũng quyết tâm vượt qua", Thu Thủy bày tỏ.

Với Thu Thủy, đây là một kỷ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ

Sau hai ngày tổng hợp luyện, được đi trong lòng dân, Thu Thủy và động đội như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công sức, những giọt mồ hôi rơi và tháng ngày vất vả trên thao trường của họ quả thực rất xứng đáng.

Thu Thủy cũng cho biết thêm, ở thời điểm hiện tại khi đã trải qua những tháng tập luyện và hai ngày tổng hợp luyện, cả khối đã tự tin đi đều, đẹp, thể hiện được khí thế diễu binh, sẵn sàng cho ngày Đại lễ 2/9 sắp tới.

Quyết tâm “vượt nắng thắng mưa”

“Đen vẫn có thể dưỡng trắng lại”

Là 1 chiến sĩ từ miền Nam ra, khí hậu mùa hè ở miền Bắc thật sự là khác biệt. Thêm vào đó là tình trạng bắt nắng và đen da chắc chắn không thể tránh được. Tuy nhiên, với tinh thần “vượt nắng thắng mưa” say sưa luyện tập, Thu Thủy và toàn thể các chị em trong khối luôn cố gắng quyết tâm trong luyện tập, vượt qua khó khăn trở ngại vì thời tiết. Ngoài thời gian luyện tập, các chị em cũng tham gia các hoạt động giải trí nâng cao tinh thần vào các giờ nghỉ.

Nữ chiến sĩ trẻ luôn tràn đầy năng lượng

“Tham gia diễu binh, mình được gặp các chị em mới, được các chị chia sẻ giúp đỡ nhau trong luyện tập và có thêm nhiều kinh nghiệm sống, kỹ năng mềm, gắn kết tình đồng đội.

Khi thực hiện nhiệm vụ, mình cảm thấy bản thân càng ngày càng rắn rỏi hơn và cũng đen hơn. Nhưng không sao, đen thì có thể dưỡng trắng lại được, còn tham gia diễu binh thì không phải ai cũng có vinh dự này. Mình tự hào khi được tham gia tới 2 lần, có đen một chút cũng vẫn rất đẹp mà”, Thu Thủy chia sẻ đầy tự hào.

Thu Thủy quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trong suốt quá trình tập luyện, từ nhiệm vụ A50 tới nhiệm vụ A80 lần này, Thu Thủy luôn đón nhận được tình cảm của mọi người. Khi thấy hình ảnh đẹp về bản thân và những người lính được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, Thu Thủy vô cùng xúc động. Nữ chiến sĩ hi vọng sẽ thể hiện thật tốt, mang đến những hình ảnh tuyệt đẹp về người lính thời bình trong lòng nhân dân.