Đi làm đầu năm: Cách đón tài lộc và bình an khi trở lại

Chọn người hợp tuổi xông đất văn phòng

Xông đất văn phòng đầu năm được xem là cách mang lại tài lộc, sự thịnh vượng và khởi đầu suôn sẻ cho cả năm. Người xông đất hợp tuổi, có vía tốt, sẽ đem đến sự thuận lợi và hanh thông cho công việc.

Người xông đất nên là người vui vẻ, hòa đồng và có thành công trong sự nghiệp để lan tỏa năng lượng tích cực.

Người xông đất bước vào văn phòng đầu tiên, mang theo lời chúc tài lộc, sức khỏe và thành công cho mọi người. Sau đó, cả tập thể cùng tham gia vào một hoạt động vui vẻ như họp mặt đầu năm, uống trà, hoặc chụp ảnh kỷ niệm.

Xông đất văn phòng đầu năm được xem là cách mang lại tài lộc, sự thịnh vượng và khởi đầu suôn sẻ cho cả năm.

Việc xông đất văn phòng không chỉ là phong tục mang tính tâm linh mà còn giúp tạo tinh thần đoàn kết và khởi đầu đầy năng lượng cho cả đội ngũ.

Lì xì đầu năm

Lì xì đầu năm là một phong tục truyền thống mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, sức khỏe và thịnh vượng.

Việc lì xì trong ngày đầu đi làm không chỉ thể hiện sự quan tâm, gắn kết giữa đồng nghiệp mà còn tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho cả văn phòng.

Đây là hoạt động thường thấy ở văn phòng ngày đầu tiên đi làm trở lại khi mọi người liên tục cập nhật hình ảnh các phong bì lì xì trên các trang mạng xã hội.

Khi lì xì, đừng quên kèm theo những lời chúc tốt đẹp như: "Chúc năm mới phát tài, phát lộc," "Chúc sức khỏe dồi dào và công việc thuận lợi".

Lì xì đầu năm là một phong tục truyền thống mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, sức khỏe và thịnh vượng.

Lời chúc chân thành sẽ làm món quà thêm giá trị. Có thể sếp, lãnh đạo lì xì cả đội ngũ để gửi gắm lời chúc tốt đẹp và khích lệ tinh thần làm việc hoặc đồng nghiệp lì xì cho nhau.

Ngoài ra, Phòng Nhân sự có thể tạo Góc lì xì chung bằng cách đặt một chiếc hộp trang trí đẹp để mọi người tự lì xì ngẫu nhiên cho nhau, tạo sự bất ngờ thú vị. Hoặc tổ chức mini game để phát lì xì may mắn cho mọi người, như bốc thăm câu chúc đầu năm hoặc trả lời câu hỏi vui.

Gửi lời chúc đầu năm đến lãnh đạo và đồng nghiệp

Lời chúc đầu năm là cách đơn giản nhưng ý nghĩa để tạo không khí ấm áp và kết nối với mọi người. Một lời chúc như "Chúc anh/chị năm mới sức khỏe, thành công" sẽ mang lại niềm vui và sự động viên cho người nhận.

Lời chúc có thể được nói trực tiếp hoặc viết thiệp, hoặc gửi qua nền tảng Zalo, Viber, Facebook… Nên gửi lời chúc vào buổi sáng ngày đầu tiên đi làm hoặc trong buổi họp đầu năm.

Một câu chúc chân thành, phù hợp sẽ mang lại không khí tích cực, đồng thời tạo sự gần gũi trong môi trường làm việc.

Lời chúc đầu năm không chỉ là một phong tục đẹp mà còn là cách để bạn thể hiện sự tôn trọng và gắn kết với đồng nghiệp và sếp. Một câu chúc chân thành, phù hợp sẽ mang lại không khí tích cực, đồng thời tạo sự gần gũi trong môi trường làm việc.

Lên kế hoạch công việc cho năm mới

Dành thời gian xem xét lại mục tiêu cá nhân và nhóm để lập kế hoạch chi tiết cho những tháng tới. Ngày đầu năm là thời điểm lý tưởng để viết ra những dự định lớn hoặc các cột mốc bạn muốn đạt được trong năm.

Lập kế hoạch cũng giúp bạn không rối khi xử lý việc, mà sắp xếp một cách thứ tự để xử lý từng việc một. Lập kế hoạch công việc cho năm mới là bước quan trọng giúp bạn định hướng rõ ràng, quản lý thời gian hiệu quả và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Dành thời gian xem xét lại mục tiêu cá nhân và nhóm để lập kế hoạch chi tiết cho những tháng tới.

Kế hoạch công việc năm mới không chỉ là danh sách công việc, mà còn là kim chỉ nam để bạn từng bước phát triển bản thân, hoàn thành mục tiêu và tạo ra những thành công lớn hơn.

Mặc đồ có màu sắc tươi tắn

Tấm áo mới ngày Tết không đơn thuần là việc mua sắm mà đó còn là nét văn hóa không thể thiếu trong ngày đầu năm. Phong tục này xuất hiện từ xa xưa, khi kinh tế còn nghèo nàn và sắm đồ mới là một việc xa xỉ.

Tuy bây giờ, mọi người có thể mua sắm hàng tuần, hàng tháng, thậm chí là hàng ngày nhưng chuẩn bị quần áo mới để đón Tết vẫn mang một giá trị đặc biệt. Người xưa tin rằng đó là hành động bỏ cái cũ để đón những điều tốt đẹp trong năm mới, là biểu tượng của điềm lành, sự sung túc và thậm chí là có thể giúp xua đuổi tà ma, vận rủi.

Quần áo trong dịp đặc biệt này nên có những màu sắc rực rỡ, tươi sáng để hút vận may, giúp người mặc có thêm sức sống như: Đỏ, vàng, xanh, hồng...

Ăn những món ăn may mắn

Xôi gấc: Gấc vốn là một loại quả tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, màu đỏ của trái gấc còn là gam màu tượng trưng cho hạnh phúc, ấm no và sức sống. Vì thế, xôi gấc luôn là sự lựa chọn ưu tiên trong mâm cơm ngày Tết.

Xôi gấc luôn là sự lựa chọn ưu tiên trong mâm cơm ngày Tết.

Bánh chưng: Người xưa tin rằng sự hài hòa và bao bọc giữa các lớp trong bánh chưng là đại diện cho sự ấm no, đoàn viên. Đây cũng được xem là món ăn gợi nhắc con cái trong ngày Tết nhớ về công ơn dưỡng dục của cha mẹ.

Canh khổ qua: Đúng như tên gọi "khổ qua", nghĩa là vận khổ trong năm cũ đã qua để đón những điều tốt lành trong năm mới.

Mì: Sợi mì dài trong quan niệm dân gian là đại diện cho sợi dây sức khỏe của con người. Từ lẽ đó, mọi người tin rằng ăn mì sẽ mang lại sức khỏe, sức sống tràn đầy cho năm mới.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.