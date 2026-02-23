7 cách vực dậy năng lượng làm việc sau kỳ nghỉ Tết dài

Andrea Holman, tiến sĩ quản lý chương trình Chuyển đổi lực lượng lao động, cho biết các biểu hiện thường gặp gồm: lo âu, buồn chán, cáu gắt, khó ngủ, mệt mỏi, khó tập trung, bồn chồn hoặc liên tục nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ trong kỳ nghỉ. Các cảm xúc này thường kéo dài khoảng một đến hai tuần sau khi đi làm trở lại, đặc biệt rõ rệt ở những người làm việc trong môi trường áp lực cao hoặc có xung đột nơi công sở.

Bà cũng gợi ý những việc có thể làm để giúp quá trình quay lại công việc trở nên nhẹ nhàng hơn.

1. Thừa nhận cảm xúc của mình

Việc gọi tên và chấp nhận cảm xúc là bước đầu tiên để điều chỉnh tâm trạng. Thay vì tự trách vì "yếu đuối" hay "thiếu chuyên nghiệp", hãy cho phép bản thân cảm thấy buồn hoặc tiếc nuối khi kỳ nghỉ Tết kết thúc. Bạn có thể viết ra hoặc nói thành lời những suy nghĩ như: "Tôi tiếc vì phải rời xa gia đình", "Tôi lo lắng khi nghĩ đến đống email chưa đọc".

Theo chuyên gia, chỉ riêng việc nhận diện cảm xúc đã giúp giảm bớt cường độ của chúng. Phần lớn những cảm giác này sẽ dịu dần theo thời gian.

2. Chuẩn bị "khoảng đệm" trước khi quay lại

Chuyển thẳng từ "chế độ nghỉ ngơi" sang "chế độ làm việc" có thể khiến bạn choáng ngợp. Nếu có thể, hãy dành nửa ngày đến một ngày sau khi trở về để nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và lên kế hoạch công việc.

Việc trở lại lịch ngủ bình thường sớm, chuẩn bị trước vài bữa ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa trước khi đi nghỉ cũng giúp giảm áp lực khi bắt đầu tuần làm việc mới.

3. Nhìn vào những điều tích cực đang chờ đợi

Bên cạnh sự tiếc nuối, hãy nhớ rằng trở về cũng đồng nghĩa được gặp lại người thân, bạn bè, thú cưng hay tận hưởng những tiện nghi quen thuộc ở nhà. Việc tập trung vào những điểm tích cực giúp cân bằng cảm xúc, thay vì chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của việc kết thúc kỳ nghỉ.

Thành thật với cảm xúc của mình là bước đầu tiên để điều chỉnh tâm trạng. Ảnh: Pexels.

4. Duy trì những thói quen tốt từ kỳ nghỉ

Kỳ nghỉ thường mang lại những trải nghiệm thư giãn như đi bộ ngoài trời, hạn chế dùng điện thoại, đọc sách hoặc ngủ đủ giấc. Bạn không cần chờ đến chuyến du lịch tiếp theo mới được nghỉ ngơi.

Hãy tự hỏi: Điều gì trong kỳ nghỉ khiến tôi cảm thấy tái tạo năng lượng? Tôi có thể tái hiện một phần điều đó trong cuộc sống hàng ngày không? Chẳng hạn, dành 15 phút đi bộ không mang theo điện thoại sau giờ làm cũng có thể tạo ra khác biệt.

5. Đừng ép mình "bắt nhịp" quá nhanh

Trở lại làm việc không có nghĩa phải xử lý ngay toàn bộ nhiệm vụ tồn đọng. Hãy ưu tiên từng việc, hoàn thành theo thứ tự quan trọng và cho phép bản thân có thời gian điều chỉnh. Việc tự đặt kỳ vọng quá cao trong những ngày đầu dễ khiến bạn kiệt sức nhanh hơn.

6. Xây dựng thói quen nghỉ ngơi đều đặn

Nhiều người chỉ nghỉ khi đã kiệt sức. Tuy nhiên, nghỉ ngơi nên là hoạt động thường xuyên chứ không phải phần thưởng hiếm hoi. Tách giá trị bản thân khỏi năng suất công việc giúp bạn dễ dàng thiết lập ranh giới lành mạnh.

Bạn có thể đặt mục tiêu đơn giản như: mỗi ngày dành 10 phút ngoài trời, mỗi tuần gặp một người mang lại cảm giác tích cực, hoặc mỗi tháng tự thưởng một hoạt động thư giãn phù hợp ngân sách. Những khoảng nghỉ nhỏ nhưng đều đặn giúp duy trì năng lượng dài hạn.

Duy trì những thói quen tốt từ kỳ nghỉ để nuôi dưỡng năng lượng tích cực. Ảnh: Pexels.

7. Tìm hỗ trợ khi cảm xúc kéo dài

Nếu cảm giác lo âu, buồn bã hoặc mất động lực kéo dài nhiều tuần và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, bạn nên chia sẻ với người thân hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý. Đôi khi, "hội chứng sau kỳ nghỉ" có thể phản ánh những căng thẳng sâu xa hơn liên quan đến công việc hoặc lối sống.

Theo chuyên gia, thay vì chờ đợi kỳ nghỉ tiếp theo để cảm thấy hạnh phúc, mỗi người có thể chủ động điều chỉnh thói quen hàng ngày, bổ sung những hoạt động giúp tái tạo năng lượng. Khi đó, việc quay lại làm việc sau kỳ nghỉ sẽ không còn là cú sốc, mà chỉ là một bước chuyển nhẹ nhàng trong nhịp sống thường nhật.