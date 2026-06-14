Đoàn tụ gia đình sau 22 năm bỏ nhà đi vì làm vỡ chai sữa tắm

Cuộc đoàn tụ của Lưu Tú Hồng với gia đình ruột diễn ra tại quê nhà ở tỉnh Giang Tây ngày 1/6. Sau khi cô về bằng tàu cao tốc, người thân đã chờ sẵn ở ga. Gặp lại các em sau hơn hai thập kỷ xa cách, Tú Hồng bật khóc ôm chầm lấy họ.

Tại nhà, cha mẹ ruột chuẩn bị pháo, băng rôn để đón con gái trở về. Mẹ đeo cho cô sợi dây chuyền vàng, dọn sẵn dưa hấu, mì làm thủ công và bánh gạo địa phương, rồi nói: "Đây là hương vị quê nhà của con".

Người phụ nữ 31 tuổi đoàn tụ gia đình sau 22 năm. Ảnh: Douyin

Trong khoảnh khắc gặp lại, người mẹ khóc và xin lỗi con gái vì không bảo vệ được cô trong suốt những năm qua. Tú Hồng cũng xin lỗi, nói quyết định bỏ nhà đi khi còn nhỏ đã khiến cha mẹ chịu nhiều đau khổ.

Hiện đã lập gia đình và có con, Lưu cho biết luôn muốn tìm lại người thân nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì ký ức tuổi thơ phai nhạt, chỉ còn nhớ bố mẹ thường gọi mình là "Hồng Hồng".

Theo Sohu, Tú Hồng sinh ra trong một gia đình nông thôn ở thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây. Năm 9 tuổi, cô theo cha mẹ, khi đó là lao động nhập cư, đến thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông. Gia đình sống trong một căn phòng thuê chật hẹp.

Năm 2004, khi chơi ở nhà bạn, Tú Hồng vô tình làm vỡ một chai sữa tắm bằng thủy tinh trị giá khoảng 10 NDT (gần 40.000 đồng). Số tiền này không lớn ở hiện tại nhưng là khoản chi đáng kể với một gia đình nông thôn thời điểm đó. Sợ bị mẹ đánh hoặc mắng, cô bé bỏ chạy khỏi nhà bạn rồi lạc trong một khu chợ rau.

Tại đây, một người đàn ông, sau này trở thành cha nuôi của Tú Hồng, tìm thấy cô. Danh tính người này không được truyền thông tiết lộ tuy nhiên cô cho biết được gia đình nuôi chăm sóc tốt. Khi trưởng thành, cha mẹ nuôi hỗ trợ tìm lại gia đình ruột cho Tú Hồng. Nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và cảnh sát, cô lần ra manh mối về quê nhà ở Giang Tây.

Sau khi con gái mất tích, cha mẹ ruột cho biết từng nhờ một đài truyền hình địa phương phát thông tin tìm kiếm trong ba ngày nhưng không có kết quả. Trong 22 năm, họ luôn lên đường xác minh mỗi khi có manh mối mới. Người mẹ nói bà luôn tự trách mình vì quá khứ từng giáo dục con nghiêm khắc, khiến con nảy sinh tâm lý sợ hãi.

Lưu Tú Hồng giữa vòng tay người thân. Ảnh: Douyin

Câu chuyện của Tú Hồng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời làm dấy lên tranh luận về cách nuôi dạy con. Một số người đặt câu hỏi về phương pháp giáo dục bằng đòn roi khiến trẻ em bỏ nhà đi. "Cô bé chắc từng hứng chịu nhiều trận đòn mới hình thành tâm lý sợ hãi tột cùng, sẵn sàng bỏ nhà đi chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhặt", một người viết.

Số khác cho rằng hành động tự ý mang trẻ lạc về nhà nuôi của người đàn ông ở Giang Tây có dấu hiệu vi phạm pháp luật và cần được xử lý. "Phát hiện trẻ lạc ngoài phố, ưu tiên hàng đầu luôn phải báo công an giải quyết, không phải đưa về nuôi", một tài khoản bình luận.