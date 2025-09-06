Đi hẹn hò ăn hết 285 triệu, thanh niên trốn mất dạng

Một vụ lừa tình kèm "ăn chùa" vừa xảy ra tại Hong Kong (Trung Quốc) khiến cư dân mạng xôn xao. Sự việc không chỉ phơi bày thủ đoạn lừa đảo tinh vi mà còn đặt ra vấn đề về an ninh tại các cơ sở kinh doanh cao cấp.

Theo thông tin được cảnh sát Hong Kong xác nhận, vào tối ngày 28/8, một phụ nữ 31 tuổi báo cáo về việc bị bạn hẹn qua mạng lừa sau bữa ăn tại nhà hàng sang trọng ở khách sạn 5 sao Mandarin Oriental (số 5 Connaught Road, trung tâm Hong Kong). Người phụ nữ cho biết, người đàn ông này khoảng 26 - 27 tuổi, cô quen qua Telegram, sau đó hai người hẹn nhau dùng bữa tối. Trong lúc ăn, người đàn ông viện cớ đi vệ sinh và bỏ đi không trở lại, để lại hóa đơn lên tới 80.000 đô la Hong Kong (khoảng 270 triệu đồng).

Hoá đơn hơn 80.000 đô la Hong Kong khiến cư dân mạng sốc.

Hóa đơn chi tiết sau đó được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cặp đôi này đã gọi set menu cao cấp với giá 2.388 đô la Hong Kong/người (khoảng 8 triệu đồng), bao gồm 9 món từ khai vị đến tráng miệng, trong đó có các món đắt tiền như tổ yến hầm cao cấp, bào ngư Nam Phi nguyên con. Tuy nhiên, điểm khiến hóa đơn tăng vọt lên 84.453 đô la Hong Kong (khoảng 285 triệu đồng) là do một chai rượu champagne hảo hạng MWINE-Krug Clos có giá lên tới 71.800 đô la Hong Kong (khoảng 242 triệu đồng). Đây là dòng champagne cao cấp từ một trong những lâu đài rượu nổi tiếng nhất vùng Champagne của Pháp.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thông cảm với người đàn ông khi bình luận: "Bữa đầu tiên đã gọi tới 8 vạn, không hoảng sợ bỏ chạy mới lạ". Số khác lại cho rằng: "Chỉ có người nghèo mới gọi set menu, người giàu thường gọi món lẻ".

Theo giới chuyên môn trong ngành khách sạn, những vụ ăn uống tại nơi cao cấp rồi bỏ trốn không thanh toán xảy ra thường xuyên. Họ kiến nghị các nhà hàng nên tăng cường biện pháp phòng ngừa như yêu cầu đặt cọc trước hoặc bảo lãnh bằng thẻ tín dụng đối với những đơn đặt hàng có giá trị cao.

Vụ việc hiện đang được cảnh sát Hong Kong điều tra dưới danh nghĩa "lừa đảo", cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ bắt giữ nào. Sự kiện này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi hẹn hò trực tuyến và cả những thủ đoạn lợi dụng sự sơ hở trong thanh toán tại các nhà hàng cao cấp.