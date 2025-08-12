Đi hẹn hò, nàng U40 thú nhận mê nhậu khiến ai cũng ngỡ ngàng

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.132 với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh - Ngọc Lan đã se duyên cho Nguyễn Phương Bằng (42 tuổi, kinh doanh quán ăn tại TP.HCM) và Dương Thị Tường Châu (42 tuổi, buôn bán trái cây ở An Giang).

Phương Bằng chia sẻ, trước đây anh có kinh tế vững vàng, sở hữu cơ ngơi riêng. Tuy nhiên, vì tin tưởng bạn bè, góp vốn làm ăn chung, anh bị lừa và mất trắng. Biến cố này kéo theo đổ vỡ hôn nhân khi vợ anh chủ động ly hôn.

“Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 11 năm, có con trai 10 tuổi và con gái 9 tuổi. Từ khi ly hôn, cô ấy cắt đứt liên lạc. Tôi sống cùng con gái và coi con là động lực để làm lại từ đầu”, anh trải lòng.

Về phía mình, Tường Châu trải qua một mối tình đầu hơn 1 năm với người hàng xóm nhưng vì gia đình phản đối “không môn đăng hộ đối”, cô buộc phải chia tay để làm tròn chữ hiếu. Sau đó, cô được mai mối nhiều lần nhưng không thành.

Năm 39 tuổi, Tường Châu gặp một người phù hợp về gia cảnh. Tuy nhiên, áp lực cuộc sống khiến cô tìm đến rượu. Nhiều lần say xỉn, cô chửi bới bạn trai. “Sau 3 lần như vậy, anh ấy cắt liên lạc. Tôi từng xăm chữ lên tay để nhắc nhở bản thân bỏ rượu nhưng đến giờ vẫn chưa làm được. Khi nói chuyện lại, tôi lại tỏ thái độ cao ngạo nên anh ấy chấm dứt hẳn”, cô thẳng thắn chia sẻ.

Đến chương trình, Tường Châu mong tìm người chững chạc, điềm đạm, khiêm tốn và biết quan tâm gia đình. Cô khẳng định không ngại tìm hiểu người từng đổ vỡ hôn nhân. Phương Bằng hy vọng bạn gái chung thủy, biết đối nhân xử thế và vun vén tổ ấm.

Khi “mở rào” trò chuyện, cả hai nhanh chóng tìm thấy điểm chung và chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống. Phương Bằng bày tỏ, sau nhiều biến cố, anh trân trọng một tổ ấm đủ đầy và khao khát bữa cơm gia đình. Tường Châu đồng tình: “Mình đến đây gặp nhau là duyên, hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm”.

Về kế hoạch tương lai, Phương Bằng cho biết nếu hợp nhau, anh muốn kết hôn trong năm sau, không đặt nặng chuyện sinh thêm con mà để “tùy duyên”.

Kết thúc buổi hẹn, cả hai cùng bấm nút hẹn hò, nhận sự chúc mừng từ MC và khán giả.