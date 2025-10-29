Chồng tìm lại mối tình đầu sau 27 năm, vợ hết lòng ủng hộ

Một người đàn ông họ Lý, sống tại thành phố Hoài Bắc (tỉnh An Huy, Trung Quốc), mới đây đã khiến cộng đồng mạng xúc động khi chia sẻ câu chuyện đi tìm lại mối tình đầu sau 27 năm chỉ để hoàn trả số tiền từng vay. Ông cho biết, suốt gần ba thập kỷ qua, "khoản nợ ấy luôn là nỗi day dứt trong lòng".

Ông cho biết đã lặn lội từ An Huy sang Hà Nam chỉ với mong muốn gặp lại người xưa.

Xuất hiện tại chương trình "Tiểu Lệ giúp đỡ" của Đài truyền hình Hà Nam, ông Lý kể rằng mình quen người yêu đầu tiên – Tiểu Mã vào năm 1991. Khi ấy, ông 23 tuổi, còn cô Mã 25 tuổi, từng ly hôn và có một con nhỏ.

Cả hai cùng làm việc trong một đơn vị. Trải qua nhiều năm gắn bó, tình cảm dần nảy nở và họ yêu nhau gần 8 năm.

Nhưng biến cố ập đến khi cha ông Lý mắc ung thư. Trước khi qua đời, cha ông mong con trai lấy vợ gần nhà để tiện chăm sóc gia đình. Tôn trọng ý nguyện của cha, ông Lý quyết định chia tay Tiểu Mã. Sau đó, cả hai đều lập gia đình riêng.

Năm 2001, ông Lý khởi nghiệp nhưng gặp khó khăn về vốn. Trong lúc bế tắc, ông tìm cách liên hệ lại với Tiểu Mã.

Không ngần ngại, Tiểu Mã lập tức chuyển cho ông 10.000 NDT (gần 37 triệu đồng theo tỉ giá hiện tại), khoản tiền rất lớn vào thời điểm đó.

Hai năm sau, việc kinh doanh của ông Lý ổn định hơn. Nhưng một lần rơi mất điện thoại, ông đã mất luôn số liên lạc với bạn gái cũ Tiểu Mã.

"Từ ngày đó, tôi luôn cảm thấy trong lòng còn điều gì chưa trọn vẹn. Tôi chỉ mong có thể tìm được cô ấy, trả lại số tiền và biết rằng cô ấy vẫn bình an", ông Lý xúc động chia sẻ.

Vợ của ông Lý cũng hết lòng ủng hộ chồng thực hiện hành động này: "Tôi không ghen đâu. Tôi hiểu anh ấy chỉ muốn trả lại món nợ ân tình năm xưa, và tôi tôn trọng điều đó".

Theo ông Lý, cha của Tiểu Mã từng làm việc tại thành phố Bình Đỉnh Sơn (tỉnh Hà Nam). Gia đình người phụ nữ sống tại một thị trấn nhỏ, có 1 em trai và 1 em gái. Tuy nhiên, khu nhà tập thể cũ nay đã được xây mới thành khu chung cư, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Không nản lòng, ông Lý tiếp tục nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ với hy vọng sớm tìm được bà Tiểu Mã (khoảng 60 tuổi) để hoàn thành tâm nguyện. "Đó không chỉ là món nợ tiền bạc, mà là ân tình của tuổi trẻ - điều tôi luôn mang theo trong tim suốt cả đời", ông nói.