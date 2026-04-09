Đoàn tụ con sau 33 năm, người cha liệt giường bất ngờ đi lại

Ngày 7/4, buổi đoàn tụ được tổ chức tại Tứ Xuyên sau khi danh tính người con trai được xác nhận bằng ADN. Từ Huệ Châu, anh trở về quê gặp cha mẹ ruột sau 33 năm thất lạc. Khi đối diện mẹ, anh chỉ nói ngắn gọn: "Mẹ đừng khóc, con về rồi", khiến nhiều người có mặt xúc động.

Đáng chú ý, người cha, vốn nằm liệt giường nhiều năm do đột quỵ, đã có phản ứng bất ngờ khi nghe tin con trai được tìm thấy. Từ chỗ gần như không thể vận động, ông dần ngồi dậy, rồi có thể bước đi vài bước với sự hỗ trợ của người thân. Theo người dân địa phương, đây là diễn biến hiếm gặp, được nhiều người gọi là "phép màu".

Bà Lưu ôm con trong ngày đoàn tụ. Ảnh: QQ

Biến cố của gia đình bắt đầu từ năm 1993. Khi đó, vợ chồng bà Lưu Hưng Ngọc đang làm việc tại Quảng Đông và vừa đón con trai út chào đời. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì chỉ 4 ngày sau sinh, trong lúc hai vợ chồng ra ngoài mua thức ăn, đứa trẻ bị một người lạ bế đi và mất tích không dấu vết.

Do thiếu thông tin và hiểu biết pháp lý, họ không trình báo ngay mà tự đi tìm con. Những ngày đầu, hai vợ chồng đi khắp các khu chợ, nhà máy, hỏi từng người một nhưng không có manh mối. Hành trình tìm kiếm sau đó kéo dài suốt hơn 30 năm.

Để mưu sinh, cả hai làm nhiều công việc tay chân như phục vụ quán ăn, dọn dẹp, quét đường. Cuộc sống vất vả song song với việc tìm kiếm khiến họ dần kiệt sức, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Với họ, việc tìm lại con trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời.

Hai mẹ con (ở giữa) chụp cùng cơ quan chức năng. Ảnh: QQ

Khoảng 4 năm trước, người chồng đột quỵ và rơi vào tình trạng liệt giường, buộc hai vợ chồng phải trở về quê nhà ở Tứ Xuyên. Dù vậy, bà Lưu vẫn tiếp tục tìm kiếm, từ hỏi han trực tiếp đến chủ động tiếp cận các nền tảng hỗ trợ tìm người thân trên mạng.

Cuối năm ngoái, bà tìm đến cơ quan công an để nhờ giúp đỡ. Công an Miên Dương tiếp nhận thông tin, hướng dẫn gia đình lấy mẫu ADN đưa vào cơ sở dữ liệu chống buôn người quốc gia, đồng thời phối hợp với công an tại Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông để đối chiếu liên tỉnh.

Sau nhiều lần xác minh, lực lượng chức năng xác nhận một người đàn ông họ Ôn, hiện sống tại Huệ Châu, chính là con trai thất lạc của bà Lưu, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hơn ba thập kỷ.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, cơ sở dữ liệu ADN phục vụ tìm kiếm người thân được xây dựng từ năm 2009 và mở rộng toàn quốc từ sau năm 2016. Riêng chiến dịch "Đoàn viên" triển khai năm 2021 đã giúp hơn 8.000 gia đình đoàn tụ.

Nhờ việc đối chiếu dữ liệu và phối hợp giữa các địa phương, nhiều trường hợp thất lạc hàng chục năm, tưởng chừng không còn hy vọng, vẫn có thể được xác định danh tính.