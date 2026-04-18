Người phụ nữ quỳ lạy, xin cắt đứt quan hệ khi đoàn tụ bố mẹ ruột sau 37 năm

Ngày 29/3, Chun (tên đã thay đổi), quê An Huy, gặp lại bố mẹ ruột sau 37 năm bị gửi sang sống cùng người thân.

Theo Sohu, năm 7 tuổi, Chun được bố mẹ đưa đến nhà chú với lý do "ở tạm". Sau đó, họ rời đi và không quay lại đón, khiến cô mất liên lạc với gia đình từ thời điểm đó.

Chun cho biết tuổi thơ gắn liền với cảm giác bị bỏ rơi. Cô từng nhiều lần ra bến xe sau giờ học với hy vọng tìm đường về nhà nhưng không thành.

"Lúc đó tôi nghĩ bố mẹ sẽ đến đón, nhưng chờ mãi không thấy ai", cô kể.

Chun (bên phải) trong cuộc đoàn tụ gia đình. Ảnh: Sohu

Những năm sau, Chun sống trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Có thời điểm, cô phải ngủ tại ga tàu. Khi trưởng thành, cô tự lập, làm nhiều công việc để ổn định cuộc sống và lập gia đình riêng. Hiện cô có hai con.

Trong cuộc gặp lại, mẹ ruột Chun giải thích, thời điểm đó gia đình gặp khó khăn nên gửi con cho người thân với hy vọng cô có điều kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, lời giải thích này không khiến Chun đồng tình.

"Tôi cũng là một người mẹ. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng không bỏ con mình", cô nói.

Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng khi Chun đặt câu hỏi về việc suốt nhiều năm bố mẹ không tìm kiếm hay liên lạc. Những ký ức trong thời gian sống cùng người chú tiếp tục được nhắc lại, làm gia tăng cảm xúc của cô. Tình huống trở nên gay gắt khi mẹ ruột đề cập đến lý do tìm lại con gái. Bà cho biết gia đình đang gặp khó khăn và mong Chun có thể cho vay từ 200.000 đến 300.000 nhân dân tệ để hỗ trợ em trai kinh doanh.

Trước đề nghị này, Chun từ chối. "Tôi từng nghĩ họ tìm tôi vì tình cảm gia đình", cô nói, rồi bật khóc.

Sau đó, bất chấp lời xin lỗi từ mẹ, Chun quỳ lạy ba lần và tuyên bố chấm dứt quan hệ với bố mẹ ruột.

Trong khi người mẹ bật khóc, bố ruột gần như im lặng trong suốt cuộc gặp.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng hoàn cảnh khó khăn có thể lý giải phần nào quyết định trong quá khứ, song việc liên hệ lại với con cái vì mục đích tài chính là khó chấp nhận. Nhiều ý kiến khác bày tỏ sự đồng cảm với Chun, cho rằng những tổn thương thời thơ ấu khó có thể bù đắp bằng lời xin lỗi muộn màng.

Ở góc nhìn khác, một số người cho rằng nếu muốn hàn gắn, các cuộc đoàn tụ cần dựa trên sự thiện chí và không nên gắn với yếu tố vật chất, nhằm tránh làm gia tăng mâu thuẫn đã tồn tại từ trước.