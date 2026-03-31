Người phụ nữ đoàn tụ em trai sau 33 năm tìm kiếm nhờ bức ảnh thời thơ ấu

Li Lin, 44 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Bắc, mất liên lạc với em trai Li Xin từ khi còn nhỏ sau biến cố gia đình. Mẹ qua đời vì ung thư, cha suy sụp tinh thần rồi mất tích, để lại hai chị em nương tựa nhau khi mới 11 và 7 tuổi.

Trong hoàn cảnh đói nghèo, họ phải nhặt rác để sống qua ngày. Một lần trú mưa phía sau xe tải, cả hai ngủ thiếp đi và vô tình bị chở đến một thành phố xa lạ. Khi đang lang thang trong tình trạng đói khát, một phụ nữ lớn tuổi tiếp cận, đề nghị mua bánh mì cho hai chị em. Tin tưởng, Lin để em đi theo, nhưng đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy em.

"Tôi đã mất em trai chỉ vì một ổ bánh mì", Lin nói. Cô cho biết bản thân đã sống trong cảm giác tội lỗi suốt nhiều năm.

Lin tìm kiếm em trai bằng một tấm ảnh duy nhất suốt hơn 3 thập kỷ. Ảnh: SCMP

Theo China Daily, cậu bé sau đó bị buôn bán, bị ngược đãi và nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng không thành. Sau khi trốn thoát, anh sống lang thang bằng nghề ăn xin, trước khi đến tỉnh Quảng Đông và được một gia đình nhận nuôi, đổi sang họ Han.

Trong khi đó, Li Lin bắt đầu hành trình tìm kiếm kéo dài 33 năm. Không có dữ liệu ADN của cha mẹ, manh mối duy nhất của cô là một bức ảnh thời thơ ấu của em trai. Cô làm nhiều công việc chân tay như phụ hồ, rửa bát, làm công xưởng để kiếm tiền, đồng thời đi khắp nơi phát thông báo tìm người thân.

Tổng chi phí cho hành trình này ước tính gần một triệu nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng).

Bước ngoặt xảy ra đầu năm nay, khi cảnh sát tỉnh Giang Tây sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định một người đàn ông họ Han ở Quảng Đông có nhiều điểm tương đồng. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận hai người là chị em ruột.

Cuộc hội ngộ của Lin và em trai tại một đồn cảnh sát ở Giang Tây. Ảnh: China Daily

Ngày 23/3, họ chính thức đoàn tụ tại một đồn cảnh sát ở Giang Tây. Trong cuộc gặp đầy xúc động, Lin mang theo bánh mì, biểu tượng của ký ức chia ly năm xưa.

Người em trấn an chị gái, nói chưa bao giờ trách cô và luôn tin rằng có một người chị đang tìm kiếm mình.

Ngày hôm sau, Li Lin đưa em trai về quê nhà ở Hồ Bắc, tổ chức lễ đón với gia đình và đưa em đến viếng mộ mẹ. Cô cho biết mong muốn tiếp theo là tìm lại người cha đã mất tích, hy vọng ông có thể trở về đoàn tụ.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người xúc động. Nhiều ý kiến cho rằng lỗi không thuộc về cô bé năm xưa, mà thuộc về những kẻ buôn người đã chia cắt gia đình.